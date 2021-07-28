Полиция пришла к главному редактору The Insider Роману Доброхотову

час назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

К главному редактору издания The Insider (признано в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Роману Доброхотову пришли силовики - как он предполагает, с обыском.

"Видимо, у меня обыск. Стучится полиция", - сообщил Доброхотов в "Твиттере", после чего перестал выходить на связь.

В "Правозащите Открытки" сообщили, что к нему выехала адвокат Оксана Опаренко.

Полицейские также пришли домой к родителям Доброхотова.

По словам коллеги Доброхотова Сергея Ежова, сегодня главный редактор The Insider должен был улететь из России.

Дело о клевете?

В издании предположили, что визит полицейских может быть связан с делом о клевете, которое возбудили по заявлению нидерландского блогера Максимилиана Ван дер Верффа. В ноябре прошлого года в The Insider вышел материал, в котором говорилось, что голландец мог сотрудничать с минобороны России и ГРУ.

Адвокат Сталина Гуревич, представляющая интересы ван дер Верффа, заявила ТАСС, что против Доброхотова возбуждено уголовное дело о клевете.

"Все началось с того, что Доброхотов разместил в Twitter заявление о том, что Верфф распространяет дезинформацию по заданию ГРУ. Я подала заявление в правоохранительные органы. Они провели экспертизу и возбудили дело о клевете в отношении Романа", - сказала она.

В то же время "Правозащита Открытки" сообщает, что Доброхотов проходит по делу в качестве свидетеля.

Сам Ван дер Верфф заявил РИА Новости, что ждет от Доброхотова извинений и опровержения утверждений из материала The Insider.

Ван дер Верфф был одним из авторов проекта Bonanza Media, посвященного расследованию авиакатастрофы малайзийского "Боинга" на Украине в 2014 году. Проект, в частности, ставил под сомнение официальную версию следствия о том, что "Боинг" был сбит из установки "Бук", привезенной на Украину из России.

На прошлой неделе российский минюст внес издание The Insider в реестр СМИ-иностранных агентов. Доброхотов после этого заявил, что The Insider продолжит свою работу, поскольку зарегистрирован в Латвии.

"The Insider - это латвийское издание, которое зарегистрировано в Латвии по латвийскому законодательству. И что там минюст хочет, The Insider не интересует. Представительства издания в России нет, поэтому все эти безумные законы на Insider не распространяются, Insider будет работать, как работал", - заявлял Доброхотов.