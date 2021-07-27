$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы

25 минут назад

Автор фото, Blue Origin Подпись к фото, Модуль, разработанный Blue Origin совместно с другими компаниями, получил название Blue Moon

Американский бизнесмен Джефф Безос пообещал космическому агентству НАСА, что его компания Blue Origin предоставит 2 млрд долларов из собственных средств для создания лунного посадочного модуля в случае, если именно она получит контракт на доставку астронавтов на спутник Земли.

Весной этого года НАСА поручило разработку модуля для посадки астронавтов на Луну компании Илона Маска SpaceX; сумма контракта составила 2,9 млрд долларов. Blue Origin также участвовала в тендере, однако она проиграла фирме Маска.

Изначально американское космическое агентство рассчитывало, что лунный контракт получат сразу две компании, однако из-за отсутствия необходимого финансирования было решено назвать только одного победителя.

НАСА рассчитывает снова отправить астронавтов на Луну уже в 2024 году, но пока агентство получило для реализации программы только 850 млн долларов из 3,3 млрд, которые пообещал выделить конгресс США.

После проигрыша основатель Amazon пытается изменить это решение и обеспечить большее финансирование для проекта.

В результате сенат США выделил для лунной программы дополнительно 10 млрд долларов, однако этот законопроект еще должна утвердить Палата представителей, и критики уже назвали его "законом о спасении Безоса".

Архитектура "Аполлона"

Теперь Безос написал письмо администратору НАСА Биллу Нельсону, в котором заявил, что если контракт достанется именно его компании, то Blue Origin покроет дефицит бюджетного финансирования HLS (Human Landing System - системы для посадки человека на Луну), отказавшись от получения всех платежей в нынешнем и следующих двух финансовых годах на сумму до 2 млрд долларов.

"В этом предложении речь идет не об отсрочке, а о полном и бессрочном отказе от этих платежей", - пишет Безос.

Автор фото, SpaceX Подпись к фото, Победу в тендере одержала компании SpaceX, которая планирует использовать для полета астронавтов на Луну версию корабля "Старшип"

Основатель компании Amazon и богатейший человек мира объясняет, что его предложение позволяет решить проблему недостатка средств, которая заставила НАСА отказаться от плана использовать для доставки человека на Луну сразу две компании.

Для создания своего лунного модуля Безос объединил усилия с гигантами американской оборонной индустрии - компаниями Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.

Разработанный ими спускаемый аппарат носит название Blue Moon ("Голубая Луна") - и во многом напоминает исторический лунный модуль (LM), на котором в 1969 году американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые в истории человечества совершили посадку на Луну.

"Мы создали систему для посадки на Луну по стандартам XXI века, но основанную на хорошо себя зарекомендовавшей архитектуре "Аполлона" - архитектуре, имеющей множество плюсов. Одно из основных преимуществ состоит в том, что ее главный приоритет - безопасность".

Безос также подчеркивает, что его проект предполагает использование водородного топлива, что хорошо сочетается с намерением НАСА осуществлять дозаправку космических кораблей при помощи воды, полученной из лунного льда. Согласно проектам, из воды можно добывать водород.

Победивший в тендере проект Маска предполагает использование двигателей, которые работают на метане.

Успехи SpaceX и Blue Origin

При определении победителя конкурса НАСА учло, что SpaceX уже проявила себя как компания, способная доставить человека в космос. Ее ракета "Фалкон-9" и космический корабль "Драгон" около года используется для отправки астронавтов на Международную космическую станцию.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Недавно Безос слетал в космос на своем корабле "Нью Шепард" вместе с братом Марком и еще двумя туристами

Впрочем, теперь Безос также может похвастаться практическими успехами в космических полетах. В июле он сам отправился в космос вместе с несколькими туристами на борту автоматической капсулы New Shepard, которая поднялась на высоту более 100 километров.

SpaceX пообещала, что разработка системы для посадки на Луну обойдется намного дешевле, чем варианты конкурентов.

Предложение SpaceX было оценено как "приемлемое" с точки зрения технической стороны дела и "отличное" - в отношении менеджмента проекта. При этом техническая составляющая в проекте Blue Origin была также оценена как "приемлемая", но менеджмент при этом назвали "очень хорошим", то есть несколько хуже по сравнению со SpaceX.

После обнародования результатов тендера Blue Origin подала апелляцию в Счетную палату США, утверждая, что НАСА в самый последний момент поменяло условия конкурса. Аналогичную апелляцию подал и еще один участник - американская оборонная компания Dynetics.

Обе апелляции ждут рассмотрения, хотя некоторые эксперты американской космической индустрии считают, что результаты тендера вряд ли будут пересмотрены.