Расследование: в убийстве журналистки на Мальте косвенно виновны власти

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В непосредственной причастности к убийству Дафны Каруаны Галиции обвиняются четыре человека, в том числе один крупный бизнесмен

Власти Мальты косвенно виновны в убийстве боровшейся с коррупцией журналистки Дафны Каруаны Галиции - к такому выводу пришли мальтийские судьи, которые провели независимое публичное расследование убийства.

"Часть ответственности за это заказное убийство лежит на государстве. Оно, начиная с высших эшелонов власти, создало атмосферу безнаказанности, щупальца которой протянулись в другие институты власти, включая полицию и регулирующие органы, и это привело к краху принципа верховенства закона", - говорится в обнародованном 29 июля отчете об итогах расследования.

Доказательств прямой причастности членов правительства Мальты к убийству Каруаны Галиции участники расследования не нашли.

53-летняя журналистка Дафна Каруана Галиция была убита возле своего дома в октябре 2017 года: убийцы взорвали ее автомобиль.

В своем блоге Каруана Галиция постоянно и жестко разоблачала коррупцию среди высокопоставленных политиков и крупных бизнесменов страны.

В 2017 году она обвинила в коррупции премьер-министра Джозефа Муската, опираясь при этом на "Панамское досье" - опубликованный в 2016 году архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в котором обнаружились документальные свидетельства связи десятков известных людей, включая президентов и премьеров разных стран, с отмыванием денег.

Премьеру пришлось уйти

В ходе официального расследования убийства следствие обнаружило, что к нему причастны люди, близкие к премьер-министру Мускату, и в 2019 году он ушел в отставку.

При этом "добро" на общественное расследование, результаты которого обнародованы в четверг, дал сам Мускат за несколько месяцев до отставки.

В течение двух лет отставной судья Майкл Маллия, бывший верховный судья Мальты Джозеф Саид Пулличино и судья Абигайль Лофаро опросили десятки свидетелей, включая следователей, политиков и журналистов. Их выводы изложены на 437 страницах итогового отчета.

Официальное следствие считает непосредственными соучастниками убийства Каруаны Галиции трех человек. Один из них признал вину и в феврале этого года был приговорен к 15 годам тюрьмы, суд над двумя остальными еще не начался.