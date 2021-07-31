Уильям Фриз-Грин: забытый создатель кинематографа, опередивший братьев Люмьер

час назад

Автор фото, Science Museum Group Подпись к фото, Уильям Фриз-Грин был первым, кто придумал как создать движущиеся картинки

Во все энциклопедиях написано, что кино изобрели французы братья Люмьер в 1895 году. Однако у них имелся предтеча - Уильям Фриз-Грин.

Люмьеры сняли первый короткометражный фильм "Прибытие поезда" и первыми провели публичный киносеанс в парижском кафе. Но технологию движущихся картинок за шесть лет до них создал уроженец Бристоля Уильям Фриз-Грин.

1 августа в бристольском киноцентре Уотершед на бристольской набережной пройдет мероприятие под названием "Кино, открытое заново". Оно приурочено к двум событиям: 100-летию со дня смерти этого незаслуженно забытого человека, и 125-летию первого киносеанса в Великобритании.

В 14 лет Фриз-Грин бросил школу, чтобы целиком отдаться любимому занятию - фотографии и в итоге открыл два собственных фотоателье - в Бристоле и в известном своими минеральными источниками курортном городе Бат.

Фриз-Грин сам изготовил камеру, при помощи которой в январе 1889 года сделал ряд снимков в лондонском Гайд-парке, и перенес их на целлулоидную ленту.

Получился короткометражный фильм. Но Фриз-Грин прокрутил его только у себя дома, став первым в мире человеком, увидевшим движущееся изображение на экране.

В начале 1890-х годов он получил патент на далеко опередившую свое время технологию стереоскопического движущегося изображения, раннее подобие того, что мы теперь называем 3 D, но вскоре был вынужден продать его из-за финансовых проблем.

Автор фото, Park Circus/StudioCanal Подпись к фото, Фильм 1951 года "Открывая волшебную шкатулку" почтит достижения Фриз-Грина

В 1891 году великий американский изобретатель Томас Эдисон и его помощники Уильям Диксон и Уильям Хейс собрали и опробовали кинетограф - прототип современной кинокамеры. Именно этим аппаратом, слегка усовершенствовав его, вскоре воспользовались Огюст и Луи Люмьеры.

Париж тогда был культурной столицей мира, все появлявшиеся там новинки немедленно становились модными. С киносеанса на бульваре Капуцинов началось триумфальное шествие нового искусства.

Уильяму Фриз-Грину его инновация не принесла ни большой известности, ни богатства. Его всю жизнь преследовали денежные затруднения.

В 1955 году, когда отмечалось 100-летие со дня его рождения, его выставили вечным неудачником и обманщиком.

Автор фото, Justyna Sanko Подпись к фото, Историк кино Питер Доманкевич, 25 лет изучавший жизнь и творчество Фри-Грина, убежден, что его незаслуженно забыли

Смерть создателя движущихся картин была драматичной. В 1929 году он выступил перед владельцами лондонских кинотеатров, вернулся на свое место в зале, опустился в кресло и тут же умер от сердечного приступа.

На мероприятии в Бристоле будет показан снятый в 1951 году фильм о Фриз-Грине "Как открылась волшебная шкатулка". Перед публикой выступят историк кино Питер Доманкевич и искусствовед сэр Кристофер Фрейлинг.

Доманкевич, 25 лет изучавший жизнь и творчество Фри-Грина, убежден, что пора воздать ему должное.

"Уильям Фриз-Грин использовал кинокамеру прежде, чем этим путем пошел Эдисон, и за годы до того, как братья Люмьер якобы изобрели кинематограф, - заявил Би-би-си киновед. - Он также снял первые в истории цветные кадры. Пора вернуть истории подлинного Фриз-Грина, личность сложную и интригующую".

Фриз-Грин был заядлым изобретателем, и не только в области кино.