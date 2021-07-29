Олимпиада в Токио, день 6: историческое серебро россиянок в гребле, рапиристки в финале
29 июля на Олимпийских Играх в Токио разыгрываются 17 комплектов медалей. Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебро в академической гребле, Климент Колесников занял третье местов плавании на 100 метрах вольным стилем. Олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Владислава Уразова сразятся за золото в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике, а женская сборная из России по рапире во главе с Инной Дериглазовой уже вышла в финал командного турнира. Команда российских девушек по регби-7 в дебютном матче уступила Великобритании.
Академическая гребля: историческое серебро россиянок
Россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебро в академической гребле. Эту награду называют исторической, поскольку последний раз спортсмены из России получали олимпийские медали в этом виде спорта более 15 лет назад: на Играх-2004 в Афинах.
В финале парных двоек россиянки уступили новозеландкам Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, а бронзу получили представительницы Канады Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс.
Анна Щетинина, первый тренер Орябинской, сказала ТАСС, что достижение ее бывшей подопечной особенно важно, поскольку "за всю историю России и Советского Союза с 1976 года, когда начали выступать женщины, у нас в этом классе никогда не было медалей". "Пусть это пафосно для кого-то звучит, но они действительно совершили подвиг, в который никто не верил, - цитирует Щетинину ТАСС. - Это просто феноменальный ребенок, я желаю каждому тренеру такого ребенка, который так самоотверженно тренируется и отдает себя всего".
Незадолго до Олимпады в Токио российская команда по академической гребле оказалась в центре допингового скандала: в пробах гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина был обнаружен мельдоний, из-за чего их исключили из состава сборной. Сами спортсмены настаивают на своей невиновности.
Фехтование: российские рапиристки в финале
В полуфинале командного турнира по фехтованию на рапирах Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова выиграли у сборной США со счетом 45:42. Ранее в финале одиночного турнира рапиристка Софья Позднякова одолела соотечественницу Софью Великую со счетом 11:15.
Плавание: два золота у китаянки за час
23-летняя китайская пловчиха Чжан Юйфэй победила в финале заплыва на 200 метрах баттерфляем, а всего через час взяла золото в эстафете 4x200 метров вольным стилем.
Юйфэй уже завоевала в Токио серебряную медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Китай возглавляет медальный зачет Олимпиады. Китайская сборная уже завоевала 14 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
Чего ожидать сегодня
Одна из главных интриг дня - личное многоборье у женщин в спортивной гимнастике.
Россию представят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова. После того как четырехкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз снялась с турнира из-за психологических проблем, шансов на золото у россиянок прибавилось.
Женская сборная из России по спортивной гимнастике уже завоевала золотые медали в командном многоборье. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, в сумме набрала 169,528 балла.
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