Попытка успокоить протесты или госпереворот? Президент Туниса сместил премьера и приостановил работу парламента

18 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Столкновения сторонников премьера и президента у здания парламента едва не превратились в побоище

В минувшее воскресенье президент Туниса уволил премьер-министра Хичема Мечичи и приостановил работу парламента после массовых протестов, прокатившихся по всей стране.

Толчком к протестам стало недовольство неэффективностью мер по борьбе с недавним всплеском случаев заражения ковидом в стране. Все это происходит на фоне экономических и социальных потрясений в Тунисе, усугубляя всеобщее беспокойство.

Президент Каис Саид объявил, что возлагает обязанности премьера на себя.

Его сторонники приветствовали это решение, но оппоненты в парламенте сразу же обвинили президента в организации государственного переворота.

Мечичи поддерживает крупнейшая в парламенте "Партия возрождения", а сам он давно враждует с Саидом, известным тунисским юристом, победившим на президентских выборах 2019 года как независимый кандидат.

Тунисскую революцию 2011 года часто называют единственным успехом "арабской весны" в регионе, но экономической или политической стабильности в стране добиться пока не удалось.

Недавний всплеск коронавируса подогрел общественное недовольство.

Министр здравоохранения был уволен на прошлой неделе после того, как кампания по вакцинации населения не достигла желаемых результатов.

Государственный деятель или диктатор?

В воскресенье тысячи людей по всему Тунису вышли на демонстрацию против премьер-министра и правящей умеренной исламистской "Партии возрождения".

Силы безопасности в столице Туниса заблокировали здание парламента и улицы вокруг центральной авеню Бургиба. Протестующие ворвались в офисы "Партии возрождения", разбили компьютеры и подожгли ее местную штаб-квартиру в городе Тузер на юго-западе страны.

Одна из участниц протестов, Ламия Мефтахи, сказала агентству Рейтер, что для нее и других демонстрантов это самый радостный момент со времен революции.

Один из жителей города Гафса сказал агентству Франс-пресс, что президент показал себя настоящим государственным деятелем, однако другой выразился куда более пессимистично: "Эти глупцы празднуют рождение нового диктатора".

Беспорядки продолжались и утром в понедельник.

Когда спикер парламента Рачед Ганнуши, возглавляющий "Партию возрождения", попытался попасть в здание парламента, путь ему преградили сторонники президента Саида.

Поддерживающие самого Ганнуши ответили сидячим протестом. Обе стороны бросали друг в друга камни.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В воскресенье протестующие с ликованием встретили новость об увольнении премьер-министра

Ранее в телеобращении Саид сказал: "Мы приняли эти решения ... до тех пор, пока в Тунисе не восстановится общественный мир и пока мы не спасем государство".

Позже он присоединился к празднующей толпе в столице.

Президент Саид также пригрозил, что в случае если его противники прибегнут к насилию, то ответ будет жестким.

"Я предупреждаю всех, кто думает прибегнуть к оружию - вооруженные силы ответят пулями на стрельбу", - сказал он.

Острая борьба за власть

Рана Джавад, корреспондента Би-би-си в Северной Африке

После года хаотичного правления многие взирают на протесты с надеждой - для других же это сомнительный с конституционной точки зрения шаг с потенциально дестабилизирующими и далеко идущими последствиями.

События во многом связаны с острой борьбой за власть между президентом, премьер-министром и спикером парламента.

Можно ли считать отставку премьера захватом власти президентом или временным шагом, чтобы вернуть страну в нужное русло? И прибегнут ли его политические оппоненты к мобилизации собственной поддержки на улицах? Если да, то с какой целью?

Ответы на эти вопросы зависят от того, как быстро будет назначен новый премьер-министр и обнародованы новые планы правитльства.

Обвинения в перевороте

В Тунисе и президент, и парламент избираются всенародным голосованием.

Согласно конституции, президент курирует только вопросы обороны и международной политики.

Саид и Мечичи давно недолюбливают друг друга. Президент заявил, что теперь он будет управлять страной вместе с новым премьер-министром, и на 30 дней приостановил работу парламента.

Саид сослался на статью 80 конституции Туниса, заявив, что она позволяет ему приостановить работу парламента, если ему угрожает опасность.

Оппозиция оспаривает это решение, а правовая и политическая база Туниса пока не позволяет однозначно решить, кто прав.

Принятая в 2014 году конституция страны предполагает разрешать подобные разногласия в специальном суде, но этот орган пока не создан.

Будучи крупнейшей партией в парламенте, "Партия возрождения" имеет право назначать премьер-министра. Она осудила действия президента.

Спикер парламента Ганнуши обвинил президента в организации переворота против революции и конституции и призвал тунисский народ защищать их.

Две другие партии, "Сердце Туниса" и "Карама", также поддержали обвинения против президента.

"Партия возрождения" осудила нападения на свои офисы, обвинив в них преступные группировки, которые, по ее словам, пытались сеять хаос и разрушение.

Вспышка Covid-19

На прошлой неделе число смертей от коронавируса побило рекорд, превысив 300 за одни сутки. В Тунисе один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире.

Вакцинация идет крайне медленно: только 7% почти 12-миллионного населения страны вакцинированы полностью.

Правительство попыталось ускорить вакцинацию, открыв ее для всех людей старше 18 лет во время праздника Курбан-Байрам. Однако ситуацию это не улучшило: прививок не хватает, в центрах вакцинации давка, иногда переходящая в драки.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Служба здравоохранения испытывает серьезную нагрузку: все больше больных ковидом попадает на больничные койки

В результате премьер-министр уволил министра здравоохранения - союзника президента. В ответ президент Саид поручил военным взять на себя управление коронавирусным кризисом.

Но Covid-19 - лишь один из факторов, приведших к беспорядкам. После революции 2011 года в Тунисе сменилось девять правительств, многие из которых распались, просуществовав недолго.

Глубоко укоренившиеся проблемы безработицы и развалившейся государственной инфраструктуры, поднявшие тунисцев на восстание, так и не были решены.