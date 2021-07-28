Дайджест: Байден рассказал, какие проблемы он почувствовал у Путина

Джо Байден выступает перед разведывательным сообществом 27 июля

Автор фото, Reuters

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Президент США Джо Байден выступил перед членами американского разведывательного сообщества, поделившись своим видением угроз, стоящих перед Америкой, и при этом не обошел вниманием Россию и ее президента, которого он назвал, как пишет Рейтер, с явным сарказмом "моим очень близким другом".

"Как вы все знаете, у меня недавно была интересная встреча с моим очень близким другом Владимиром Путиным. Я давно, давно имею дело с мировыми лидерами, и так же, как и вы - сказал Байден, обращаясь в разведчикам, - через какое-то время начинаю чувствовать другого человека. Он знает, что вы - лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. Я не шучу".

"У Путина… есть реальная проблема. Он сидит на экономике, в которой есть ядерные вооружения и нефтяные скважины и больше ничего. Больше ничего. Он знает, что у него дела плохи, и это, на мой взгляд, делает его еще опаснее", - продолжил Байден.

17 июня, рассказывая о своих личных впечатлениях от встречи с Байденом в Женеве, Путин говорил, что "Байден — профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас".

Выступая перед разведчиками, Байден сослался на ежедневную секретную сводку, которую готовят для него спецслужбы. По его словам, в сегодняшней (за 27 июля) сводке сообщалось, что Россия вновь пытается повлиять на результаты американских выборов - в этот раз промежуточных в ноябре 2022 года - путем распространения дезинформации. "Это чистейшее нарушение нашего суверенитета", - подчеркнул президент.

Он также заметил, что кибервзлом с серьезными последствиями способен привести к настоящей горячей войне между сверхдержавами.

В среду в Женеве состоятся закрытые российско-американские переговоры о сокращении ядерных вооружений, о чем президенты двух стран договорились здесь же полтора месяца назад. С российской стороны в них примет участие замминистра иностранных дел Сергей Рябков, с американской - заместитель госсекретаря Венди Шерман.

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На дистанции 200 м вольным стилем золото взяла австралийка Ариарне Титмус

На Олимпиаде в Токио австралийская пловчиха Ариарне Титмус взяла золото на дистанции 200 м вольным стилем. Американка Кэти Ледеки, которая считалась сильной претенденткой на медаль в этой дисциплине, в итоге пришла лишь пятой.

Впрочем, на дистанции 1500 м вольным стилем Ледеки повезло больше, там она свое золото получила. Это первая олимпийская медаль в этой дисциплине, и американка победила, проплыв полтора километра за 15 минут, 37,34 секунды, на четыре секунды опередив ближайшую соперницу, тоже американку Эрику Салливан.

В Высоком суде в Лондоне начнутся слушания по искам Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Петра Авена, Шалвы Чигиринского и компании "Роснефть" из-за книги "Люди Путина". Иски поданы к издательству HarperCollins, а часть (от "Роснефти" и Абрамовича) - и к автору книги, бывшей журналистке Financial Times и Рейтер Кэтрин Белтон. Большинство истцов усматривают в книге клевету; Авен обвиняет издательство в нарушении конфиденциальности его персональных данных, аналогичную претензию выдвинул и Фридман, наряду с клеветой.

На Олимпиаде в среду хорошие шансы для российской команды будут у гимнастов, у которых Никита Нагорный рассчитывает на золото в личном многоборье.

Вслед за широко обсуждавшейся статьей Владимира Путина о единстве российского и украинского народов украинская социологическая служба "Рейтинг" опросила 2500 жителей Украины по этому поводу. Выяснилось, что 55% украинцев не согласны с российским президентом. При этом 41% с ним по сути согласны. Результаты сильно различаются в зависимости от региона, на востоке и юге Украины число согласных с тезисом о единстве россиян и украинцев намного выше. На территориях, не контролируемых Киевом, - в Донбассе и Крыму, - опрос не проводился.

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими сайт и материалы в соцсетях телеканала "Белсат". МВД Беларуси предупредило, что репост информации из "экстремистских источников" грозит административной ответственностью с наказанием в виде штрафа или ареста. "Белсат" — это польский спутниковый телеканал, вещающий на белорусском языке. Его основали в 2007 году МИД Польши и общественное польское телевидение.

Половина британских надводных боевых кораблей не в строю - они находятся на ремонте или модернизации, пишет Times (нужна подписка) со ссылкой на министерство обороны. Из 12 фрегатов четыре в настоящее время на ремонте. Из шести эсминцев новейшей серии "тип 45" (газета об этом не упоминает, но к ней относится и недавно проплывавший мимо берегов Крыма "Дефендер") - пять стоят в доке на ремонте или переоснащении.

Главная функция фрегатов - борьба с подводными лодками, а эсминцев - с авиацией, однако и те и другие широко используются просто для охраны и сопровождения более крупных кораблей. Получается, что из 18 формально имеющихся в составе флота доступны для этих целей всего девять, пишет Times.

Газета сравнивает силы и средства британского флота с китайским, и сравнение явно не в пользу британцев: у Народно-освободительной армии Китая 32 эсминца и 49 фрегатов; правда, первый лорд Адмиралтейства, адмирал сэр Тони Радакин, в прошлом месяце называл это сравнение "несколько нелепым", поскольку Китай одинок, а Британия входит в состав НАТО.

Почему Китай, спросите вы? Крупнейший корабль Королевского военно-морского флота, авианосец "Куин Элизабет", как раз в эти дни находится в Южно-Китайском море и пройдет через воды, на которые претендует Китай. Об этом пишет Daily Telegraph - впрочем, и китайские официальные СМИ тоже внимательно следят за этим вояжем.

"Куин Элизабет" ранее был на Кипре, заходил и в Черное море, и постоянного сопровождения боевых кораблей и самолетов, как это было вблизи российских берегов, в Южно-Китайском море британцы не ожидают, пишет Telegraph.

Китайская пропагандистская англоязычная газета Global Times приводит в этой связи комментарий представителя посольства КНР в Лондоне, который отметает обвинения в том, что свобода мореплавания в Южно-Китайском море оказалась под угрозой.

"Если это обвинение и верно, то эта угроза может исходить только от тех, кто отправил через полмира авианосную ударную группу в Южно-Китайское море и играет военными мускулами, чтобы поднять военную напряженность в этом регионе", - замечает дипломат.

Приложение Tably придумали для того, чтобы лучше понимать состояние здоровья кошек.

Нужно только сделать снимок камерой в телефоне, а искусственный интеллект приложения проанализирует его и даст заключение.

Пока приложение работает не идеально. Но разработчики говорят, что рост базы данных проанализированных кошек поможет улучшить результат.

Подпись к видео,

Канадские разработчики создали приложение для определения состояния здоровья кошек

Дайджест готовил Павел Феденко.