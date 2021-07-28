Британские военные просят правительство вывезти из Афганистана работавших с ними переводчиков

40 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бывшие военные начальники просят премьер-министра Великобританию увеличить квоты на переезд жителей Афганистана, которые работали на британскую армию

Десятки бывших крупных британских военачальников призвали правительство страны разрешить большему количеству афганцев, которые работали на британские силы, переехать в Великобританию.

Схема переселения афганцев в Великобританию недавно уже была пересмотрена, и квота на переезд расширена. Но группа бывших военных командиров утверждает, что сотни переводчиков, работавших на британцев, получили отказ в заявлениях на переезд.

Среди подписавших письмо правительству четыре бывших начальника штаба обороны, лорд Бойс, лорд Стирруп, лорд Ричардс и лорд Хоутон; два бывших главы британской армии, сэр Питер Уолл и лорд Даннатт; Лорд Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности и бывший министр обороны Джонни Мерсер, служивший солдатом в Гильменде.

"Слишком многим из наших бывших переводчиков без необходимости и необоснованно отказали... Мы настоятельно призываем немедленно пересмотреть политику, чтобы обеспечить убежище еще большему числу наших переводчиков. Если кто-то из наших бывших сотрудников будет убит талибами после нашего ухода, это останется на совести всей страны", - сказано в обращении военных к премьер-министру.

Минобороны заявило, что уже оказало поддержку более чем 2200 бывшим афганским сотрудникам и их семьям в переселении в Великобританию.

В мае 2021 года министр обороны Бен Уоллес объявил о планах ускорить перемещение еще сотен афганских переводчиков в Великобританию после решения сил США и НАТО покинуть страну.

В рамках расширенной афганской политики переселения и помощи правительство заявило, что еще 3 тыс. бывших переводчиков и их семьи получат разрешение на поселение в Великобритании.

Но в письме говорится о переводчиках, которые ранее были уволены со службы по разным причинам, но без соблюдения правовой процедуры или возможности обжаловать свое увольнение. Так как они уже не являются сотрудниками, им отказывают в праве на переезд в Великобританию.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Вывод войск США и НАТО из Афганистана должен завершиться к сентябрю 2021 года

Как другие страны защищают переводчиков?

Президент Джо Байден пообещал ускорить работу специальной визовой программы США для афганцев, которые работали на американцев.

По данным Госдепартамента, около 20 тыс. человек подали заявки, но пока только около 4 тыс. получили одобрение.

В настоящее время в Конгрессе США находится законопроект об увеличении количества доступных виз на 8 тыс., но Сенат еще не принял его.

В июне правительство Германии объявило, что афганцы, которые работали на них с 2013 года, могут подать заявку на переезд в Германию. Ранее это касалось только тех, кто работал с немецкими военными последние два года.

Но каждая заявка оценивается индивидуально, что делает процесс медленным.

Другие страны, такие как Нидерланды и Австралия, подвергались критике за то, что требовали от афганцев заполнять длинные и сложные формы, в которых, в том числе, нужно было каким-то образом доказать, что жизнь заполнителя подвергается опасности.

Хамдар (имя изменено - прим. ред.) работал переводчиком для британских войск в южной афганской провинции Гильменд в период с 2011 по 2014 год.

Он говорит, что его контракт был расторгнут, потому что он отказался убирать туалеты после возвращения из трех патрулей подряд. Тогда он сказал, что это не его работа.

Хамдар дал Би-би-си интервью из своего дома недалеко от Кабула, где он скрывается со своей женой и 10-месячной дочерью.

"Талибану плевать, уволили меня или сократили. Все, что имеет для них значение - это то что я работал на британцев. И их цель - убить меня и таких как я", - говорит Хамдар.

Автор фото, PA Подпись к фото, Афганцы работали переводчиками и сейчас, после того, как США и страны НАТО уходят из страны, остаются в опасности из-за мести талибов

Альянс Sulha, который проводит кампанию за права бывших афганских переводчиков, утверждает, что правительство рассчитывает переселить не более 800 переводчиков и их семей по существующей программе переселения.

Это менее трети из 3 тыс. переводчиков, которые работали на Великобританию. Также сюда не входит другой нанятый на месте персонал, который не участвовал в военных действиях, такой как повара и садовники.

Альянс Sulha, которым руководят бывшие офицеры британской армии, заявляет, что число переселенцев необходимо резко увеличить.

В своем заявлении пресс-секретарь Министерства обороны заявила: "Мы в огромном долгу перед переводчиками, которые рисковали своей жизнью, работая вместе с британскими войсками в Афганистане, и правительство уже поддержало более 2 200 бывших афганских сотрудников и их семьи в создании новой жизни в Объединенном королевстве."

В этом же заявлении также сказано, что те афганцы, которые были уволены со службы за серьезные правонарушения, в том числе за те, которые считаются преступлением в Великобритании, не смогут получить право на переезд в страну, так как они могут представлять угрозу безопасности.

С тех пор, как было объявлено о расширенной схеме вывоза афганцев, из Афганистана стали выполняться регулярные рейсы бывших переводчиков и их семей в Великобританию.

Про дело Али (имя изменено - прим. ред) Би-би-си рассказывала в прошлом году. Он приехал в Великобританию с женой и четырьмя дочерями после того, как в первоначальной просьбе о переезде ему отказали, но потом впустили, благодаря новым правилам.

В разговоре с Би-би-си по прибытии Али выразил благодарность британскому правительству за то, что оно вывезло его семью в безопасное место.