Дайджест: первое за 25 лет золото россиян в плавании на Олимпиадах и миссия США в Ираке не будет боевой

56 минут назад

Рылов - первый за 25 лет россиянин-чемпион Олимпиады в плавании

Автор фото, EPA

Россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине. Второе место - у еще одного россиянина Климента Колесникова.

Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третье место у американца Райана Мерфи (+0,21).

Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде в американской Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов и Денис Панкратов.

24-летний Рылов был бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 метров на спине.

Серебряному призеру Колесникову 21 год, он - мировой рекордсмен в плавании на 50 м на спине (23,80).

А вот россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова не только не смогли сделать золотой и серебряный дубль, как Рылов и Колесников, но и вообще остались без медалей. Чикунова заняла четвертое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом, Юлия Ефимова стала пятой.

А сенсационную победу одержала 17-летняя американка Лидия Якоби. Второе место - у представительницы ЮАР Татьяны Шенмейкер, бронза - у американки Лилли Кинг.

А вот британцы на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин смогли выиграть золото и серебро. Первое место у Тома Дина, а серебро - у Данкана Скота. Бразилец Фернанду Схеффер стал бронзовым призером. Россиянин Мартин Малютин занял пятое место. Том Дин в прошлом году дважды переболел коронавирусом.

Австралийка Кейли Маккиоун установила олимпийский рекорд у женщин в стометровке на спине. Ее время - 57,47 сек. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), третьей стала американка Реган Смит (58,05).

Серебро россиян в стрельбе из пистолета

Автор фото, EPA Подпись к фото, Виталина Бацарашкина к золоту на Олимпиаде в Токио прибавила серебро

Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16. Бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку.

24-летняя Бацарашкина завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр.

Бацарашкина и Черноусов принесли Олимпийскому комитету России седьмую серебряную награду на Олимпийских играх в Токио.

Российская команда идет четвертой в медальном зачете.

На момент публикации у нее также пять золотых и три бронзовые награды.

Сборная США лидирует в медальном зачете (8 золотых, 3 серебреные и 8 бронзовых наград), вторыми идут хозяева Игр - японцы (8-2-3), третьи - Китай (7-5-7).

Первое золото Олимпиад у Бермуд

Автор фото, EPA Подпись к фото, Флора Даффи принесла Бермудам первое золото Олимпиад

Флора Даффи принесла первую в истории золотую медаль Олимпиад Бермудам. Это заморская территория Британии расположена на коралловых островах в северо-западной части Атлантики. Население Бермудских Островов - чуть более 70 тысяч человек.

33-летняя Даффи опередила британку Джорджию Тейлор-Браун и американку Кэти Заферес.

Россиянки Анастасия Горбунова и Александра Разаренова сошли с дистанции на втором этапе, не сумев завершить соревнования.

Старт соревнований по триатлону был отложен на 15 минут из-за погодных условий и скользкой трассы.

К Японии приближается тайфун

Но погодные условия во вторник продолжат ухудшаться.

Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане, приближается к Японии.

По прогнозу японских синоптиков, во второй половине дня во вторник в столичном регионе может выпасть до 120 мм осадков. Скорость ветра может достигать 35 метров в секунду.

Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.

Организаторы Олимпиады надеются, что существенных корректив в проведение Игр во вторник и среду тайфун не внесет. Но не исключают переноса отдельных соревнований.

Как надеются и на то, что коронавирус не станет причиной отмены и переноса соревнований. Но без него не обходится ни одного дня. Сообщается, что у двух теннисистов из Нидерландов положительные тесты на ковид. Коронавирус выявлен и у 12 сотрудников, обеспечивающих на Играх безопасность.

Миссия США в Ираке невыполнима (перечеркнуто) не будет боевой

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Как сказал иракский премьер, страна более не нуждается в иностранном военном контингенте

Американская боевая миссия в Ираке завершится к концу 2021 года, объявил в понедельник президент Джо Байден после переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими.

Сейчас в Ираке находятся 2500 военных. Многие из них останутся в стране в качестве военных советников и инструкторов и будут продолжать, как сказал Байден, "обучать, консультировать, помогать иракским военным разбираться с ИГ (запрещена в России), если возникнет необходимость".

"К концу года боевая миссия будет завершена", - сказал американский президент.

На выводе американских войск из Ирака настаивали близкие к Ирану политические партии, и в прекращении боевой миссии многие видят желание американцев оказать политическую услугу иракскому руководству.

В настоящий момент американцы завершают вывод войск из Афганистана, военные должны покинуть страну к 11 сентября. Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) активизировало наступление на правительственные войска.

Последняя жертва обрушения в Майами

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уцелевшую часть здания (на фото) позднее взорвали

Во Флориде обнаружили и опознали останки последней жертвы обрушения 12-этажного дома Champlain Towers South. Число погибших в результате обрушения таким образом достигло 98 человек.

Дом в Майами частично обрушился в ночь на 24 июня. Позднее рабочие произвели контролируемый снос уцелевшей части здания.

Причины обрушения жилого дома до сих пор неизвестны, но согласно отчету о состоянии здания от 2018 года, у дома были структурные повреждения.

Последнее о коронавирусе

Автор фото, EPA Подпись к фото, Как ранее выяснили исследователи из Оксфордского университета, комбинация вакцин более эффективна при выработке антител, чем два укола одной вакцины. Правда, в исследовании ученые сравнивали вакцины производства AstraZeneca и Pfizer

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 194 миллиона, за время пандемии умерли более 4 миллионов человек, получили прививку более 3,8 млрд человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Российский минздрав одобрил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". В исследовании примут участие 150 человек, испытания продлятся до 2 марта 2022 года.

США пока оставят в силе ограничения на въезд в страну из Великобритании и стран Евросоюза из-за распространения "Дельта"-варианта коронавируса. Запрет на въезд ввел еще предыдущий президент Дональд Трамп в марте прошлого года.

Власти штата Калифорния и Нью-Йорка обяжут вакцинироваться сотрудников госорганов. Департамент по делам ветеранов США первым из федеральных правительственных органов ввел обязательную вакцинацию своих 100 тысяч сотрудников.

Конституционный совет Франции на следующей неделе обсудит новый законопроект, накануне получивший одобрение французского парламента, об обязательной ковид-вакцинации медработников и о новых сферах применения так называемых санитарных паспортов (пропусков), показывающих, что носитель привит от коронавируса, переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест. Согласно новому законопроекту, пропуск понадобится для посещения ресторанов, баров, а также чтобы сесть на самолет или поезд дального следования. Все меры, перечисленные в законе, будут действовать с августа и до 15 ноября. Решение Конституционный совет примет 5 августа.

В России заблокировали сайт Алексея Навального и еще 49 сайтов, связанных с российским оппозиционером. Сам политик с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом из группы "Новичок", ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.

В рамках расследования убийства президента Гаити полиция карибского островного государства арестовала бывшего главу службы безопасности.

Президент Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июня в собственной резиденции в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренса. Жена президента получила ранения, но выжила. По делу об убийстве полицейские задержали более 20 человек, среди них несколько колумбийцев-наемников. Как говорят следователи, они начали подозревать службу безопасности, после того как стало понятно, что киллеры смогли беспрепятственно проникнуть в дом президента.

Президент Туниса на ближайший месяц ввел 11-часовой комендантский по всей стране на следующий день после увольнения премьер-министра и замораживания работы парламента на фоне массовых антиправительственных протестов. Обвинения в госперевороте президент отмел, он настаивает, что действует согласно конституции и обещает в ближайшее время назначить нового премьера.

Эксперты видят в политическом кризисе следствие борьбы за власть между президентом, премьером и спикером парламента.

Телефонная связь между Северной и Южной Кореей восстановлена, лидеры обеих стран с апреля обменялись письмами, сообщили представители обеих Корей. В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке обрубил связь с соседом. Поводом стало распространение южнокорейскими активистами агитационных листовок в приграничных районах.

Безос предлагает скидку

Автор фото, BLUE ORIGIN Подпись к фото, Дизайн посадочного лунного модуля от Blue Origin

Американский миллиардер Джефф Безос написал письмо в НАСА, где предложил в обмен на контракт на разработку лунного модуля скидку в два миллиарда долларов и готовность покрыть перерасходы средств.

В апреле контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на Луну выиграл Илон Маск с его компанией SpaceX. Маск обошел на финальном этапе конкурса Джеффа Безоса с его компанией Blue Origin.

Согласно изначальным планам, разрабатывать лунный модуль должны были две компании (SpaceX и Blue Origin), но из-за недостатка финансирования НАСА решило остановиться на одной. По планам Белого дома, к 2024 году люди должны вернуться на спутник Земли впервые после лунных миссий 1970-х.

Бритни Спирс требует нового опекуна

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Последние 13 лет Бритни Спирс не сама распоряжается своими деньгами

Бритни Спирс подала документы в суд с требованием лишить ее отца опекунства, пишет New York Times. Джеймс Спирс осуществляет строгий контроль за жизнью и финансами певицы уже более 13 лет.

Новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт (бывший федеральный прокурор и один из самых известных голливудских адвокатов. Его клиентами были Шон Пенн и Стивен Спилберг) подал в суд Лос-Анджелеса документы, касающиеся завещания, наследства и опеки, добиваясь назначения нового опекуна, которым может стать сертифицированный аудитор Джейсон Рубин.

В 2007 году Бритни Спирс подала на развод со своим мужем и бывшим танцором в ее концертной группе Кевином Федерлайном. Тот заявил о "неадекватном поведении" звезды и получил родительские права на обоих сыновей.

В 2008 году Спирс отказалась отдавать детей Федерлайну и заперлась с одним из своих сыновей в доме в Беверли-Хиллз. Виллу окружили полицейские, пожарные и вертолеты, инцидент получил громкую огласку.

В итоге певицу увезли в больницу на машине скорой помощи и через месяц поместили в психиатрическую клинику. Бритни было 26 лет. С тех пор певица живет под контролем третьих лиц, которые, согласно сообщениям в СМИ, контролируют все аспекты ее жизни.

Звезда "Реала" переходит в "Манчестер Юнайтед"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Варан и Роналду были одноклубниками в "Реале". Француз перейдет в "МЮ", где Роналду играл до перехода в "Реал"

Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан переходит в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает сайт Би-би-си Спорт, английский клуб заплатит "Реалу" 34 млн фунтов (40 млн евро).

Эта сумма может вырасти до 42 млн фунтов в зависимости от результатов выступлений Варана и его новой команды.

28-летний французский защитник не захотел продлевать с "королевским" клубом контракт, который заканчивался через год.

Рафаэль Варан 10 лет выступал за "Реал" после перехода в испанский клуб из французского "Ланса". Он трижды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Варан - чемпион мира 2018 года. На минувшем чемпионате Европы он провел все четыре игры в составе сборной Франции.

Ранее "Манчестер Юнайтед" приобрел у дортмундской "Боруссии" английского полузащитника Джейдона Санчо за 85 млн евро.

228-я статья - самая "молодая"

Автор фото, Personal archive of Dmitry Fedorov