В Иркутске полицейским дали по четыре года за смерть человека, которого они будили электрошокером

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к четырем годам колонии двух бывших полицейских, которые пытались разбудить пассажира такси электрошокером, в результате мужчина погиб.

В сообщении пресс-службы суда о приговоре экс-полицейским не называются ни их имена, ни статья, по которой их осудили.

Ранее СМИ сообщали, что полицейские, в отношении которых было возбуждено дело - Аркадий Любимов и Александр Анхеев. По данным "Медиазоны", в судебной картотеке есть информация о вынесенном еще в октябре 2020 года приговоре Анхееву и Любимову по делу о превышении должностных полномочий (пункты "б" и "в" части 3 статьи 286 УК).

Инцидент произошел в феврале 2020 года. 24-летний Дмитрий Харченко возвращался на такси из ночного клуба, молодой человек был сильно пьян и заснул по дороге. Водитель не смог разбудить пассажира и обратился за помощью к полицейским.

"Двое сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России "Иркутское" применили в отношении спящего в состоянии алкогольного опьянения пассажира такси специальное средство - электрошоковое устройство, при отсутствии к тому законных оснований", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Пассажир такси не создавал опасности для окружающих лиц, не совершил какого-либо правонарушения или преступления, сопротивления не оказывал и находился к тому моменту, согласно заключениям экспертов, в состоянии глубокой алкогольной комы", - сказано в документе.

По мнению суда, смерть потерпевшего была вызвана алкогольным отравлением. О причинно-следственной связи между ударом током и смертью потерпевшего в сообщении пресс-службы не говорится.

Мать погибшего рассказывала, что в результате удара электрошокером у ее сына наступила острая сердечная недостаточность, после чего он умер.

О происшествии стало известно во время депутатских слушаний в думе Иркутска. После служебной проверки полицейские были уволены, а их руководители получили дисциплинарные взыскания.