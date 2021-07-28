Валлийский сланец получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Автор фото, RCAHMW Подпись к фото, Сланцевый ландшафт на северо-западе Уэльса

Район Уэльса, известный своим сланцем, стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его соседи в списке - египетские пирамиды, индийский Тадж-Махал и американский Гранд-Каньон.

В среду Комитет всемирного наследия одобрил заявку Великобритании, и сланцевый ландшафт северо-западного Уэльса стал 32-м объектом в стране в этом престижном списке.

Всего на этой неделе этот статус получили более 30 новых объектов.

В начале июля Ливерпуль лишился статуса объекта всемирного наследия, когда заседание комитета ЮНЕСКО в Китае постановило, что знаменитая набережная города пострадает от новой застройки.

После этого решения один из авторов заявки Дэвид Уигли обратился к комитету по видеосвязи из Национального музея сланца в Карнарвоне.

Он сказал: "Здесь, в графстве Гвинед, у нас есть выдающийся пример целостного ландшафта. Мы надеемся стать частью более широкого сообщества объектов всемирного наследия, и этот статус признает наш глобальный вклад в это дело".

Сланец из Сноудонии в графстве Гвинед считался "всемирной черепицей XIX века", поскольку его экспортировали по всему миру и часто применяли для покрытия крыш.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сланец из карьеров на северо-западе Уэльса экспортировался по всему миру

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО присуждает этот статус объектам "выдающейся универсальной ценности", которые должны быть "уникальной достопримечательностью" и иметь "культурное, историческое или физическое значение".

Первый министр Уэльса Марк Дрейкфорд написал в Твиттере: "Мы очень рады, что сланцевый ландшафт Северного Уэльса был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия".

Министр по делам наследия правительства Великобритании Кэролайн Диненедж сказала: "Статус Всемирного наследия ЮНЕСКО - огромное достижение и свидетельство значения, которое этот регион сыграл в промышленной революции".

Что представляют собой объекты Всемирного наследия Уэльса?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Pontcysyllte aqueduct is the highest canal aqueduct in the world

В Уэльсе уже есть три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и один из них тоже находится на северо-западе страны.

Замки и городские стены в северо-западном графстве Гвинед, построенные королем Эдуардом I, стали одними из первых объектов в Великобритании, попавшими в список ЮНЕСКО. Компанию им составили Стоунхендж, ущелье Айронбридж в Шропшире и замок и собор в Дареме.

ЮНЕСКО заявила, что замки Бомарис и Харлех и укрепленные средневековые города Конви и Карнарвон со своими замками - это лучшие образцы военной архитектуры конца XIII и начала XIV веков в Европе.

Автор фото, M Smotryaev Подпись к фото, В Конви сохранился не только замок, но и стена, окружавшая город