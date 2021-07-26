Российские чиновники поддержали олимпийцев флешмобом. Что с ним не так?

20 минут назад

Автор фото, TASS

Телеведущая и глава телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки запустила в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде в Токио флешмоб в виде хештега "WewillROCyou". К нему присоединились российские звезды и некоторые чиновники.

ROC - это аббревиатура Российского олимпийского комитета. На Олимпиаде в Токио российские спортсмены выступают под его флагом, а не под флагом России - это последствия допингового скандала.

Хештег "WewillROCyou" обыгрывает название хита "We Will Rock You" британской рок-группы Queen.

"Олимпиада станет одной из тех ситуаций, в которых хочется всем доказать и показать, что ты русский. Все эти издевки WADA, постоянные запреты и ограничения - они только заряжают", - заявила 19 июля Тина Канделаки и пообещала, что Россия на этой Олимпиаде "наставит рога всем, кто в нас не верит".

Флешмоб сразу же поддержал рэпер Тимати. По его словам, его тоже не устраивает то, что российские спортсмены не могут выступить под флагом своей страны.

После этого хештег поддержали многие российские блогеры: основную популярность флешмоб получил в "ТикТоке". Так, DJ Smash выложил туда ремикс песни "We Will Rock You", наложив на нее мелодию первого фортепианного концерта Чайковского. Этот концерт звучит вместо гимна России, когда российские спортсмены выигрывают золотые медали.

А певец Дима Билан вообще посвятил отдельную песню российской сборной.

На выходных в центре Москвы появилось граффити с этим хештегом в поддержку российских спортсменов. На нем российский дзюдоист совершает бросок соперника на фоне горы Фудзи. Граффити выглядит "как согласованная пиар-акция", отмечает издание "Москвич Mag".

Хештеги появились также на улицах Петербурга, Хабаровска и Красноярска.

Пресс и пресса

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова не осталась в стороне и поддержала спортсменов видеороликом. В нем показано, как она собирается на брифинг - сначала Захарова боксирует с манекеном, на котором видно крупную надпись "PRESS" (такие же надписи в той же стилистике обычно размещают на бронежилетах репортеров в зонах боевых действий), а затем отвечает на вопросы журналистов про Олимпиаду и желает удачи российским спортсменам.

Помимо избиения манекена в ролике содержится фактическая ошибка. Один из журналистов, который задает вопрос Захаровой, называет первый концерт Чайковского симфонией - а это два разных произведения композитора.

Кроме того, позже Захарова заявила, что не бьет "прессу" в ролике: надпись на манекене, по ее словам, означает, где у манекена расположен пресс. "Обозначает место пресса на манекене. Там кубики - чтобы не промахнуться. Ни один журналист при съемках ролика не пострадал. Все делаем с любовью!" - сказала Захарова изданию "Подъем".

Однако в этом случае непонятно, почему надпись выполнена на латинице - в английском языке у слова "press" нет значения "мышцы живота", которое есть в русском языке у слова "пресс".

За несколько дней до ролика Захаровой флешмоб прокомментировал и глава МИД Сергей Лавров. Он заявил, что дословно хештег "WewillROCyou" переводится как "мы вас разгромим". "Мы вас вот будем рок", - предложил он еще один вариант перевода.

При чем тут "Единая Россия"?

Издание "Спортс.ру" изучило популярность хештега "wewillROCyou" и пришло к выводу, что его поддерживают в основном аккаунты, связанные с "Единой Россией".

Так, один из руководителей московского отделения "Единой России" Алексей Сыромятников напрямую заявил, что этот флешмоб был запущен его партией.