Валлийский сланец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО
Район Уэльса, известный своим сланцем, стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его соседи в списке - египетские пирамиды, индийский Тадж-Махал и американский Гранд-Каньон.
В среду Комитет всемирного наследия одобрил заявку Великобритании, и сланцевый ландшафт северо-западного Уэльса стал 32-м объектом в стране в этом престижном списке.
Всего на этой неделе этот статус получили более 30 новых объектов.
В начале июля Ливерпуль лишился статуса объекта всемирного наследия, когда заседание комитета ЮНЕСКО в Китае постановило, что знаменитая набережная города пострадает от новой застройки.
После этого решения один из авторов заявки Дэвид Уигли обратился к комитету по видеосвязи из Национального музея сланца в Карнарвоне.
Он сказал: "Здесь, в графстве Гвинед, у нас есть выдающийся пример целостного ландшафта. Мы надеемся стать частью более широкого сообщества объектов всемирного наследия, и этот статус признает наш глобальный вклад в это дело".
Сланец из Сноудонии в графстве Гвинед считался "всемирной черепицей XIX века", поскольку его экспортировали по всему миру и часто применяли для покрытия крыш.
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО присуждает этот статус объектам "выдающейся универсальной ценности", которые должны быть "уникальной достопримечательностью" и иметь "культурное, историческое или физическое значение".
В этом году в престижный список уже попали 11 Великих курортных городов Европы, Голландская линия водной обороны и Трансиранская железная дорога.
Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд написал в Твиттере: "Мы очень рады, что сланцевый ландшафт Северного Уэльса был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия".
Министр по делам наследия правительства Великобритании Кэролайн Диненедж сказала: "Статус Всемирного наследия ЮНЕСКО - огромное достижение и свидетельство значения, которое этот регион сыграл в промышленной революции".
Что представляют собой объекты Всемирного наследия Уэльса?
В Уэльсе уже есть три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и один из них тоже находится на северо-западе страны.
Замки и городские стены в северо-западном графстве Гвинед, построенные королем Эдуардом I, стали одними из первых объектов в Великобритании, попавшими в список ЮНЕСКО. Компанию им составили Стоунхендж, ущелье Айронбридж в Шропшире и замок и собор в Дареме.
ЮНЕСКО заявила, что замки Бомарис и Харлех и укрепленные средневековые города Конви и Карнарвон со своими замками - это лучшие образцы военной архитектуры конца XIII и начала XIV веков в Европе.
Другие объекты ЮНЕСКО в Уэльсе - это самый высокий в мире акведук Понткисилт через реку Ди в графстве Рексэм и промышленный ландшафт Блаэнавон в городе Торвайн.
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