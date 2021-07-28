Олимпиада в Токио, день 5: серебро у российских пловцов, Байлз снова не будет выступать, Медведев вышел в четвертьфинал

13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские спортсмены Том Ден, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт

28 июля спортсмены на Олимпийских Играх в Токио будут сражаться за 23 комплекта медалей. Мужская сборная российских спортсменов по плаванию завоевала серебро в эстафете 4x200 вольным стилем, теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли в четвертьфинал, а четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз снова отказалась от участия в соревнованиях.

Среди стран мира на первом месте по количеству завоеванных медалей находится Китай, за ним следует Япония и США. Россия в общем зачете - на четвертом месте.

Теннис: Медведев недоволен вопросом

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийского турнира в миксте. Спортсмены одержали победу над французами Кристиной Младенович и Николосом Маутом в двух сетах.

В четвертьфинал одиночного мужского турнира также вышли россияне Карен Хачанов (он обыграл аргентинца Диего Шварцмана) и Даниил Медведев, одержавший победу над итальянцем Фабио Фоньини.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира по теннису

После окончания матча один из журналистов задал Медведеву вопрос о том, не страдают ли российские спортсмены от репутации мошенников. Репортер имел в виду, что из-за допингового скандала на этой Олимпиаде российские спортсмены лишены права использовать российский флаг и гимн. Они выступают под флагом Олимпийского комитета России, а на церемониях их награждения звучит отрывок из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Медведева это возмутило - и он отреагировал крайне резко. "Первый раз в жизни я не стану отвечать на вопрос. А вам должно быть стыдно", - сказал он. После этого российский теннисист обратился к сотруднику пресс-службы Олимпийских игр и потребовал лишить журналиста аккредитации: "Я думаю, его надо выгнать или с Олимпиады, или с теннисного турнира. Я его на своих пресс-конференциях видеть не хочу".

Другой российской теннисистке Анастасии Павлюченковой не удалось пройти в следующий круг: она проиграла в четвертьфинале швейцарской спортсменке Белинде Бенчич со счетом 0:6, 6:3, 3:6.

Спортивная гимнастика: Байлз снова не выступит

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в еще одном турнире: она заявила, что не будет выступать в финале индивидуального многоборья, который пройдет в четверг. Титул олимпийской чемпионки в этом виде сейчас принадлежит ей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике американка Симона Байлз отказалась от участия в финале индивидуального многоборья из-за проблем с психическим здоровьем

В среду Байлз решила прекратить выступления в составе сборной США в командном многоборье - золото в этом турнире завоевала сборная России, американки взяли серебро.

Объясняя свое решение отказаться от выступления, Байлз сказала, что хочет сосредоточиться на своем психическом здоровье. "Мы должны защищать нашу психику и наше тело, не просто выходить и делать то, чего требует от нас мир", - сказала гимнастка журналистам.

Байлз - самый титулованный американский гимнаст в истории: на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она завоевала четыре золотые медали и одну бронзовую.

Водные виды спорта: серебро у россиян

Британские пловцы Том Ден, Джеймс Гай, Мэттью Ричардс и Данкан Скотт одержали победу в эстафете 4x200 м вольным стилем и принесли своей стране пятое золото. (Ранее пловцы Том Ден Данкан Скотт взяли золото и серебро на эстафете 200м вольным стилем.)

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российская команда по плаванию завоевала серебро в эстафете 4x200 м вольным стилем

Мужская сборная Олимпийского комитета России заняла второе место; в ее состав вошли Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Бронзовая медаль - у пловцов из Австралии.

Китайская сборная завоевала золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Серебро взяли спортсмены из США, бронза досталась Германии. Российские спортсмены Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер - на восьмом месте.

Чего еще ожидать в среду

28 июня пройдет финал в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике среди мужчин. От России за золото поборется Никита Нагорный.