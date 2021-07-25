Министр связи Амурской области умер после избиения на турбазе
Министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдяков умер в субботу вечером. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Василий Орлов.
"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", - написал губернатор в своем "Инстаграме".
Ранее СМИ сообщали, что 39-летний Курдюков попал в больницу после драки на туристической базе "Берлога", где он отдыхал со знакомыми. Его якобы нашли без сознания с проломленной головой, а свидетелей произошедшего не было.
"Московский комсомолец" и другие СМИ писали, что отдыхавший рядом спортсмен оскорбил жену министра, и во вспыхнувшей драке нанес чиновнику тяжелые черепно-мозговые травмы.
Газета сообщала, что Курдюков был госпитализирован и находился в коме.
По данным агентства РИА Новости, его обязанности с понедельника исполняет заместитель.
Курдюков работал в правительстве региона с 2010 года, а в январе 2021 года занял должность министра.
В полиции и Следственном комитете пока не прокомментировали смерть чиновника.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды