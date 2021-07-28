Кофе, яблоки, вино и одежда. Какие товары подорожают в России?

6 минут назад

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS Подпись к фото, Из-за пандемии и неурожая в Бразилии в июле почти в два раза выросли цены на кофе

В России в последние месяцы сильно растут цены на продукты и некоторые товары. В июне инфляция достигла 6,5% в годовом выражении - это максимум с августа 2016 года. Экономисты и производители уверены, что цены в ближайшие месяцы будут расти и дальше.

Инфляция в годовом выражении в России сейчас находится на уровне 2016 года - тогда российская экономика только восстанавливалась после девальвации, введенных в 2014 году санкций и продуктового эмбарго с российской стороны - тогда был запрещен ввоз в страну части продуктов из Европы.

С тех пор рост цен замедлялся вплоть до 2020 года - тогда случилась пандемия коронавируса и экономический спад.

В июне потребительские цены выросли почти на 0,7% по сравнению с маем. Это самая высокая месячная инфляция для июня с 2012 года. Росстат регулярно отчитывается о том, что дорожают практически все группы товаров.

"Динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению", - об этом в июле сообщил и Банк России.

Власти пытаются регулировать цены с конца прошлого года - тогда президент Владимир Путин публично раскритиковал правительство за слишком высокий рост цен.

После этой критики Госдума приняла закон, расширяющий возможности правительства по регулированию цен. А минпромторг и минсельхоз подписали с производителями и сетями соглашения о регулировании цен на сахар и подсолнечное масло, которые тогда особенно сильно дорожали. Власти обещали производителям и ритейлерам льготы в обмен на заморозку цен.

Регулирование цен еще зимой критиковали экономисты как не самый эффективный инструмент, который в итоге приведет к дефициту товаров и еще большему росту цен. Судя по статистике, меры правительства существенно ситуацию не изменили.

Еще одним способом регулирования цен стали квоты и тарифы на экспорт. Для того, чтобы сдержать рост цен на муку и хлеб российское правительство в середине февраля установило тарифную квоту на вывоз за пределы Таможенного союза пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.

Главный аналитик банка "Уралсиб" Алексей Девятов объясняет "малозаметный эффект" от мер, принятых правительством, тем что они были "точечными".

"Они касались довольно ограниченного перечня товаров: сахар, подсолнечное масло. К тому же, эти ограничения производители могут всегда так или иначе обойти: если речь идет о сахаре-песке, то сахар-рафинад - это уже другой продукт, он уже не подпадает под это регулирование", - поясняет аналитик.

Параллельно с правительством рост цен пытается сдержать и Центральный банк, повышая ключевую ставку. В теории это должно привести к удорожанию кредитов и сдержать рост спроса, а значит и цен.

На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 6,5%, что стало самым резким повышением с 2014 года. При этом регулятор не исключил дальнейшего ужесточения политики.

Одновременно Центробанк ухудшил прогноз по инфляции, указав его в диапазоне 5,7-6,2% (еще в апреле регулятор прогнозировал инфляцию на конец года в 4,7-5,2%).

Пока все эти меры не очень эффективны. Регулярно аналитики, представители торговых сетей и бизнеса сообщают, что вскоре подорожают те или иные товары. Причины каждый раз похожи: где-то в мире сократилось производство и цены на международных рынках выросли, растут расходы на транспорт, электричество, а рубль дешевеет. Русская служба Би-би-си рассказывает, какие товары дорожают и почему.

Хлеб

В середине июля производители предупредили ритейлеров о том, что с августа цены на хлеб вырастут на 7-12%. Как писала газета "Коммерсант" со ссылкой на сеть "Верный", производители объяснили рост цен подорожанием сырья, ростом расходов на транспортировку и упаковку. Несколько производителей хлеба на условиях анонимности подтвердили изданию планы увеличить цены.

По словам главы Российского союза пекарей Алексея Лялина, цена на маргарин выросла на 38% год, цена упаковки - на 26%, сообщало издание.

При этом в минсельхозе "Коммерсанту" сообщили, что цены на хлеб находятся "на стабильном уровне".

Чтобы сдержать рост цен на хлеб, с июня российские власти ввели плавающую экспортную пошлину на зерно. Однако эта мера в первую очередь ударила по фермерам - закупочные цены на зерно упали на 20-25%.

При этом производители хлеба отмечают, что на муку приходится лишь 35-40% стоимости хлебобулочного изделия, остальное - это расходы на транспорт, упаковку, растительное масло, электричество. И по всем этим пунктам расходы продолжают расти, поэтому сдержать рост цен на хлеб за счет введения пошлин на экспорт зерна не представляется реальным.

Вино

О росте цен на свою продукцию также предупреждают российские виноделы. По данным исследования "Российское виноделие" рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги", в 2021-2022 годах оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15-20%.

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович в интервью РБК уточнил, что рост цен "дойдет до полки" в 2022 году, в рознице рост будет в пределах 10%.

Один из главных факторов роста цен на вино - подорожавший виноград. Рост цен на виноград, в свою очередь, связан с запретом на использование импортного винограда. В соответствии с законом 2019 года "О виноградарстве и виноделии" называть российским можно только вино, произведенное из выращенного на территории страны сырья. Закон появился в тот момент, когда Россия обеспечивала себя собственным виноградом только на 30%. В итоге виноград на внутреннем рынке подорожал в среднем на 25-49%.

К тому же дешевеющий рубль обусловливает рост расходов производителей вина на закупку за рубежом бочек, сельхозтехники и саженцев.

Кофе

На этой неделе российские СМИ сообщили о скором росте цен на кофе. Соответствующие уведомления от поставщиков уже начали получать российские торговые сети, пишет "Коммерсант".

В сети "Верный" изданию сообщили, что поставщики кофе предупредили их о росте цен уже в августе на 10-12%. Сами поставщики объясняют рост цен резким (до 70%) подорожанием сырья. Рост цен на сырье в первую очередь связан с неурожаем в Бразилии - там аномальная засуха сменилась в июле нехарактерными для этих широт заморозками.

К тому же, кофе в течение всего года дорожал уже и по другим причинам: из-за роста расходов на транспорт, нехватку персонала на фоне пандемии. А после гибели урожая в Бразилии в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти в два раза.

Одежда и обувь

Ранее ретейлеры одежды и обуви предупредили о грядущем росте цен. Вещи из новых осенних коллекций уже будут стоить на 10-15% дороже, заявил РБК президент розничной сети Baon Илья Ярошенко.

Рост цен на одежду и обувь обусловлен возросшими на фоне пандемии расходами на логистику и сырье. Стоимость морских грузоперевозок из Азии в Европу выросла в пять-шесть раз по сравнению с прошлым годом, говорят ритейлеры.

Кроме того, в среднем на 30-35% вырос в цене хлопок. Также выросла стоимость материалов, при производстве которых используются нефтепродукты.

Также рост цен на одежду обусловлен и ослаблением рубля.

Яблоки

Подорожать могут и яблоки. Российские садоводы, опасающиеся банкротства своих предприятий, попросили премьер-министра Михаила Мишустина ввести квоты на импорт яблок с сентября по апрель.

Садоводы указывают на то, что в 2021 году себестоимость производства яблок выросла на 50% из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы. И российские производители не выдержат конкуренции с дешевой продукцией из-за рубежа: яблоками из Ирана и Молдавии.

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Поступление на российский рынок большого количества импортных плодов привело к снижению цен на яблоки.

Теперь российские садоводы опасаются, что снижение рентабельности может привести к банкротству малых и средних садоводческих хозяйств.

Почему растут цены?

27 июля президент Владимир Путин связал высокие темпы роста инфляции с восстановлением мировой экономики после пандемии.

Экономист Алексей Девятов также считает, что рост цен сейчас в основном связан с ситуацией на мировых рынках.

"Там мы видим довольно серьезное подорожание сырьевых товаров: это касается и пиломатериалов, и металлов, и нефти, хлопка и много других товаров", - говорит аналитик.

Девятов отмечает, что в случае с разными товарами рост цен обусловлен зачастую разными, подчас локальными, факторами.

"Рост цен на сахар в основном связан с ситуацией в Бразилии, которая довольно серьезно пострадала от пандемии коронавируса и соответственно убирать урожай там почти некому, - говорит Девятов. - Если в этом разбираться, то мы увидим, что это сбой в производстве в отдельных странах, в том числе, сбой связанный с пандемией. Мы видим, что это нарушение логистики, нарушения в поставках".

При этом аналитик считает, что в ближайшие месяцы значительного роста цен уже не будет.

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"Я думаю, что мы сейчас находимся вблизи максимума по годовой инфляции. Если мы посмотрим на динамику цен на древесину - на фьючерсы, то увидим очень серьезную просадку (в цене). Там есть майский пик, а в последнее время цены падают", - отмечает Алексей Девятов.

По словам аналитика, фактор, обусловленный "внешним давлением", либо скоро уйдет, либо существенно ослабнет. "К этому еще добавится сезонность: снижение цен на плодово-овощную продукцию", - отмечает Алексей Девятов.

Главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова считает, что рост цен может ускориться в четвертом квартале этого года. В июльском обзоре "Альфа-банка" прогноз по инфляции на конец 2021 года повышен до 6,3%.

Один из основных факторов риска продолжения роста цен осенью - сентябрьские выборы в Госдуму, следует из обзора.