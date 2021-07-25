Министр связи Амурской области умер после избиения на турбазе

36 минут назад

Автор фото, Правительство Амурской области Подпись к фото, Чиновнику было 39 лет

Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдяков умер в субботу вечером. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Василий Орлов.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", - написал губернатор в своем "Инстаграме".

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний Курдюков попал в больницу после драки на туристической базе "Берлога", где он отдыхал со знакомыми. Его якобы нашли без сознания с проломленной головой, а свидетелей произошедшего не было.

"Московский комсомолец" и другие СМИ писали, что отдыхавший рядом спортсмен оскорбил жену министра, и во вспыхнувшей драке нанес чиновнику тяжелые черепно-мозговые травмы.

Газета сообщала, что Курдюков был госпитализирован и находился в коме.

По данным агентства РИА Новости, его обязанности с понедельника исполняет заместитель.

Курдюков работал в правительстве региона с 2010 года, а в январе 2021 года занял должность министра.