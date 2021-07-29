Коронавирус в мире: антирекорды в олимпийском Токио; обязательная вакцинация в Netflix и Google

33 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие японцы до сих пор считают, что Игры нужно отменить, и выходят на акции протеста

Олимпийский Токио и Япония в целом ставят рекорды по числу заражений; AstraZeneca отгрузила миллиард доз; Netflix вводит обязательную вакцинацию. Главное о коронавирусе - в нашем обзоре.

С начала пандемии коронавирусом, по сводным официальным данным, заразились 197 млн жителей Земли, 4,2 млн из них умерли. Прививки сделали пока меньше 28% жителей планеты, полностью привиты около 14%.

Рекорд заражений в олимпийском Токио

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, МОК заверяет, что строго следит за мерами предосторожности на Олимпиаде. Но фото - новый олимпийский чемпион, японский гимнаст Дайки Хасимото

В Японии в последние сутки зарегистрировано рекордное число заражений коронавирусом - более 10 тысяч. Вирус обнаружен в том числе у 24 участников Олимпиады, но ее организаторы заверяют, что ситуация под контролем.

Как сообщает японская пресса, число выявленных заражений за прошедшие сутки впервые превысило 10 тысяч, а Токио, где проходят Игры, ставит атирекорды уже ежедневно: в четверг было объявлено о 3865 положительных тестах, днем ранее их было 3177, а еще в начале недели выявляли меньше трех тысяч зараженных в день.

Среди участников Олимпиады и персонала Игр выявлено уже 193 заразившихся, в том числе 20 спортсменов.

Пресс-секретарь МОК Марк Адамс сказал журналистам, что на олимпийских объектах сейчас действует, наверное, самые жесткие в мире антиковидные нормы и правила, включая постоянное и тотальное тестирование.

Глава Ассоциации медиков Токио Харуо Одзаки, однако, считает, что если даже иностранцы-олимпийцы и не распространяют вирус в буквальном смысле, Игры все равно способствуют его распространению косвенно: "Людям трудно думать о самоограничении, когда тут происходит такой фестиваль".

Фаворит Олимпиады сошел из-за вируса

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сэм Кендрикс победил на двух последних чемпионатах мира и был явным претендентом на золото Токио

Коронавирус уже явно повлиял на распределение медалей по крайней мере в одном виде спорта. Двукратный чемпион мира и бронзовый призер прошлой Олимпиады, американский прыгун с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест и отстранен от соревнований.

Трое австралийских спортсменов, тесно контактировавших с Кендриксом, отправлены во временную самоизоляцию в их гостиничных номерах, хотя результаты их тестов и оказались отрицательными. Им будет разрешено тренироваться, соблюдая особые меры предосторожности, и они смогут принять участие в соревнованиях.

Сам Кендрикс тоже пока изолирован в гостиничном номере. По словам его отца и тренера Скотта, симптомов у него нет.

Вирус нашли и у еще одного прыгуна с шестом, аргентинца Хермана Кьяравильо, и он также отстранен от соревнований, но Кьяравильо среди претендентов на победу не числился.

Соревнования легкоатлетов начнутся на Олимпиаде в пятницу 30 июля.

Миллиард доз AstraZeneca

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Британско-шведская компания AstraZeneca в четверг объявила, что число произведенных ею доз вакцины достигло одного миллиарда. Этот миллиард разошелся по 170 странам мира.

"Это невероятно прекрасная новость для нас, маленькой группы ученых, которые работали над этой вакциной здесь, в Оксфорде, с прошлого года", - сказал глава группы разработчиков вакцины, профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард.

"И мы в полном восторге от компании AstraZeneca, которая смогла развернуть эти 20 производств по всему миру, притом не для того, чтобы заработать, а чтобы обеспечить мир вакциной", - добавил профессор Поллард.

AstraZeneca ранее пообещала, что не будет пытаться заработать на продажах своей вакцины.

В первой половине этого года AstraZeneca не смогла достаточно быстро развернуть производство, чтобы выполнить контракты на сотни миллионов доз с Евросоюзом и Британией, что привело к небольшой ссоре между Брюсселем и Лондоном, а также к тому, что ЕС не стал заключать с британско-шведской компанией новые контракты.

Netflix и Google вводят обязательную вакцинацию

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Компания Netflix вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для всех, кто работает на ее съемочных площадках в США.

Как сообщило издание The Hollywood Reporter, Netflix первой заставит привиться всех снимающихся сейчас актеров и контактирующий с ними персонал.

Об обязательной вакцинации перед возвращением в офисы объявили и другие американские компании, в том числе Google.