Олимпиада, день 4: бронзовая медаль по стрельбе у России; зажигавшая огонь на Играх теннисистка Наоми Осака осталась без медалей

10 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Наоми Осака, которая зажигала огонь Олимпиады, выбыла из соревнований

Во вторник на Олимпиаде в Токио будут разыграны 22 комплекта наград в плавании, спортивной гимнастике, фехтовании, тхэквондо, дзюдо, прыжках в воду, академической гребле, тяжелой атлетике, конном спорте, гребном слаломе, велоспорте и софтболе.

Россияне Юлия Каримова и Сергей Каминский уже завоевали бронзовые награды Олимпиады в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Россиянин Евгений Рылов стал олимпийским чемпионом в плавании на дистанции 100 метров на спине.

Гандболистки России не смогли одержать победу во втором матче Олимпиады.

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" Наоми Осака проиграла в третьем круге олимпийского турнира. Японка, которая зажигала огонь на церемонии открытия Олимпиады, выбыла из соревнований без медалей.

Все представительницы топ-3 на женском теннисном турнире - Эшли Барти, Наоми Осака и Арина Соболенко - проиграли ещё до 1/4 финала.

Британцы Томас Дин и Дункан Скотт принесли своей команде золото и серебро в плавании.

Китаянки Юйси Чэнь и Цзяци Чжан выиграли золото Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках в воду с вышки.

Коронавирус и дискриминация на Олимпиаде

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спортсмен из Алжира был отправлен домой после отказа бороться с израильтянином Тохаром Бутболом

Международный олимпийский комитет назвал успешным сдерживание коронавируса на Играх. С начала июля 155 человек, принявших участие в Олимпиаде, сдали положительный тест, общий показатель положительных результатов составил всего около 0,02%.

"Я думаю, что многие страны были бы невероятно, невероятно довольны этой цифрой", - заявил на пресс-конференции официальный представитель МОК Марк Адамс.

МОК также заявил, что расследует случаи, когда спортсмены решают бойкотировать соревнования, на которых выступают олимпийцы сборной Израиля.

Ранее алжирский борец Фетхи Нурин был отправлен домой после отказа драться с Тохаром Бутболом. Нурин сказал, что не может сражаться с израильтянином из-за конфликта между Израилем и палестинцами.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В МОК заявили, что не допустят дискриминации на Играх ни по какому признаку

"МОК изучает каждое дело, которое передается нам, мы расследуем все, что получаем, в том числе и от третьих лиц", - заявили в МОК.

"Равноправие и толерантность - это принципы Олимпийской хартии, и мы от них не отступим. Мы будем занимать жесткую позицию по всем случаям, где спортсмены сталкиваются с дискриминацией", - добавили в комитете.

Вторник, 27 июля, день четвертый

После третьего дня Игр россияне в командном зачете поднялись на четвертое место. Во вторник медальную копилку сборной могут пополнить пловцы, гимнасты, стрелки и фехтовальщицы.

К моменту публикации этой заметки некоторые соревнования уже завершились.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В 1/8 финала Ларин победил представителя Тонга Питу Тофатофуа со счётом 24:3, а в четвертьфинале одолел словенца Ивана Трайковича (16:3)

Российский тхэквондист Владислав Ларин вышел в финал олимпийского турнира в Токио по тхэквондо в весовой категории свыше 80 кг.

Карен Хачанов прошёл в третий раунд теннисного турнира.