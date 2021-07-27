Опрос: большинство украинцев не считают себя "единым народом" с россиянами

10 минут назад

Автор фото, УНІАН

Большая часть украинцев не согласна с российским президентом Владимиром Путиным, который считает их одним народом с россиянами, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Мнения на западе и востоке страны довольно сильно различаются, но в то же время большинство украинцев считают свою страну преемницей Киевской Руси.

Опрос агентства "Рейтинг", опубликованный во вторник, проводился по телефону по всей стране за исключением не подконтрольных Киеву районов на востоке страны и аннексированного Россией Крыма.

13 июля вышла в свет статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней российский президент излагает аргументы в пользу одного из своих любимых тезисов о том, что русский, украинский и белорусский народы представляют собой единое целое, но восстановлению их исторического единства постоянно пытается мешать Запад.

"И русские, и украинцы, и белорусы - наследники Древней Руси, являвшейся крупнейшим государством Европы", - постулировал Путин.

Похожие заявления он делал на своей "прямой линии" в начале июля. Президент Украины Владимир Зеленский тогда вступил в полемику с Путиным.

"Давайте наконец расставим точки над "i". Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии. Да, все это крайне важно, и мы об этом помним", - заявил президент Украины.

Как следует из опроса, с ним согласны 55% украинцев, а не согласны - 41%.

При этом в восточных регионах и среди прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата одним народом с россиянами назвали себя 60%. На западе же наоборот в идею "одного народа" верят всего 22%, а не согласны с ней 70% опрошенных.

Жители центральной Украины также скорее не считают себя единой нацией с россиянами - там против путинского тезиса выступили 60% опрошенных, а согласились с ним 36%.

В южных областях Украины с тезисом о "едином народе" соглашаются 56% опрошенных, 40% - отвергают его.

Респондентов также спросили, считают ли они Украину исторической преемницей Киевской Руси. Большинство (75%) ответило положительно. Россию же таковой считают лишь 8%.

Опрос проводился 23-25 июля 2021 года, в нем приняли участие 2500 респондентов.

Единый народ или просто близкие?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По утверждению Путина, Запад на протяжении столетий пытается расщепить единый русский народ

Владимир Путин в своей статье не в первый раз говорил о единстве России, Украины и Беларуси, как и о "проекте анти-Россия", которым современная Украина, по мнению Путина, стала в руках Запада.

Опрошенные Би-би-си историки по большей части назвали постулат о триединстве восточнославянских народов идеологемой, берущей свое начало в СССР. Эта идея зиждется на предполагаемом языковом и религиозном единстве.

Однако часть историков это оспаривают, указывая, что в ряде регионов Украины и на большей части России наших дней христианство не было основной конфессией еще в XVIII-XIX веках.