Китайский миллиардер, высказывавшийся о правах человека, осужден на 18 лет

11 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сунь Даву управляет одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй

Китайский миллиардер Сунь Даву приговорен к 18 годам тюремного заключения. Он был признан виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков.

67-летний Сунь Даву, управляющий одним из крупнейших частных сельскохозяйственных предприятий страны в северной провинции Хэбэй, ранее высказывался о правах человека и на чувствительные политические темы.

Разжигание конфликтов и провоцирование беспорядков - обвинение, которое часто используется против активистов в Китае.

Бизнесмена также признали виновным в незаконном захвате сельхозяйственных угодий, сборе толпы для нападения на государственные учреждения и препятствовании государственным служащим в выполнении их обязанностей.

Он также был оштрафован на 3,11 млн юаней (около 480 тыс. долларов США).

Компания Суня является одной из крупнейших в Китае и работает во множестве отраслей - от переработки мяса и изготовления кормов для домашних животных до строительства школ и больниц.

Миллиардер был задержан в прошлом году из-за спора с государственной фермой. Вместе с ним задержали еще 20 человек - его родственников и бизнес-партнеров.

Как сообщало агентство Франс пресс, в это время десятки его сотрудников пострадали в стычках с полицией.

Сунь считается бизнесменом, близким к некоторым видным китайским диссидентам, и в прошлом он критиковал политику правительства в отношении сельских районов.

Он был одним из немногих, кто открыто обвинил власти в сокрытии вспышки африканской чумы свиней, которая затронула его фермы в 2019 году и разрушила многие предприятия отрасли в стране.

Сунь уже был осужден в 2003 году за незаконный сбор средств, но тогда дело было прекращено благодаря поддержке со стороны активистов и общественности.

Сообщалось, что на досудебном слушании Сунь отверг большинство выдвинутых против него обвинений, назвав себя выдающимся членом Коммунистической партии.

В то же время он признал, что совершил ошибки, например, публиковал сообщения в соцсетях.

"То, как меня сейчас судят, заставляет моих близких страдать, а тех, кто нас ненавидит, радоваться. Я хочу взять на себя вину, невзирая на суровость обвинений, в обмен на освобождение других. Мы люди, которые внесли свой вклад в общество", - заявил бизнесмен.