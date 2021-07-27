В Ватикане начался суд над кардиналом. Его обвиняют в растрате 350 млн евро

17 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кардинал Джованни Анжело Беччиу (слева) был близким соратником папы римского - пока тот его не уволил в прошлом сентябре

В Ватикане начался суд над бывшим близким соратником папы римского Франциска, кардиналом Беччиу, которого обвиняют в растрате сотен миллионов евро из церковных средств на покупку недвижимости в Лондоне.

73-летний кардинал Джованни Анжело Беччиу стал самым высокопоставленным священником в новейшей истории католической церкви, попавшим под суд за предполагаемые финансовые преступления. Сам он отвергает обвинения.

Кардинал Беччиу вместе с группой сообщников обвиняется в растрате 350 млн евро (30,5 млрд рублей), в том числе на покупку недвижимости в фешенебельном лондонском районе Челси.

В сентябре, когда стало известно о результатах расследования этой сделки, папа римский уволил кардинала с должности - он заведовал пожертвованиями в финансовом секретариате Ватикана.

Продолжавшееся два года расследование показало, что Ватикан потерял миллионы евро, в том числе из пожертвований прихожан, на покупку в 2014 году доли в бывшем складе лондонского люксового универмага Harrods, который планировалось перестроить в жилой дом с роскошными апартаментами.

Кроме того, кардинала обвиняют в том, что он незаконно помогал деньгами церкви фирмам и благотворительным организациям своих братьев на их родной Сардинии.

Кроме кардинала Беччиу, на скамье подсудимых оказались еще девять человек. Их обвиняют в хищениях, вымогательстве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

В числе обвиняемых:

швейцарский адвокат, бывший глава финансового надзора Ватикана Рене Бюльхарт и его бывший заместитель Томассо ди Руцца;

личный секретарь кардинала Беччиу монсиньор Мауро Карлино;

бывший управляющий инвестициями Ватикана Энрико Крассо;

бывшая подчиненная кардинала Беччиу, ныне сорокалетняя Чечилия Маронья, также родом с Сардинии. Ее обвиняют в покупке предметов роскоши на средства, предназначенные на тайные операции Ватикана, в том числе освобождение священников, взятых в заложники в разных странах.

Все обвиняемые отрицают свою вину. В случае обвинительного приговора им грозят тюрьма или штрафы, либо и то, и другое.

"Я считаю, что этот суд станет поворотным пунктом и повысит доверие к Святому престолу в финансовой сфере. Сам факт суда свидетельствует, что внутренний контроль работает. Дело инициировано изнутри Ватикана", - сказал глава экономического секретариата Ватикана Хуан Антонио Герреро официальному интернет-изданию Vatican News.

Суд проходит в комплексе Музеев Ватикана - антиковидные меры и большое число участников и посетителей потребовали большего простора, чем есть в залах ватиканского суда.

Предполагается, что суд затянется на месяцы; после первого, технического заседания он будет отложен до октября.

В апреле этого года папа римский постановил, что кардиналов и епископов католической церкви теперь могут судить судьи-миряне, а не кардиналы, как было до тех пор.