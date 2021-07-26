11-летний английский школьник идет пешком в Лондон, чтобы убедить правительство ввести налог на климат

17 минут назад

Автор фото, Family picture Подпись к фото, 11-летний Джуд из городка Хебден-бридж считает проблему глобального потепления чрезвычайно острой

Юный житель Йоркшира отправился в пеший поход протяженностью в 200 миль (321 км) в Лондон, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

Джуд из Хебден-Бридж говорит, что хочет встретиться с главой правительства и министрами и попросить их ввести налог на выбросы углерода.

Петиция, призывающая к парламентским дебатам о налоге на выбросы углекислого газа, была запущена в феврале 2021 года активистами кампанией Zero Carbon.

Британское правительство заявило о намерении сократить выбросы на 78% к 2035 году.

По словам Джуда, на акцию его сподвигла книга "Страшные прогнозы", в которой предлагались решения проблемы изменения климата, в том числе за счет введения дополнительных налогов. А затем он узнал про петицию Zero Carbon Campaign.

"Я надеюсь собрать 100 тысяч подписей под этой петицией, чтобы ее можно было обсудить в парламенте", - сказал мальчик.

Именно такое количество подписей необходимо для того, чтобы вопрос был вынесен на рассмотрение Палаты общин.

"Это заставит предприятия думать, что использование ископаемого топлива и невозобновляемых источников энергии обойдется им дороже, чем применение экологически чистых или возобновляемых альтернатив", - объясняет Джуд.

Подпись к фото, Мама Джуда, Сара, говорит, что этот пеший поход станет семейными летними каникулами

Британское правительство изучало взаимосвязь между налогами и окружающей средой, включая эффект от введения налога на выбросы углерода. Однако после консультаций со специалистами было решено ввести систему торговли квотами на выбросы, а не дополнительный налог, который может стать обременительным для экономики.

Отвечая на петицию кампании Carbon Zero, представитель правительства заявил: "Правительство по-прежнему привержено взиманию платы за чрезмерные углеродные выбросы, чтобы предприятия-загрязнители продолжали платить за свои действия".

Джуду пришла в голову идея отправиться в Лондон, после того, как он пообщался с другом своего дяди, который путешествовал по миру на велосипеде, рассказывая по пути о проблемах глобального потепления.

"Ещё я прочитал о мальчике, который ехал на велосипеде из Палермо в Англию, чтобы попытаться привлечь внимание к ситуации с беженцами", - сказал он.

Неравнодушный школьник говорит, что намерен проходить по 10 миль (16 км) каждый день в течение 21 дня, и надеется, что сможет таким образом подать пример и другим молодым людям.

"Он очень решительный ребенок", - говорит его мать Сара. По ее словам, она рада, что летние каникулы ее сына пройдут с пользой.