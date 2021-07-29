Дайджест: Тихановская в Белом доме; Сенат начал принимать инфраструктурный пакет Байдена

час назад

Автор фото, EPA

Джо Байден принял Светлану Тихановскую в Белом доме

Автор фото, EPA Подпись к фото, 20 июля Тихановская уже встречалась в Капитолии с американскими сенаторами

Президент США Джо Байден принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в Белом доме.

Хотя подробности этой встречи пока не разглашаются, ранее экс-кандидат в президенты Беларуси призывала американские власти усилить давление на Александра Лукашенко.

Встречаясь с представителями белорусской диаспоры с Вашингтоне и Нью-Йорке, Тихановская также рассказывала о том, что просила американские власти оказать поддержку независимым СМИ Беларуси и ввести новые санкции против режима Лукашенко.

США хотят потратить 550 млрд на дороги и иную инфраструктуру

Автор фото, Getty Images

Администрация Джо Байдена рассчитывает потратить 550 млрд долларов на ремонт автомобильных дорог и мостов после того, как представители двух ведущих партий в Сенате США в первом чтении утвердили соответствующий законопроект.

Это лишь часть плана по восстановлению экономики страны размером в 3,5 трлн долларов, на принятии которого настаивают в Белом доме.

Еще в начале недели казалось, что проект, предложенный демократами, будет блокирован республиканцами в Конгрессе. Для того чтобы хотя бы часть инфраструктурной инициативы, на принятии которой Байден настаивал еще в ходе своей избирательной кампании, была принята, необходимо 60 голосов сенаторов из 100. Демократы сейчас располагают лишь 50 голосами в Сенате.

Тем не менее, утром в среду представители республиканцев заявили, что в процессе переговоров они убедили своих оппонентов пойти на "существенные уступки", и теперь готовы поддержать законопроект.

В итоге за принятие инфраструктурного плана проголосовали 67 членов Сената. 32 законодателя-республиканца выступили против.

Демократы надеются принять еще более масштабный инфраструктурный пакет в рамках бюджетной процедуры, для которой нужно всего 50 голосов, которыми они располагают. Но это при условии, что ни у одного сенатора-демократа не возникнет возражений.

Олимпийские награды четверга

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Айзек Стабблети-Кук

Австралиец Айзек Стабблети-Кук принес своей стране пятую золотую медаль, выиграв в финальном заплыве на 200 метров брассом. Он вырвался вперед лишь на финишной прямой и обошел голландца Арно Камминги, которому досталось серебро. Тройку замкнул финн Матти Маттссон, а российский пловец Антон Чупков занял четвертое место.

На дистанции 800 метров вольным стилем победителем стал американец Бобби Финке, сильно огорчивший чемпиона мира итальянца Грегорио Пальтриньери, который лидировал еще за 50 метров до финиша - ему пришлось довольствоваться серебряной медалью. Бронзовую медаль получил украинский пловец Михайло Романчук.

Братья Синкович, мастера академической гребли из Хорватии, со старта ушли в отрыв и относительно легко взяли золото, обогнав двойки из Румынии и Дании и повторив успех Олимпиады в Рио.

Не менее впечатляющим был успех спортсменок- "академиков" из Новой Зеландии Грейс Прендергаст и и Керри Гаулер, которые, несмотря на довольно вялый старт, обошли российскую команду, выступающую под флагом Олимпийского комитета, и канадцев, которые взяли третье место.

Российские олигархи и их иски о клевете в лондонском суде

Автор фото, Marc Atkins/Getty Images

В среду в Королевском суде Лондона начались слушания по искам российского миллиардера Романа Абрамовича и "Роснефти" в связи с публикацией книги "Люди Путина".

Владелец "Челси" Роман Абрамович и "Роснефть" обвинили автора Кэтрин Белтон и издательство HarperCollins в распространении сведений, порочащих их репутацию.

Как пояснил адвокат Абрамовича, очернение репутации он видит в тех частях книги, где говорится о связях его клиента с КГБ и действиях по указке президента Путина.

Обыск у главреда издания The Insider Доброхотова

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

У главного редактора издания The Insider (признано в России иноагентом) Романа Доброхотова прошел обыск, в ходе которого у него забрали мобильные телефоны, ноутбук, планшеты и заграничный паспорт (Доброхотов в среду собирался в заграничную поездку), после чего его увезли на допрос.

В издании предположили, что это связано с делом о клевете, которое было возбуждено по заявлению нидерландского блогера Максимилиана ван дер Верффа. The Insider писал, что голландец мог сотрудничать с российскими военными и ГРУ.

Однако после допроса адвокат Доброхотова сообщила, что журналист остается в статусе свидетеля.

Скончался бас-гитарист группы ZZ Top Дасти Хилл

Автор фото, Getty Images

Джозеф Майкл "Дасти" Хилл умер во сне в возрасте 72 лет в своем доме в Хьюстоне, штат Техас.

Музыкант со всклокоченной бородой и в очках, ставших его фирменным знаком, более полувека выступал в составе группы, которая приобрела всемирную известность.

"Вместе с целым легионом фанатов ZZ Top во всем мире мы лишились его неизменной компании, его доброго характера и его верности, - отметили в заявлении товарищи Дасти по группе Билли Гиббонс и Фрэнк Бирд, - нам будет ужасно не хватать тебя, амиго!"

Есть ли у коммунистов России шансы на успех?

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) с момента своего создания всегда всерьез претендовала на власть.

За 30 лет работы устарела риторика партии, постарел и состав, коммунисты потеряли много мест в законодательных органах. Но в последние годы все стало меняться, и вот уже власти всерьез стали опасаться конкуренции со стороны коммунистов, иначе как можно объяснить возрастающее давление на КПРФ сверху?

Русская служба Би-би-си рассказывает о том, кто сегодня вступает в ряды КПРФ и есть ли у партии шансы на успех на ближайших выборах.

Жан-Луи Констанца разработал роботизированный костюм, который помогает инвалидам ходить.

О создании экзоскелета французского инженера-робототехника попросил его сын Оскар. Он говорит, что костюм позволил ему почувствовать себя независимым.

Экзоскелет пока не продается для частного пользования, но десятки экземпляров уже приобрели больницы по всему миру.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Робот, встань!": разработчик создал экзоскелет для своего сына