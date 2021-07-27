Митинговавшим против ковидных ограничений во Владикавказе дали от пяти до 5,5 лет колонии

18 минут назад

Автор фото, Olga Smolskaya/ TASS

Суд в Ростове-на-Дону приговорил пятерых участников митинга во Владикавказе, выступавших против режима самоизоляции, к тюремным срокам - от 5 до 5,5 лет.

Артур Бугулов, Аслан Гасиев, Магомед Кадыров, Давид Окруашвили и Заза Царитов были признаны виновными в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ).

Магомед Кадыров был приговорен к 5,5 годам колонии, Бугулов и Окруашвили осуждены на 5 лет и 3 месяца, Гасиев и Царитов - на 5 лет.

Акция протеста против режима самоизоляции прошла во Владикавказе 20 апреля 2020 года. Участники акции протеста требовали отмены антиковидных ограничений, а также освобождения задержанного ранее оперного певца Вадима Чельдиева, который активно выступал против ограничительных мер.

В акции протеста приняли участие более 2 тысяч человек. Митингующие собрались в центре города - на площади Свободы, дошли до здания правительства Северной Осетии и потребовали отставки главы республики Вячеслава Битарова. Битаров вместе с членами правительства вышел к протестующим, пытаясь их переубедить, но тщетно.

Позже появились сообщения, что в ОМОН полетели камни и начались жесткие задержания. Всего после митинга были задержаны более 100 человек.

В отношении Артура Бугулова, Аслана Гасиева, Магомеда Кадырова, Давида Окруашвили и Зазы Царитова возбудили уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Еще около 20 человек проходят обвиняемыми по статье "хулиганство".

"На похороны нельзя, в салоны красоты можно"

Инициатором акции стал оперный певец Чельдиев. Он называет себя гражданином СССР, не признает российские законы и призывает людей не оплачивать услуги ЖКХ и кредиты.

Сам Чельдиев в беседе с Би-би-си заявил, что не верит в существование Covid-19, а причиной распространения информации о вирусе, по его мнению, мог быть крах экономики и нежелание платить людям.

Чельдиева возмущали непоследовательные решения властей об открытии или закрытии предприятий: "Запустили общественный транспорт. Вот в такси больше двух человек ездить не рекомендуют, а в маршрутке 12 человек можно. На кладбище, на похороны ходить нельзя, а в салоны красоты можно".

В Северной Осетии против Чельдиева, проживающего в Петербурге, еще до митинга 20 апреля завели уголовное дело по статье "публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Чельдиев был арестован 18 апреля в Санкт-Петербурге, позже доставлен в Северную Осетию, а затем отконвоирован в Ростов-на-Дону.