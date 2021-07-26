Олимпиада, день 3: британец Том Дейли наконец получил золотую медаль. У Британии за сегодня их уже три

29 минут назад

Автор фото, EPA

Британцы Том Дейли и Мэтти Ли одержали сенсационную победу в синхронных прыжках с 10-метровой вышки Они сумели опередить "непобедимых" китайцев Чэнь Айсэнь и Цао, которые выигрывали практически все в последние восемь лет. Александр Бондарь и Виктор Минибаев принесли России бронзовую медаль в этом виде спорта.

Ранее в понедельник британский пловец Адам Пити принес сборной первое золото на этих Играх на дистанции 100 м брассом.

Британский велосипедист Томас Пидкок стал победителем в заезде по пересеченной местности в соревнованиях по маунтинбайку на Олимпийских играх в Токио.

Сегодня на Олимпиаде будет разыгран 21 комплект медалей, определятся олимпийские чемпионы в фехтовании, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, тхэквондо, стрельбе, триатлоне, стрельбе из лука, скейтбординге, велоспорте, гребном слаломе, тяжёлой атлетике и настольном теннисе.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Томас Пидкок принес Великобритании еще одну золотую медаль

13-летняя японская скейтбордистка Момидзи Нисия выиграла золото Олимпийских игр в Токио. Серебряным призёром стала бразильянка Раисса Леал. Бронза досталась японке Фуне Накаяме.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Обладательнице золотой медали в скейтбординге всего 13 лет

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль для сборной Украины на Олимпийских играх.

Коронавирус на Олимпиаде

Организаторы Игр объявили об еще 16 зараженных коронавирусом. Токио сообщил о 1429 новых случаев коронавируса в понедельник в городе, почти вдвое больше, чем неделю ранее. Число заражённых растет, так как столица Японии принимает Олимпийские игры.

Понедельник, 26 июля, день третий. Что ожидается.

Сегодня на Олимпиаде будут разыграны 21 комплект медалей, определятся олимпийские чемпионы в фехтовании, плавании, дзюдо, спортивной гимнастике, тхэквондо, стрельбе, триатлоне, стрельбе из лука, скейтбординге, велоспорте, гребном слаломе, тяжёлой атлетике и настольном теннисе и других видах спорта.

Некоторые соревнования уже завершились.

Мужская сборная из России по волейболу победила сборную США.

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова одержали вторую победу в парном женском разряде.