Стороны балканской монеты. Сербия и Хорватия борются за память о Николе Тесле

20 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, К изобретениям Теслы относят пульт дистанционного управления и флуоресцентное освещение

Сербия и Хорватия спорят за право на память о великом изобретателе Николе Тесле. Сербскому центробанку не нравятся планы Загреба поместить портреты Теслы на монеты в 10, 20 и 50 евроцентов после того как Хорватия войдет в Еврозону.

Загреб планирует поместить портрет Теслы на оборотную сторону монет после вступления в Еврозону в 2023 году. В октябре хорватский центробанк представит проекты монет.

Белград считает, что Хорватия таким образом пытается "узурпировать" образ Теслы и грозится оспорить право Загреба использовать его.

Никола Тесла, серб по национальности, родился в Австро-Венгрии, в деревне Смилян. Сегодня деревня находится на хорватской территории, и многие хорваты считают Теслу частью истории своей страны.

Портрет Теслы с большим отрывом лидировал в опросе о том, какие символы Хорватии должны быть изображены на монетах евро.

Среди других символов, за которые голосовали хорваты, был "шашечный" узор национального флага, куница, город Дубровник и первый славянский алфавит, глаголица.

В Хорватии недовольство Белграда восприняли с недоумением. Премьер-министр Андрей Пленкович говорит, что не видит конфликта.

"То, что Тесла, который родился в Хорватии, был сербом, для нас плюс. Я не вижу, каким образом это может быть проблемой, - сказал он репортерам на прошлой неделе. - На месте сербского центробанка я сказал бы "браво!".

Останки Теслы захоронены в Сербии. Его именем назван международный аэропорт Белграда и крупная электростанция. Сам он, впрочем, большую часть карьеры сделал во Франции и США.

Один из биографов Теслы, советский писатель Борис Ржонсницкий пишет, что Тесла задумывался о переезде в Петербург, но от этого его отговорил сотрудник компании Томаса Эдисона, на которую Тесла впоследствии начал работать.

Сегодня имя Теслы многие ассоциируют в первую очередь с производителем электромобилей Tesla Илона Маска, но балканского ученого считают вполне самостоятельным гением.

В конце XIX века он изобрел "катушку Теслы", которую позже начали широко применять в телеприемниках, создавал первые асинхронные двигатели и генераторы, согласно некоторым версиям, открыл технологию радиосвязи, а в 1899 году продемонстрировал работу беспроводных ламп.

Спор о Македонии

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спор о праве на имя Александра Македонского между Грецией и Македонией продолжался почти 30 лет

Балканские страны не впервые борются за память об исторической фигуре.

В 2018 году завершился почти 30-летний спор Македонии с Афинами о праве называться в честь Александра Македонского. Это был еще один пример поиска идентичности одной из стран бывшей Югославии.

Как и в случае с Теслой, Афины обвинили эту бывшую югославскую республику в попытке узурпировать память о великом греческом полководце древности.

Македония оправдывает связь с Александром Македонским с помощью так называемой концепции антиквизации. Согласно этой теории, современные македонцы - не славяне, а прямые потомки македонцев времен античности. Это вызывает негодование у греков, особенно у жителей соседней греческой провинции Македония, где полководец родился.

В 1996 году из-за спора о названии Греция даже ввела против соперника торговое эмбарго, а в 2008 году помешала приглашению Македонии в НАТО.

После этого в столице Македонии Скопье в честь завоевателя и его отца Филипа переименовали аэропорты, автострады и стадионы.

Спор разрешился мирно - в 2018 году Македония переименовалась в Северную Македонию.

И хотя на правительственном уровне спор можно считать решенным, среди жителей обеих стран таким результатом довольны далеко не все.