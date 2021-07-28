Дайджест: Байден рассказал, какие проблемы он почувствовал у Путина

34 минуты назад

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Президент США Джо Байден выступил перед членами американского разведывательного сообщества, поделившись своим видением угроз, стоящих перед Америкой, и при этом не обошел вниманием Россию и ее президента, которого он назвал, как пишет Рейтер, с явным сарказмом "моим очень близким другом".

"Как вы все знаете, у меня недавно была интересная встреча с моим очень близким другом Владимиром Путиным. Я давно, давно имею дело с мировыми лидерами, и так же, как и вы - сказал Байден, обращаясь в разведчикам, - через какое-то время начинаю чувствовать другого человека. Он знает, что вы - лучше, чем его команда, и его это чертовски беспокоит. Я не шучу".

"У Путина… есть реальная проблема. Он сидит на экономике, в которой есть ядерные вооружения и нефтяные скважины и больше ничего. Больше ничего. Он знает, что у него дела плохи, и это, на мой взгляд, делает его еще опаснее", - продолжил Байден.

17 июня, рассказывая о своих личных впечатлениях от встречи с Байденом в Женеве, Путин говорил, что "Байден — профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы чего-то не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас".

Выступая перед разведчиками, Байден сослался на ежедневную секретную сводку, которую готовят для него спецслужбы. По его словам, в сегодняшней (за 27 июля) сводке сообщалось, что Россия вновь пытается повлиять на результаты американских выборов - в этот раз промежуточных в ноябре 2022 года - путем распространения дезинформации. "Это чистейшее нарушение нашего суверенитета", - подчеркнул президент.

Он также заметил, что кибервзлом с серьезными последствиями способен привести к настоящей горячей войне между сверхдержавами.

В среду в Женеве состоятся закрытые российско-американские переговоры о сокращении ядерных вооружений, о чем президенты двух стран договорились здесь же полтора месяца назад. С российской стороны в них примет участие замминистра иностранных дел Сергей Рябков, с американской - заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На дистанции 200 м вольным стилем золото взяла австралийка Ариарне Титмус

На Олимпиаде в Токио австралийская пловчиха Ариарне Титмус взяла золото на дистанции 200 м вольным стилем. Американка Кэти Ледеки, которая считалась сильной претенденткой на медаль в этой дисциплине, в итоге пришла лишь пятой.

Впрочем, на дистанции 1500 м вольным стилем Ледеки повезло больше, там она свое золото получила. Это первая олимпийская медаль в этой дисциплине, и американка победила, проплыв полтора километра за 15 минут, 37,34 секунды, на четыре секунды опередив ближайшую соперницу, тоже американку Эрику Салливан.

В Высоком суде в Лондоне начнутся слушания по искам Романа Абрамовича, Михаила Фридмана, Петра Авена, Шалвы Чигиринского и компании "Роснефть" из-за книги "Люди Путина". Иски поданы к издательству HarperCollins, а часть (от "Роснефти" и Абрамовича) - и к автору книги, бывшей журналистке Financial Times и Рейтер Кэтрин Белтон. Большинство истцов усматривают в книге клевету; Авен обвиняет издательство в нарушении конфиденциальности его персональных данных, аналогичную претензию выдвинул и Фридман, наряду с клеветой.

На Олимпиаде в среду хорошие шансы для российской команды будут у гимнастов, у которых Никита Нагорный рассчитывает на золото в личном многоборье.

Вслед за широко обсуждавшейся статьей Владимира Путина о единстве российского и украинского народов украинская социологическая служба "Рейтинг" опросила 2500 жителей Украины по этому поводу. Выяснилось, что 55% украинцев не согласны с российским президентом. При этом 41% с ним по сути согласны. Результаты сильно различаются в зависимости от региона, на востоке и юге Украины число согласных с тезисом о единстве россиян и украинцев намного выше. На территориях, не контролируемых Киевом, - в Донбассе и Крыму, - опрос не проводился.

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистскими сайт и материалы в соцсетях телеканала "Белсат". МВД Беларуси предупредило, что репост информации из "экстремистских источников" грозит административной ответственностью с наказанием в виде штрафа или ареста. "Белсат" — это польский спутниковый телеканал, вещающий на белорусском языке. Его основали в 2007 году МИД Польши и общественное польское телевидение.

Половина британских надводных боевых кораблей не в строю - они находятся на ремонте или модернизации, пишет Times (нужна подписка) со ссылкой на министерство обороны. Из 12 фрегатов четыре в настоящее время на ремонте. Из шести эсминцев новейшей серии "тип 45" (газета об этом не упоминает, но к ней относится и недавно проплывавший мимо берегов Крыма "Дефендер") - пять стоят в доке на ремонте или переоснащении.

Главная функция фрегатов - борьба с подводными лодками, а эсминцев - с авиацией, однако и те и другие широко используются просто для охраны и сопровождения более крупных кораблей. Получается, что из 18 формально имеющихся в составе флота доступны для этих целей всего девять, пишет Times.

Газета сравнивает силы и средства британского флота с китайским, и сравнение явно не в пользу британцев: у Народно-освободительной армии Китая 32 эсминца и 49 фрегатов; правда, первый лорд Адмиралтейства, адмирал сэр Тони Радакин, в прошлом месяце называл это сравнение "несколько нелепым", поскольку Китай одинок, а Британия входит в состав НАТО.

Почему Китай, спросите вы? Крупнейший корабль Королевского военно-морского флота, авианосец "Куин Элизабет", как раз в эти дни находится в Южно-Китайском море и пройдет через воды, на которые претендует Китай. Об этом пишет Daily Telegraph - впрочем, и китайские официальные СМИ тоже внимательно следят за этим вояжем.

"Куин Элизабет" ранее был на Кипре, заходил и в Черное море, и постоянного сопровождения боевых кораблей и самолетов, как это было вблизи российских берегов, в Южно-Китайском море британцы не ожидают, пишет Telegraph.

Китайская пропагандистская англоязычная газета Global Times приводит в этой связи комментарий представителя посольства КНР в Лондоне, который отметает обвинения в том, что свобода мореплавания в Южно-Китайском море оказалась под угрозой.

"Если это обвинение и верно, то эта угроза может исходить только от тех, кто отправил через полмира авианосную ударную группу в Южно-Китайское море и играет военными мускулами, чтобы поднять военную напряженность в этом регионе", - замечает дипломат.

Приложение Tably придумали для того, чтобы лучше понимать состояние здоровья кошек.

Нужно только сделать снимок камерой в телефоне, а искусственный интеллект приложения проанализирует его и даст заключение.

Пока приложение работает не идеально. Но разработчики говорят, что рост базы данных проанализированных кошек поможет улучшить результат.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Канадские разработчики создали приложение для определения состояния здоровья кошек