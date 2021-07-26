СМИ: В Петербурге убиты жена и сын отставного адмирала, а сам он погиб. Что об этом известно?

автомобиль Следственного комитета

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS

В Санкт-Петербурге найдены убитыми жена и сын отставного контр-адмирала ВМФ, бывшего начальника оперативного управления штаба Северного флота 86-летнего Леонида Лобанова. По данным СМИ, сам Лобанов стал основным подозреваемым в убийстве, но он погиб под колесами поезда 16 июля.

Тела 84-летней жены контр-адмирала Нэлли Лобановой и ее 56-летнего сына (в разных источниках его называют Максимом или Михаилом) были найдены вечером 24 июля в трехкомнатной квартире на улице Бутлерова в Калининском районе Петербурга, сообщают российские информагентства. Соседи, как пишут СМИ, позвонили 63-летней дочери Лобановых, живущей в Мурманске, и пожаловались на сильный неприятный запах. Она попросила полицию проверить квартиру.

Убитых, по данным "Комсомольской правды", нашли на диване в нижнем белье с колото-резаными ранами, их тела уже начали разлагаться. Лобанов-младший работал концертмейстером, артистом, преподавателем, писал "Коммерсант". Его мать до выхода на пенсию была домохозяйкой.

Дело об убийстве петербургского рэпера Энди Картрайта. Как развивались события

По данным "Фонтанки", уже установлено, что двойное убийство произошло не позже 16 июля. В главном следственном управлении Следственного комитета (СКР) по Петербургу сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц" (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Расследование взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

"Коммерсант" пишет, что отставной контр-адмирал стал основным подозреваемым - но сам погиб 16 июля.

Без следов грабежа

Женщина и мужчина получили "множественные колото-резаные ранения в области расположения жизненно-важных органов головы, шеи, туловища", говорится в сообщении Следственного комитета. "Убивали их сначала в прямом смысле сковородой, что валялась рядом. На лица и головы лучше было не смотреть. Горла несчастных - глубоко перерезаны, но и этого "мало". Вскрыты животы", - пишет "Фонтанка".

По данным издания, из квартиры ничего не пропало, хотя "были и ценности, и 600 тысяч наличными". "Никто нигде не рылся, следы пьянки, бутылки отсутствовали, входная дверь закрыта на полные обороты, а из трех связок ключей осталось лишь две", - говорится в статье.

На сайте Следственного комитета сказано, что следователи вместе с МВД "устанавливают лицо, причастное к совершению указанного преступления".

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сам Леонид Лобанов погиб еще 16 июля. Его сбила электричка у станции Ручьи в трех километрах от дома, пишет агентство. По данным "Коммерсанта", установить личность погибшего сумели не сразу: документов в карманах его одежды не было, зато при нем был нож.

Официального подтверждения этому нет, но в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО агентству РИА Новости подтвердили факт гибели пожилого мужчины в районе станции Ручьи, не уточняя его личность. Мужчине на вид было 60-80 лет, документов при нем не было, говорится в сообщении.

Соседка Лобановых сообщила РИА Новости, что у матери и сына "были очень хорошие отношения". Сам 86-летний отставной военный жил отдельно. "Где-то в пригороде", - пояснила соседка и вспомнила, что накануне гибели он внезапно вернулся в квартиру.

Один из собеседников "Фонтанки" среди соседей Лобановых заметил, что мать и сын часто гуляли по микрорайону, "держа друг друга под ручку". В Следственном комитете изданию рассказали, что убитый "был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра".

Лобанов уволился со службы 30 лет назад в звании контр-адмирала, сообщил РИА Новости источник. Собеседник "Фонтанки" вспоминает его как "чистого подводника, с матерком, резкого, как, впрочем, все на Севере". С супругой они прожили более 60 лет.

Лобанов выпустился из Рижского Нахимовского училища в 1953 году, был начальником оперативного управления штаба Северного флота. На сайте училища опубликованы стихи, написанные адмиралом Лобановым к 60-летию Рижского Нахимовского военно-морского училища и посвященные памяти контр-адмирала Константина Безпальчева, чьим воспитанником он был.