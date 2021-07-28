В Гайд-парке построили гору. Ее уже назвали худшей достопримечательностью Лондона

51 минуту назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ещё совсем недавно возле Мраморной арки (справа) были только дорожки и газоны

В лондонском Гайд-парке соорудили большую гору, с которой, как обещала реклама, будут открываться потрясающие виды на центр города и парк. Но первые посетители обнаружили, что никаких красот с новой горки не видно.

Искусственный холм со смотровой площадкой наверху соорудили возле Мраморной арки и Уголка ораторов в северо-восточном углу Гайд-парка. Власти лондонского района Вестминстер потратили на него два миллиона фунтов (около 200 млн рублей или 2,7 млн долларов).

Самая новая достопримечательность британской столицы открылась для посетителей в понедельник. Однако первые туристы, заплатившие по 4,5 фунта (примерно 450 рублей) за то, чтобы забраться на гору высотой 25 метров, обнаружили, что почти никакие виды с нее не открываются: обзор закрывают кроны деревьев и ближайшие дома. К тому же саму гору еще не достроили: с одной стороны виден ее "скелет".

Разочарованные туристы и сочувствующие запустили в соцсетях волну издевательских комментариев.

"Видимо, дело в том, что гору проектировали зимой, а летом деревья закрыли обзор [...] А если смотреть на восток от парка, то видишь гору строительного мусора. Наверное, это и назвали "потрясающими видами", - написал один из них, Дэн Баркер.

Совет Вестминстера извинился перед первыми посетителями, назвал недостатки нового аттракциона "проблемами роста" и пообещал решить их в ближайшие дни.

"Мы знаем, что части Холма у Мраморной арки еще не готовы к приему посетителей. Мы упорно работаем над тем, чтобы решить эту проблему в течение нескольких дней", - заявил совет.

Деньги вернут

Пока же совет приостановил продажу билетов до начала августа, а тем, кто их уже купил на этой неделе, готов вернуть деньги и вдобавок дать бесплатный билет на август.

По проекту, Холм у Мраморной арки смогут посещать до тысячи человек в день. Наверх нужно забираться по лестнице, идущей по склону, а путь обратно проходит через внутренности искусственного холма с кафе и сувенирным магазином.