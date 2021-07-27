В Ватикане начался суд над кардиналом. Его обвиняют в растрате 350 млн евро
В Ватикане начался суд над бывшим близким соратником папы римского Франциска, кардиналом Беччиу, которого обвиняют в растрате сотен миллионов евро из церковных средств на покупку недвижимости в Лондоне.
73-летний кардинал Джованни Анжело Беччиу стал самым высокопоставленным священником в новейшей истории католической церкви, попавшим под суд за предполагаемые финансовые преступления. Сам он отвергает обвинения.
Кардинал Беччиу вместе с группой сообщников обвиняется в растрате 350 млн евро (30,5 млрд рублей), в том числе на покупку недвижимости в фешенебельном лондонском районе Челси.
В сентябре, когда стало известно о результатах расследования этой сделки, папа римский уволил кардинала с должности - он заведовал пожертвованиями в финансовом секретариате Ватикана.
Продолжавшееся два года расследование показало, что Ватикан потерял миллионы евро, в том числе из пожертвований прихожан, на покупку в 2014 году доли в бывшем складе лондонского люксового универмага Harrods, который планировалось перестроить в жилой дом с роскошными апартаментами.
Кроме того, кардинала обвиняют в том, что он незаконно помогал деньгами церкви фирмам и благотворительным организациям своих братьев на их родной Сардинии.
Кроме кардинала Беччиу, на скамье подсудимых оказались еще девять человек. Их обвиняют в хищениях, вымогательстве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.
В числе обвиняемых:
- швейцарский адвокат, бывший глава финансового надзора Ватикана Рене Бюльхарт и его бывший заместитель Томассо ди Руцца;
- личный секретарь кардинала Беччиу монсиньор Мауро Карлино;
- бывший управляющий инвестициями Ватикана Энрико Крассо;
- бывшая подчиненная кардинала Беччиу, ныне сорокалетняя Чечилия Маронья, также родом с Сардинии. Ее обвиняют в покупке предметов роскоши на средства, предназначенные на тайные операции Ватикана, в том числе освобождение священников, взятых в заложники в разных странах.
Все обвиняемые отрицают свою вину. В случае обвинительного приговора им грозят тюрьма или штрафы, либо и то, и другое.
"Я считаю, что этот суд станет поворотным пунктом и повысит доверие к Святому престолу в финансовой сфере. Сам факт суда свидетельствует, что внутренний контроль работает. Дело инициировано изнутри Ватикана", - сказал глава экономического секретариата Ватикана Хуан Антонио Герреро официальному интернет-изданию Vatican News.
Суд проходит в комплексе Музеев Ватикана - антиковидные меры и большое число участников и посетителей потребовали большего простора, чем есть в залах ватиканского суда.
Предполагается, что суд затянется на месяцы; после первого, технического заседания он будет отложен до октября.
В апреле этого года папа римский постановил, что кардиналов и епископов католической церкви теперь могут судить судьи-миряне, а не кардиналы, как было до тех пор.
На прошлой неделе Ватикан обнародовал список своих владений, в котором оказалось более четырех тысяч объектов в Италии и 1120 объектов в других европейских странах.
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