СМИ: В Петербурге убиты жена и сын отставного адмирала, а сам он погиб. Что об этом известно?

час назад

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS

В Санкт-Петербурге найдены убитыми жена и сын отставного контр-адмирала ВМФ, бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота 86-летнего Леонида Лобанова. По данным СМИ, сам Лобанов стал основным подозреваемым в убийстве, но он погиб под колесами поезда 16 июля.

Тела 84-летней жены контр-адмирала Нэлли Лобановой и ее 56-летнего сына (в разных источниках его называют Максимом или Михаилом) были найдены вечером 24 июля в трехкомнатной квартире на улице Бутлерова в Калининском районе Петербурга, сообщают российские информагентства. Соседи, как пишут СМИ, позвонили 63-летней дочери Лобановых, живущей в Мурманске, и пожаловались на сильный неприятный запах. Она попросила полицию проверить квартиру.

Убитых, по данным "Комсомольской правды", нашли на диване в нижнем белье с колото-резаными ранами, их тела уже начали разлагаться. Лобанов-младший работал концертмейстером, артистом, преподавателем, писал "Коммерсант". Его мать до выхода на пенсию была домохозяйкой.

По данным "Фонтанки", уже установлено, что двойное убийство произошло не позже 16 июля. В главном следственном управлении Следственного комитета (СКР) по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц" (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

"Коммерсант" пишет, что отставной контр-адмирал стал основным подозреваемым - но сам погиб 16 июля.

Без следов грабежа

Женщина и мужчина получили "множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи, туловища", говорится в сообщении Следственного комитета. "Убивали их сначала в прямом смысле сковородой, что валялась рядом. На лица и головы лучше было не смотреть. Горла несчастных - глубоко перерезаны, но и этого "мало". Вскрыты животы", - пишет "Фонтанка".

По данным издания, из квартиры ничего не пропало, хотя "были и ценности, и 600 тысяч наличными". "Никто нигде не рылся, следы пьянки, бутылки отсутствовали, входная дверь закрыта на полные обороты, а из трех связок ключей осталось лишь две", - говорится в статье.

На сайте Следственного комитета сказано, что следователи вместе с МВД "устанавливают лицо, причастное к совершению указанного преступления".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сам Леонид Лобанов погиб еще 16 июля. Его сбила электричка у станции Ручьи в трех километрах от дома, пишет агентство. По данным "Коммерсанта", установить личность погибшего сумели не сразу: документов в карманах его одежды не было, зато при нем был нож.

Официального подтверждения этому нет, но в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО агентству РИА Новости подтвердили факт гибели пожилого мужчины в районе станции Ручьи, не уточняя его личность. Мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не было, говорится в сообщении.

Соседка Лобановых сообщила РИА Новости, что у матери и сына "были очень хорошие отношения". Сам 86-летний отставной военный жил отдельно. "Где-то в пригороде", - пояснила соседка и вспомнила, что накануне гибели он внезапно вернулся в квартиру.

Один из собеседников "Фонтанки" среди соседей Лобановых заметил, что мать и сын часто гуляли по микрорайону, "держа друг друга под ручку". В Следственном комитете изданию рассказали, что убитый "был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра".

Лобанов уволился со службы 30 лет назад в звании контр-адмирала, сообщил РИА Новости источник. Собеседник "Фонтанки" вспоминает его как "чистого подводника, с матерком, резкого, как, впрочем, все на Севере". С супругой они прожили более 60 лет.