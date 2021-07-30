Олимпийский дневник: второе золото пловца Рылова, Джокович потерял надежду на "Золотой шлем"

30 июля 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Евгений Рылов стал абсолютным олимпийским чемпионом в плавании на спине

30 июля на Олимпийских играх в Токио разыгрывается 21 комплект медалей. Пловец Евгений Рылов завоевал золото на дистанции 200 метров на спине, Виталина Бацарашкина победила в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров, Тамерлан Башаев вышел в полуфинал соревнований дзюдоистов в весовой категории до 100 кг, российские шпажисты в командном соревновании выиграли у сборной Италии и тоже вышли в полуфинал. Лучница Елена Осипова стала серебряным призером в личных соревнованиях.

Новая медаль Евгения Рылова

Евгений Рылов, завоевавший золото на дистанции 200 метров на спине, - первый пловец в истории России и СССР, ставший абсолютным олимпийским чемпионом в личных дистанциях на спине. Ранее Рылов уже выиграл золото на стометровке на спине.

Победу россиянина несколько смазали высказывания соперников: американец Райан Мерфи высказался в том духе, что что в финальном заплыве якобы "не все было чисто", а британец Люк Гринбэнк сказал, что "прискорбно знать, что где-то существует глобальная схема допинга, спонсируемая государством". Мерфи и Гринбэнк заняли второе и третье место.

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"Я никогда ничего не принимал, я заполняю систему ADAMS, никогда бы не простил себе, если бы что-либо принимал. Райан имеет полное право так думать. Как есть, так есть. Но мы живем здесь и сейчас. Открыто мне он ничего не предъявил, я против ничего не имею", - отреагировал новоиспеченный чемпион.

Олимпийский комитет России отозвался вполне в духе российского МИД, усмотрев в словах разочарованных спортсменов следы "англоязычной пропаганды".

"Как же нервируют наши победы отдельных коллег по цеху. Да, мы здесь, на Олимпийских играх. Абсолютно по праву. Нравится это кому-то или нет. А вот проигрывать надо уметь. Но не всем это дано. Старая шарманка снова затянула песнь о русском допинге. Кто-то усердно крутит ручку англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре — устами обиженных поражениями спортсменов. Утешать не станем. Простим тех, кто слабее. Бог им судья. А нам — помощник", - говорится в телеграм-канале комитета.

Позже Рылов опубликовал в "Инстаграме" пост о том, что конфликт разрешен: "Мы пообщались с Райаном и еще раз убедились в том, что это было недопонимание. У нас никогда не было претензий друг к другу, мы остаемся хорошими соперниками. Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был чистым".

Золото и серебро британцев в велокроссе

Автор фото, DeFodi Images Подпись к фото, Бетани Шривер (крайняя справа) получила единственную за день золотую медаль британской команды

Британские спортсмены в седьмой день Олимпиады завоевали шесть медалей, в том числе одну золотую.

Бетани Шривер и Кай Уайт взяли золото и серебро в женском и мужском велокроссе (BMX).

В одном из коронных британских видов спорта, гребле, сборная Соединенного Королевства в пятницу завершила соревнования, впервые с 1980 года не взяв ни одного золота, а только один серебряный и один бронзовый комплекты.

Шпаги наголо

Российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Бида, Сергей Ходос и Никита Глазков в командном соревновании обыграли в четвертьфинале сборную Италии со счетом 45:34. В полуфинале россияне встретятся с командой Китая.

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Российским фехтовальщикам в Токио вообще везет: накануне женская сборная по фехтованию на рапирах в финале обошла сборную Франции со счетом 45:34.

На Олимпиаде в Токио сборная России по фехтованию уже завоевала пять медалей, две из которых — золотые.

Четыре медали грузинских борцов

Автор фото, AFP Подпись к фото, Тяжеловесы-финалисты турнира по дзюдо: Гурам Тушишвили (справа) и победивший его Лукаш Крпалек

Грузинский дзюдоист Гурам Тушишвили завоевал серебряную медаль в категории до 100 кг, проиграв в финале чеху Лукашу Крпалеку.

В полуфинале Тушишвили победил россиянина Тамерлана Башаева, который в итоге получил одну из двух бронзовых медалей.

Грузинские дзюдоисты завоевали в Токио одну золотую и три серебряных медали.

Хачанов вышел в финал

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинале обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:3. В финале он сыграет с Александром Зверевым (Германия).

Зверев переиграл в полуфинале Новака Джоковича в трёх сетах со счётом 6:1, 3:6, 1:6.

Сербский теннисист в итоге не смог осуществить свою мечту - взять "Золотой шлем", то есть в один сезон выиграть Уимблдон, открытые чемпионаты США, Франции, Австралии и получить золотую медаль Олимпиады.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Российский теннисист Карен Хачанов (на фото) поборется в финале за олимпийское золото с Александром Зверевым

Проигравший Хачанову Карреньо-Буста накануне обыграл другого россиянина — Даниила Медведева.

"Очень хорошо играл соперник, к сожалению. Может, я выиграл лучшие какие-то турниры, но тут Олимпиада, матчи навылет, - сказал Медведев после матча. - Конечно, ужасно обидно. Это чуть ли не первый в жизни турнир, где я действительно чувствую, что в каком-то смысле играю не за себя, а в данном случае за страну".

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