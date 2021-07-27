Дайджест: первое за 25 лет золото россиян в плавании на Олимпиадах и миссия США в Ираке не будет боевой
Рылов - первый за 25 лет россиянин-чемпион Олимпиады в плавании
Россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине. Второе место - у еще одного россиянина Климента Колесникова.
Рылов показал результат 51,98 секунды. Колесников проиграл соотечественнику 0,02 секунды. Третье место у американца Райана Мерфи (+0,21).
Представитель России впервые с 1996 года завоевал золотую олимпийскую медаль в плавании. На Олимпиаде в американской Атланте по две золотые награды выиграли Александр Попов и Денис Панкратов.
24-летний Рылов был бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в плавании на 200 метров на спине.
Серебряному призеру Колесникову 21 год, он - мировой рекордсмен в плавании на 50 м на спине (23,80).
А вот россиянки Евгения Чикунова и Юлия Ефимова не только не смогли сделать золотой и серебряный дубль, как Рылов и Колесников, но и вообще остались без медалей. Чикунова заняла четвертое место в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом, Юлия Ефимова стала пятой.
А сенсационную победу одержала 17-летняя американка Лидия Якоби. Второе место - у представительницы ЮАР Татьяны Шенмейкер, бронза - у американки Лилли Кинг.
А вот британцы на дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин смогли выиграть золото и серебро. Первое место у Тома Дина, а серебро - у Данкана Скота. Бразилец Фернанду Схеффер стал бронзовым призером. Россиянин Мартин Малютин занял пятое место. Том Дин в прошлом году дважды переболел коронавирусом.
Австралийка Кейли Маккиоун установила олимпийский рекорд у женщин в стометровке на спине. Ее время - 57,47 сек. Второе место заняла канадка Кайли Масс (57,72), третьей стала американка Реган Смит (58,05).
Серебро россиян в стрельбе из пистолета
Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали серебряные медали Олимпиады в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.
Российские спортсмены в финале проиграли китайцам Цзян Жаньсинь и Пан Вэю со счетом 14:16. Бронзовые награды достались представителям Украины Алене Костевич и Олегу Омельчуку.
24-летняя Бацарашкина завоевала вторую награду на Олимпиаде в Токио, в воскресенье российская спортсменка выиграла золотую медаль в личном первенстве. Черноусов впервые стал призером Олимпийских игр.
Бацарашкина и Черноусов принесли Олимпийскому комитету России седьмую серебряную награду на Олимпийских играх в Токио.
Российская команда идет четвертой в медальном зачете.
На момент публикации у нее также пять золотых и три бронзовые награды.
Сборная США лидирует в медальном зачете (8 золотых, 3 серебреные и 8 бронзовых наград), вторыми идут хозяева Игр - японцы (8-2-3), третьи - Китай (7-5-7).
Первое золото Олимпиад у Бермуд
Флора Даффи принесла первую в истории золотую медаль Олимпиад Бермудам. Это заморская территория Британии расположена на коралловых островах в северо-западной части Атлантики. Население Бермудских Островов - чуть более 70 тысяч человек.
33-летняя Даффи опередила британку Джорджию Тейлор-Браун и американку Кэти Заферес.
Россиянки Анастасия Горбунова и Александра Разаренова сошли с дистанции на втором этапе, не сумев завершить соревнования.
Старт соревнований по триатлону был отложен на 15 минут из-за погодных условий и скользкой трассы.
К Японии приближается тайфун
Но погодные условия во вторник продолжат ухудшаться.
Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане, приближается к Японии.
По прогнозу японских синоптиков, во второй половине дня во вторник в столичном регионе может выпасть до 120 мм осадков. Скорость ветра может достигать 35 метров в секунду.
Местных жителей предупреждают об угрозе разлива рек и схода оползней.
Организаторы Олимпиады надеются, что существенных корректив в проведение Игр во вторник и среду тайфун не внесет. Но не исключают переноса отдельных соревнований.
Как надеются и на то, что коронавирус не станет причиной отмены и переноса соревнований. Но без него не обходится ни одного дня. Сообщается, что у двух теннисистов из Нидерландов положительные тесты на ковид. Коронавирус выявлен и у 12 сотрудников, обеспечивающих на Играх безопасность.
Миссия США в Ираке невыполнима (перечеркнуто) не будет боевой
Американская боевая миссия в Ираке завершится к концу 2021 года, объявил в понедельник президент Джо Байден после переговоров с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими.
Сейчас в Ираке находятся 2500 военных. Многие из них останутся в стране в качестве военных советников и инструкторов и будут продолжать, как сказал Байден, "обучать, консультировать, помогать иракским военным разбираться с ИГ (запрещена в России), если возникнет необходимость".
"К концу года боевая миссия будет завершена", - сказал американский президент.
На выводе американских войск из Ирака настаивали близкие к Ирану политические партии, и в прекращении боевой миссии многие видят желание американцев оказать политическую услугу иракскому руководству.
В настоящий момент американцы завершают вывод войск из Афганистана, военные должны покинуть страну к 11 сентября. Движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) активизировало наступление на правительственные войска.
Последняя жертва обрушения в Майами
Во Флориде обнаружили и опознали останки последней жертвы обрушения 12-этажного дома Champlain Towers South. Число погибших в результате обрушения таким образом достигло 98 человек.
Дом в Майами частично обрушился в ночь на 24 июня. Позднее рабочие произвели контролируемый снос уцелевшей части здания.
Причины обрушения жилого дома до сих пор неизвестны, но согласно отчету о состоянии здания от 2018 года, у дома были структурные повреждения.
Последнее о коронавирусе
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 194 миллиона, за время пандемии умерли более 4 миллионов человек, получили прививку более 3,8 млрд человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.
- Российский минздрав одобрил испытания комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". В исследовании примут участие 150 человек, испытания продлятся до 2 марта 2022 года.
- США пока оставят в силе ограничения на въезд в страну из Великобритании и стран Евросоюза из-за распространения "Дельта"-варианта коронавируса. Запрет на въезд ввел еще предыдущий президент Дональд Трамп в марте прошлого года.
- Власти штата Калифорния и Нью-Йорка обяжут вакцинироваться сотрудников госорганов. Департамент по делам ветеранов США первым из федеральных правительственных органов ввел обязательную вакцинацию своих 100 тысяч сотрудников.
- Конституционный совет Франции на следующей неделе обсудит новый законопроект, накануне получивший одобрение французского парламента, об обязательной ковид-вакцинации медработников и о новых сферах применения так называемых санитарных паспортов (пропусков), показывающих, что носитель привит от коронавируса, переболел или имеет отрицательный ПЦР-тест. Согласно новому законопроекту, пропуск понадобится для посещения ресторанов, баров, а также чтобы сесть на самолет или поезд дального следования. Все меры, перечисленные в законе, будут действовать с августа и до 15 ноября. Решение Конституционный совет примет 5 августа.
В России заблокировали сайт Алексея Навального и еще 49 сайтов, связанных с российским оппозиционером. Сам политик с февраля находится в исправительной колонии во Владимирской области. После того как Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления боевым ядом из группы "Новичок", ему заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, обвинив в нарушении условий испытательного срока.
В рамках расследования убийства президента Гаити полиция карибского островного государства арестовала бывшего главу службы безопасности.
Президент Жовенель Моиз был застрелен в ночь на 7 июня в собственной резиденции в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренса. Жена президента получила ранения, но выжила. По делу об убийстве полицейские задержали более 20 человек, среди них несколько колумбийцев-наемников. Как говорят следователи, они начали подозревать службу безопасности, после того как стало понятно, что киллеры смогли беспрепятственно проникнуть в дом президента.
Президент Туниса на ближайший месяц ввел 11-часовой комендантский по всей стране на следующий день после увольнения премьер-министра и замораживания работы парламента на фоне массовых антиправительственных протестов. Обвинения в госперевороте президент отмел, он настаивает, что действует согласно конституции и обещает в ближайшее время назначить нового премьера.
Эксперты видят в политическом кризисе следствие борьбы за власть между президентом, премьером и спикером парламента.
Телефонная связь между Северной и Южной Кореей восстановлена, лидеры обеих стран с апреля обменялись письмами, сообщили представители обеих Корей. В июне прошлого года Пхеньян в одностороннем порядке обрубил связь с соседом. Поводом стало распространение южнокорейскими активистами агитационных листовок в приграничных районах.
Безос предлагает скидку
Американский миллиардер Джефф Безос написал письмо в НАСА, где предложил в обмен на контракт на разработку лунного модуля скидку в два миллиарда долларов и готовность покрыть перерасходы средств.
В апреле контракт на создание космического корабля для доставки астронавтов на Луну выиграл Илон Маск с его компанией SpaceX. Маск обошел на финальном этапе конкурса Джеффа Безоса с его компанией Blue Origin.
Согласно изначальным планам, разрабатывать лунный модуль должны были две компании (SpaceX и Blue Origin), но из-за недостатка финансирования НАСА решило остановиться на одной. По планам Белого дома, к 2024 году люди должны вернуться на спутник Земли впервые после лунных миссий 1970-х.
Бритни Спирс требует нового опекуна
Бритни Спирс подала документы в суд с требованием лишить ее отца опекунства, пишет New York Times. Джеймс Спирс осуществляет строгий контроль за жизнью и финансами певицы уже более 13 лет.
Новый адвокат певицы Мэтью Розенгарт (бывший федеральный прокурор и один из самых известных голливудских адвокатов. Его клиентами были Шон Пенн и Стивен Спилберг) подал в суд Лос-Анджелеса документы, касающиеся завещания, наследства и опеки, добиваясь назначения нового опекуна, которым может стать сертифицированный аудитор Джейсон Рубин.
В 2007 году Бритни Спирс подала на развод со своим мужем и бывшим танцором в ее концертной группе Кевином Федерлайном. Тот заявил о "неадекватном поведении" звезды и получил родительские права на обоих сыновей.
В 2008 году Спирс отказалась отдавать детей Федерлайну и заперлась с одним из своих сыновей в доме в Беверли-Хиллз. Виллу окружили полицейские, пожарные и вертолеты, инцидент получил громкую огласку.
В итоге певицу увезли в больницу на машине скорой помощи и через месяц поместили в психиатрическую клинику. Бритни было 26 лет. С тех пор певица живет под контролем третьих лиц, которые, согласно сообщениям в СМИ, контролируют все аспекты ее жизни.
Звезда "Реала" переходит в "Манчестер Юнайтед"
Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан переходит в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает сайт Би-би-си Спорт, английский клуб заплатит "Реалу" 34 млн фунтов (40 млн евро).
Эта сумма может вырасти до 42 млн фунтов в зависимости от результатов выступлений Варана и его новой команды.
28-летний французский защитник не захотел продлевать с "королевским" клубом контракт, который заканчивался через год.
Рафаэль Варан 10 лет выступал за "Реал" после перехода в испанский клуб из французского "Ланса". Он трижды выигрывал чемпионат Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
Варан - чемпион мира 2018 года. На минувшем чемпионате Европы он провел все четыре игры в составе сборной Франции.
Ранее "Манчестер Юнайтед" приобрел у дортмундской "Боруссии" английского полузащитника Джейдона Санчо за 85 млн евро.
228-я статья - самая "молодая"
Почитайте статью Олеси Герасименко о деле Дмитрия Федорова - музыканта из Омска, покончившего с собой в декабре 2019 года, через 10 дней задержания по обвинению в торговле наркотиками. Его судят посмертно. Кроме того, по той же самой, 228-й статье, скоро начнут судить задерживавших его сотрудников. Би-би-си попыталась понять, почему наркотики в России стали самым доступным бизнесом и для студентов, и для полицейских.
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