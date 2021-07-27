Белорусский суд признал сайт канала "Белсат" экстремистским

51 минуту назад

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По сообщению пресс-службы МВД Беларуси, суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими сайт и материалы в соцсетях телеканала "Белсат".

Основанием для этого стали материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области. О каких материалах идет речь, в судебном решении не уточняется.

МВД Беларуси предупредило, что репост информации из "экстремистских источников" грозит административной ответственностью с наказанием в виде штрафа или ареста.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, узнав об этом судебном решении накануне своей встречи с группой по защите прав журналистов при ООН, обратилась к сотрудникам "Белсата": "Журналисты гордятся, потому что знают, что всё делают правильно и борются за свободу нашей страны. Поддерживая вас, вы делаете большое дело в эти трудные времена для Беларуси".

"Белсат" — это польский спутниковый телеканал, вещающий на белорусском языке. Его основали в 2007 году МИД Польши и общественное польское телевидение.

Канал активно освещал протесты после выборов президента Беларуси в августе 2020 года.

Журналистам канала не раз доставалось от белорусских силовиков: по оценкам самих сотрудников канала в интервью польскому изданию PolandIN, только за 2020 год корреспондентов задерживали 162 раза, было наложено 34 административных ареста и штрафы на сумму более 26 тысяч долларов.