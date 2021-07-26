Дайджест: Пандемия в Токио и кто побеждает на третий день Олимпиады

11 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Ариарне Титмус - одна из героинь третьего дня Олимпиады после победы над легендарной Кэти Ледеки

Новые случаи коронавируса на Олимпиаде

Положительный тест на коронавирус за последние сутки зафиксирован по меньшей мере у 16 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

На сайте оргкомитета "Токио-2020" говорится, что трое из них - спортсмены. Общее число заражений на Играх достигло 146.

Начавшаяся в пятницу Олимпиада проходит без зрителей из-за роста распространения коронавируса в Японии. В воскресенье в Токио зафиксировано 1763 новых случаев заболевания.

В третий день Олимпийских игр в Токио разыгрывается 21 комплект наград.

И первый из них - в мужском триатлоне. Победителем стал норвежец Кристиан Блюмменфельт. Алекс Ии из Великобритании - на втором месте, а новозеландец Хайден Вильде - третий.

Россияне Дмитрий и Игорь Полянские финишировали 32 и 43 соответственно.

Плавание: триумф британца Пити и поражение легендарной Ледеки

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Британец Адам Пити и голландец Арно Камминга на дистанции 100 м брассом

В первом медальном заплыве в плавании в понедельник на дистанции 100 метров баттерфляй победила 21-летняя канадка Мэгги Макнил. Серебро - у китайской пловчихи Юфей Чжан, австралийка Эмма Маккеон третья. Россиянки в финал стометровки баттерфляй не вышли.

Однако затем две российские пловчихи - Юлия Ефимова и Евгения Чикунова - квалифицировались в финал на дистанции 100 метров брассом. Финал на этой дистанции состоится во вторник.

Шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова по окончании заплыва посетовала, что соревнования пловцов проводятся по утрам. "Если бы это было вечером, то результаты были бы намного выше, - сказала Ефимова. - Думаю, мировые рекорды штамповались".

Утро не стало препятствием для Адама Пити. Он принес первое золото на Олимпийских играх в Токио Британии. Пити уверенно победил на дистанции 100 метров брассом и стал двукратным олимпийским чемпионом. Мировой рекордсмен опередил Арно Каммингу из Нидерландов. Бронза - у итальянца Николо Мартиненги.

На дистанции 400 метров вольным стилем за золото боролись только пятикратная олимпийская чемпионка американка Кэти Ледеки и австралийка Ариарне Титмус. Ледеки лидировала 300 метров, но финиш остался за 20-летней австралийкой.

"Я не могу поверить в то, что произошло, не могу сдержать эмоций… Если бы не она (Ледеки) и стандарты, которые она установила, я бы здесь сейчас не стояла. Я пыталась ее догнать. С ней здорово соревноваться. Не могу поверить, что я смогла вырвать победу", - после победы над легендой сказала новая олимпийская чемпионка.

Тренер австралийки, судя по этому видео, был рад победе Титмус больше, чем она сама.

В финальном медальном заплыве в понедельник - эстафете 4x100 метров вольным стилем у мужчин - победили американцы. Серебро у итальянцев, бронза - у австралийцев. Российские олимпийцы остались без наград.

Потоп в Лондоне

Автор фото, AFP Подпись к фото, В некоторых районах приходилось передвигаться по колено в воде

Из-за проливных дождей с грозами несколько улиц, подземных переходов и станций метро Лондона оказались подтоплены. Восемь станций метро в воскресенье из-за непогоды пришлось закрыть.

"Чтобы зайти в автобус, надо пройти по колено в воде. Это канал, а не дорога", - прокомментировал ситуацию в одном из районов города житель британской столицы. Многие дороги в столице, в том числе Северная кольцевая и туннель Блэкуолл под Темзой, были перекрыты, на других образовались пробки.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во Франции несколько недель протестовали против введения санитарных пропусков

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 194 миллиона, за время пандемии умерли более 4 миллионов человек, получили прививку более 3,8 млрд человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Французский парламент в ночь на понедельник одобрил законопроект об обязательной ковид-вакцинации медработников и о новых сферах применения так называемых санитарных паспортов (пропусков). Уже сейчас без пропуска, показывающего, что носитель привит от коронавируса, переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест, не попасть в музеи, кинотеатры, ночные клубы или фестивали. С начала августа пропуск понадобится для посещения ресторанов, баров, а также чтобы сесть на самолет или поезд дального следования. Все меры, перечисленные в законе, будут действовать при режиме чрезвычайного положения до 15 ноября. Законопроект должен еще получить одобрение Конституционного совета Франции.

Ситуацию с коронавирусом в США главный эпидемиолог Энтони Фаучи назвал "пандемией невакцинированных", сказав, что сейчас рост случаев наблюдается именно среди тех, кто не еще не привит. "А так как у нас 50% населения не привито - это проблема", - сказал доктор в эфире Си-эн-эн. Кроме того, по его словам, американцам с ослабленным иммунитетом может понадобиться еще одна доза вакцины от коронавируса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Протестующие встретили новость об увольнении премьера ликованием

Президент Туниса отправил в отставку премьер-министра и заморозил работу парламента на следующий день после антиправительственных протестов из-за всплеска коронавируса. Спикер парламента назвал действия президента неконституциоными, обвинил в перевороте и призвал тунисцев протестовать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Из-за наступления талибов почти на всей территории Афганистана введен комендантский час

По мере того, как США завершают процесс вывода своих солдат из Афганистана, талибы усиливают натиск на афганские правительственные силы.

Как заверил на пресс-конференции в Кабуле глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, США продолжат авиаудары против талибов и в ближайшие недели, если "Талибан" (организация, признанная террористической и запрещенная в России) не прекратит наступление.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Парк Ретиро в центре Мадрида

В список Всемирного наследия ЮНЕСКО добавлены мадридские парк Ретиро и бульвар Пасео-дель-Прадо (на которой расположены знаменитые площадь Сибелес и национальный музей Прадо).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В этом году марш в поддержку прав ЛГБТ в Венгрии был особенно важен участникам в свете принятого недавно закона, который в Еврокомиссии назвали дискриминирующим сексуальные меньшинства

В Будапеште тысячи человек в субботу приняли участие в марше Budapest Pride в поддержку прав ЛГБТ, который организаторы называют самым многочисленным за всю историю. Участники в том числе выразили протест против недавно принятого в стране так называемого закона о защите детей, предполагающего запрет на информацию о гомосексуальности и изменении пола в школах, на телевидении и в кино.

Еврокомиссия назвала закон дискриминирующим сексуальные меньшинства и начала против Венгрии юридический процесс. Премьер-министр Виктор Орбан со своей стороны пообещал провести в стране референдум об отношении к принятому закону.

Новые санкции США против Лукашенко

Автор фото, EPA Подпись к фото, Светлана Тихановская в Вашингтоне встречалась со многими влиятельными политиками, но президента США среди них не было

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых экономических санкций в отношении властей Беларуси и лично Александра Лукашенко, пишет американская газета Wall Street Journal со ссылкой на участников переговоров в Вашингтоне с одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

На прошлой неделе Тихановская встретилась с двумя ключевыми помощниками Байдена по вопросам внешней политики - американским госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Сам Байден на переговорах с Тиахновской не присутствовал, напоминает американское издание.

Как утверждает помощник Тихановской Франак Вечерко, сотрудники госдепартамента США дали понять, что новые санкции могут коснуться белорусского калия и нефтяного сектора. Тихановская на встрече сказала, что эти отрасли близки к Лукашенко и являются важными составляющими экономики Беларуси.

Американская администрация пока не говорила ни о сроках, ни о том, против кого именно могут быть введены новые санкции.

В конце июня США расширил санкции в отношении белорусских властей. Ограничительные меры были введены в отношении 16 физических лиц, а также пяти организаций, включая белорусский КГБ.

Сексуальное насилие над скаутами

Автор фото, PA Media

За сексуальное насилие над детьми в Британии и Ирландии были осуждены более 250 человек, свои преступления они совершили, будучи лидерами скаутских отрядов. Об этом пишет британская газета Guardian. Речь идет о преступлениях, совершенных с 1950-х годов.

Скаутское движение помогает детям в приобретении жизненных навыков и развитии личности. А еще это приключения и романтика.

Но анализ 255 дел журналистами британского издания, которые получили доступ к делам, рассказывает совсем другие истории: о том, как дети подвергались изнасилованиям и другим сексуальным преступлениям, включающим распространение порнографических изображений.

При этом до судов доходят не все дела. Один из относительно недавних примеров этого - произошедшее с Люси Пинкот. Сейчас ей 27 лет. По ее словам, она неоднократно становилась жертвой сексуального насилия, когда ей было 13 лет. И насильником был молодой лидер ее отряда.

О пережитом она рассказала в 2016 году, но британская прокуратура решила не предъявлять обвинений по этому делу, но Пинкот получила по внесудебному соглашению 160 тысяч фунтов (около 220 тысяч долларов) от главной скаутской организации Британии Scout Association.

Скаутское движение обвиняют в сексуальных преступлениях не только в Британии.

Ранее в этом месяце, организация "Бойскауты Америк" (Boy Scouts of America) договорилась с адвокатами 60 тысяч жертв сексуального насилия над детьми о выплате 850 млн долларов пострадавшим.

Производитель сигарет против… сигарет

Глава совета директоров крупнейшей в мире табачной компании Philip Morris International Яцек Олзак в интервью британской газете Sunday Telegraph призвал правительство Британии в течение ближайшего десятилетия запретить продажу сигарет.

Если власти прислушаются к его призыву, то вне закона будут объявлены сигареты Philip Morris, такие как Marlboro.

По словам Олзака, его компания хочет "видеть мир без сигарет… и чем раньше это случится, тем лучше".

Он сравнил сигареты с автомобилями на бензине и дизеле, продажа которых в Британии будет запрещена, начиная с 2030 года.

Компания намерена половину своих доходов получать от продажи продуктов, не связанных с курением. Ее руководство называет своей новой миссией - "отучить мир от курения".

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что восемь миллионов человек, включая пассивных курильщиков, ежегодно становятся жертвами курения.

Нью-Йорк Донецкой области

Еще месяц назад поселок Новгородское Бахмутского района ничем не отличался от типичных Донбасских поселков, находящихся прямо на линии фронта, под контролем украинской армии. Но 1 июля этого года Верховная рада вернула поселению историческое название, переименовав его в Нью-Йорк. Именно так называлась немецкая колония, возникшая здесь в конце XIX века.