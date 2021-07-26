Российские гимнасты впервые с 1996 года выиграли золото в командном многоборье
Российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин победили в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Это первая олимпийская золотая медаль российских спортсменов в этом виде спорта с 1996 года.
Результат российской команды - 262,500 балла.
Второе место заняла команда Японии, набравшая 262,397 балла. Бронза - у Китая (261,894 балла).
Золото гимнастов стало третьим для сборной России на Олимпиаде в Токио.
А четвертую золотую медаль России в понедельник завоевал тхэквондист Максим Храмцов. Он стал чемпионом в весовой категории до 80 кг. В финале Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати со счетом 20:9, добыв таким образом первое золото в истории российского тхэквондо.
В понедельник золотую медаль завоевала и российская саблистка София Позднякова. Она победила в индивидуальном турнире другую россиянку Софью Великую. Великой досталась серебряная медаль.
Первое же золото для сборной России (из-за допингового скандала выступающей на Олимпиаде в Токио в нейтральном статусе, без флага и гимна страны) завоевала Виталина Бацарашкина, которая заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.
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