Айя-София: Турция и ЮНЕСКО обменялись жесткими заявлениями в годовщину превращения всемирно известного музея в мечеть

43 минуты назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Годовщину превращения собора в мечеть в Турции отметили массовой молитвой

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО выразил сожаление в связи с судьбой великого исторического собора Айя-София, год назад решением турецких властей превращенного в мечеть. Греция приветствовала позицию агентства ООН, а в Анкаре ее назвали предвзятой и политизированной.

В Турции в субботу празднуют первую годовщину превращения в мечеть бывшего православного патриаршьего Собора Святой Софии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг разместил в "Твиттере" видео своей молитвы в здании, которое уже год как является мечетью.

"С Божьей помощью, звук призыва к молитве не утихнет никогда", - написал он.

Решение турецких властей год назад превратить Айя-Софию в мечеть еще сильнее подогрело напряжение в отношениях с Грецией и вызвало вопросы со стороны международного сообщества.

Президента Эрдогана обвиняют в попытке потакать наиболее консервативно и националистически настроенным турецким избирателям, проводя по сути исламизацию общества.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чтобы посетить Айя-Софию в годовщину ее превращения в мечеть, выстроилась длинная очередь

Агентство всемирного наследия ЮНЕСКО составляет влиятельный список уникальных объектов в разных странах. Попадание в этот список гарантирует объекту всемирную славу, а стране, на территории которой он находится, доходы от туризма.

Сейчас комитет проводит 44-е виртуальное заседание в расширенном формате и вносит в список перемены. Например на этой неделе из него, к возмущению британских властей, исчез Ливерпуль.

Айя-Софию Турция лишила статуса объекта ЮНЕСКО самостоятельно.

Собор находился в списке с 1985 года в статусе музея, однако с 10 июля прошлого года решением Государственного совета Турции это больше не музей, и соответственно в список объектов охраны больше не входит. В тот же день зданию был присвоен статус мечети.

Против планов превратить музей в мечеть выступили политические и религиозные деятели в США, Греции, России и самой Турции. Греция тогда назвала это решение открытой провокацией.

ЮНЕСКО заявила, что глубоко сожалеет о случившемся.

Русская православная церковь осудила решение, заявив, что чувства миллионов христиан были проигнорированы.

Судьба собора

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Собор Святой Софии до сих пор остается одной из главных достопримечательностей Стамбула

В пятницу в ЮНЕСКО заявили, что крайне озабочены судьбой Айя-Софии, и потребовали от Турции к февралю 2022 года предоставить отчет о состоянии храмового комплекса.

Последствия превращения его в мечеть сильно беспокоят организацию.

"Потенциальные последствия изменений для общей ценности этого объекта вызывают серьезную озабоченность", - заявили в комитете мирового наследия, призвав Стамбул начать диалог о храме, пока его не трансформировали окончательно.

Фрески и мозаики с изображениями христианских святых в соборе пока закрыли занавесками, щитами или навесным потолком, орнамент на полу застелили коврами.

В организации вспомнили и еще об одной православной церкви, превращенной турецкими властями в мечеть - церкви Христа Спасителя в Хоре. О ее состоянии в организации также потребовали отчитаться.

В Анкаре резко отреагировали на заявление ЮНЕСКО, назвав критику политизированной.

Турция отвергает соответствующие статьи решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО как плод предвзятых, политизированных мотивов, заявили в турецком МИДе.

И Айя-София, и церковь в Хоре оберегаются самым тщательным образом, добавили в ведомстве.

Заявление организации, впрочем, приветствовали в Афинах. Как сообщают источники Ассошиэйтед пресс, о заявлении ЮНЕСКО одобрительно высказались несколько греческих дипломатов.

Собор Святой Софии является одним из главных символов Стамбула и местом притяжения для многих туристов, посещающих город.

"Турки гордятся своей светской мусульманской нацией. Превращение Святой Софии в мечеть эту гордость у народа отберет. Миллионы светских людей в Турции громко возражали против этого, но их голоса не были услышаны. Потому что в Турции, к сожалению, нет больше свободы слова и демократии", - заявил Би-би-си известный турецкий писатель Орхан Памук.

Чем знаменит собор

Первое упоминание о соборе Святой Софии датируется IV веком нашей эры. В самом начале своего существования собор пережил пожар и был перестроен.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В ЮНЕСКО сильно обеспокоены дальнейшей судьбой собора после его превращения в мечеть

В нынешнем виде здание было построено по распоряжению византийского императора Юстиниана I и открыто в 537 году. Согласно историческим летописям, на возведение собора было потрачено три годовых дохода Византийской империи.

Вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме собор Святой Софии оставался самым большим христианским храмом в мире.

В 1453 году после захвата Константинополя турками султан Мехмед II превратил собор Святой Софии в мечеть. После захвата собора хранившиеся в нем многочисленное ценности были разграблены, а древние иконы уничтожены.

Тем не менее, часть христианских фресок и мозаик сохранились под слоем штукатурки и были восстановлены в ходе реставрационных работ в 30-е годы XX века.

В период османского правления по краям здания были установлены минареты. В течение почти 500 лет Айя-София была одной из главных мусульманских святынь - второй после Каабы в Мекке.