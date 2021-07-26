Месть за Дадаева? Подозреваемый в убийстве ставропольского полицейского рассказал о мотивах преступления

24 минуты назад

Автор фото, Albert Dzen/TASS

В субботу был задержан один из подозреваемых в убийстве замначальника районного отдела уголовного розыска в Ставрополе Руслана Абовяна, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России.

Им оказался 28-летний Ибрагим Симбаригов, которого задержали в Андроповском районе Ставрополья, где он прятался в заброшенных постройках.

Во время задержания Симбаригов находился в состоянии наркотического опьянения. При нем обнаружены обоймы для пистолетов и патроны. Сейчас силовики ищут его предполагаемого подельника - 44-летнего Заурбека Кениева.

Симбаригов в понедельник был арестован Ленинским районным судом Ставрополя. Его обвиняют по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство по найму), п. "а" ч. 3 ст. 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия) УК РФ.

Во время заседания обвиняемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном.

Следователь в суде пояснил, что подельник Симбаригова - Заурбек Кениев - имел неприязнь к полицейскому и нанял Симбаригова для убийства за вознаграждение. Все выстрелы, по словам следователя, были произведены Симбариговым, а Кениев находился в автомобиле, в котором они подкараулили полицейского.

Преступников было двое

Заместитель начальника уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю Руслан Абовян был застрелен на автостоянке около своей машины вечером 23 июля. Как сообщал телеграм-канал Baza, преступников было двое - один из них выстрелил в полицейского не менее девяти раз.

На видео с места убийства, опубликованном позже, заметно, как Абовян пытается убежать от киллера после первых попаданий, однако падает через пару метров. После чего киллер делает еще несколько выстрелов в упор.

Руслана Абовяна успели госпитализировать, но от полученных ранений он скончался в реанимации городской больницы. Как сообщали СМИ, раненому Абовяну пришлось долго ждать приезда "скорой".

"Между моей машиной и другой он упал. Я ему первую помощь оказывала. Он дышал. "Скорая" долго очень ехала. Он очень много крови потерял", - рассказала РЕН ТВ жительница Ставрополя, ставшая свидетельницей стрельбы.

Полицейскому было 37 лет, из них 17 он провел на службе в полиции, за это время неоднократно поощрялся ведомственными наградами. По неподтвержденным данным, у него остались жена и ребенок.

Сразу после убийства двое мужчин скрылись со стоянки на автомобиле ВАЗ-2109. Полиция выследила похожую "девятку", но преступникам удалось скрыться - они бросили автомобиль, съехав с основной дороги, и убежали.

Причина - дело шестилетней давности?

Как сообщал телеграм-канал Baza сразу после убийства, причиной могла стать кровная месть. После задержания, по информации Baza, Ибрагим Симбаригов якобы уже признался следователям, что Руслан Абовян был застрелен в отместку за гибель чеченского жителя Джамбулата Дадаева.

Как оказалось, в 2015 году Абовян участвовал в спецоперации ставропольских силовиков в Чечне - группа выехала туда на задержание Джамбулата Дадаева, которого подозревали в покушении на дагестанского бизнесмена Магомеда Тазирова.

Тазиров считался фигурой, близкой к экс-мэру Махачкалы Саиду Амирову, который сейчас отбывает срок по делу о подготовке террористического акта и незаконном обороте оружия. С Дадаевым у него случился конфликт на почве бизнеса - после словесной перепалки Дадаев выстрелил в Тазирова дважды, но не убил, а серьезно ранил.

По данным СМИ, увидев ставропольских полицейских, приехавших на задержание, Дадаев открыл по ним огонь и попытался протаранить на своей машине. В ответ силовики открыли огонь на поражение.

"На перестрелку приехал патруль ГИБДД и тут же вызвал республиканский ОМОН, - так описывала ситуацию журналист "Новой газеты" Елена Милашина. - Чеченцы окружили ставропольцев, и только спецназ ЦСН ФСБ с Ханкалы, оперативно и, видимо, по команде из Москвы прибывший на место происшествия, смог предотвратить вооруженный конфликт между полицейскими двух регионов Российской Федерации".

Есть и другая версия этих событий: по сообщению портала Кавполит.ру, силовики и не планировали брать Дадаева живым, а пистолет ему позже подбросили: "Очевидцы инцидента (среди них - продавщица из магазина, возле которого и развернулись эти события) сообщили, что никакого оружия при Джамбулате не было, что после выстрелов Дадаев был еще жив, но начал хрипеть, при этом читал шахаду (исповедание мусульманской веры - Би-би-си)".

Тот случай вызвал крайне негативную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова. Он потребовал от руководства силовых органов России разобраться в произошедшем.

По мнению Кадырова, ставропольские полицейские не имели законных оснований для проведения операции, поскольку не поставили в известность республиканское управление МВД. Кроме того, на одном из совещаний Кадыров разрешил чеченским силовикам открывать огонь на поражение по своим коллегам из других регионов России, если они проводят в Чечне операции без согласования с Грозным.

"И все должны знать, что на территории Чеченской Республики главенствует закон. Я вам официально заявляю, если без вашего ведома на вашей территории появляется, не имеет значения, будет он москвич или ставропольчанин - открыть огонь на поражение", - отметил глава республики.

В ответ МВД России выступило с официальным заявлением, в котором подобные слова были названы "недопустимыми".

Не простое оружие

Признательные показания Ибрагим Симбаригов дал сразу после задержания, пишет телеграм-канал Baza. Кроме того, он показал следователям, где выбросил оружие, из которого стреляли в Абовяна. Оно было спрятано в том же Андроповском районе Ставрополья, где обнаружили и самого Симбаригова.

Найденные стволы оказались "далеко не самыми обычными", отмечает Baza. Пистолет Макарова выполнен в специальной модификации, разработанной для советских спецслужб. Еще один ствол - автоматический пистолет Стечкина - тоже стоит на вооружении у особых подразделений.