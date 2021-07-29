Творчество каменного века. ЮНЕСКО включило петроглифы Карелии в список Всемирного наследия

43 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из петроглифов Карелии

Комитет ЮНЕСКО включил в список объектов Всемирного наследия петроглифы Онежского озера и Белого моря - изображения, которые наши далекие предки высекали на камнях.

Известны более 20 тыс. наскальных рисунков и петроглифов в 78 странах мира. На сайте ЮНЕСКО сказано, что на территории включённого в почетный список российского объекта находится 4,5 тыс. рисунков, которые были вырезаны в скалах 6-7 тыс. лет назад, то есть в период неолита.

"Они демонстрируют значительные художественные качества и свидетельствуют о творчестве каменного века. Петроглифы связаны с различными местами, включая поселения и захоронения", - отмечают эксперты ЮНЕСКО.

О создавших рисунки племенах почти ничего не известно.

Петроглифы делятся на две группы, расположенные примерно в 300 км друг от друга: одна на участке берега Онежского озера протяженностью 20,5 км, вторая - в Беломорском районе, по оценкам экспертов, последняя складывалась на протяжении более долгого времени.

Изображены в основном люди, звери, птицы, похожие на лебедей, лодки, сцены охоты и мореплавания. Размер фигур варьируется от 20 сантиметров до четырех метров. В отличие от реалистичных беломорских петроглифов, онежские содержат много изображений мифических существ и абстрактных символов, смысл которых до конца непонятен.

"Наскальные рисунки на Онежском озере в основном изображают птиц, животных, фигуры полулюдей и полуживотных, а также геометрические фигуры, которые могут символизировать луну и солнце, - пишет по этому поводу сайт ЮНЕСКО. - Петроглифы Белого моря в основном состоят из рисунков, изображающих сцены охоты и мореплавания, включая соответствующее оборудование, а также следы животных и людей".

Посмотреть на карельские петроглифы можно на виртуальной выставке, подготовленной при участии Института археологии РАН.

Храм солнца?

Наиболее знаменита "триада" на оконечности мыса Бесов Нос - двухметровая фигура человека с растопыренными пальцами и непропорционально короткими ногами, рыба сом и ящерица в обрамлении геометрических фигур.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Петроглифы на закате выглядят особенно интересно

Первым карельские петроглифы обнаружил в 1848 году профессор Тартуского университета Константин Гревинг.

Некоторые ученые считают онежский комплекс грандиозным храмом Солнца, в котором петроглифы являются подобием иконостаса, а алтарем - горизонт с возникающим на нем живым богом. Известный археолог Александр Брюсов рекомендовал смотреть на них на закате, когда в косых лучах солнца рисунки начинают ярко блестеть и возникает иллюзия, будто они движутся.

Изображения высечены на больших глыбах розового гранита на глубину 2-3 мм в среднем в 2,5 м от среза воды. В отличие от большинства известных петроглифов, они расположены не вертикально, а горизонтально, фактически, под ногами посетителей.

Карельским петроглифам сильно повредили колебания температуры, весенние торошения льдов, мох и лишайники. Некоторые из них сразу не разглядеть, и ученые не исключают в будущем новых находок.

Почет, но не деньги

Кроме карельских петроглифов, на состоявшемся 28 июля в онлайн-режиме ежегодном заседании комитета по Всемирному наследию список пополнили еще четыре объекта: городской дизайн в Любляне (Словения), созданный архитектором Йоже Плечником; портики Болоньи; сланцевый ландшафт северо-западного Уэльса и национальный парк Ивиндо в Габоне, где обитают редкие узкорылые крокодилы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Один из петроглифов - фигура охотника с луком

Кроме того, был территориально расширен объект "Древние и первобытные буковые леса Карпат", который теперь, кроме Украины и Словакии, включает еще 10 европейских стран.

ЮНЕСКО составляет список Всемирного наследия с 1972 года. На данный момент он включает 1125 объектов в 167 странах и на всех материках, кроме Антарктиды. 871 из них является культурными, 215 - природными и 39 - смешанными.

Советский Союз подписал соответствующую конвенцию в 1988 году, спустя два года в список были включены первые объекты на территории России.

В России на сегодняшний день находятся 29 объектов Всемирного наследия. 18 из них вошли в список как творения человеческого гения, и 11 - как природные феномены исключительной красоты и эстетической важности. 27 объектов находятся в статусе кандидатов.

Еще один объект, Херсонес Таврический в Севастополе, находится в аннексированном Крыму, но в списке ЮНЕСКО значится украинским.

По общему количеству объектов Россия находится на девятом, а по числу природных феноменов - на четвертом месте в мире после Китая, США и Австралии. Первое место делят Италия и Китай (по 55 объектов).

Как попасть в список ЮНЕСКО (и из него вылететь)

Российское министерство культуры и правительство Карелии добивались включения онежских и беломорских петроглифов в список ЮНЕСКО с 2015 года. Официальная заявка была подана в 2018 году.

Подпись к фото, Ливерпуль недавно лишился статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за современной застройки

Четыре объекта - заповедник антилоп-ориксов в Дубае, долина Эльбы в Дрездене, храм Баграта в Грузии и набережная Ливерпуля - были в разное время исключены из списка. По мнению ЮНЕСКО, страны-обладательницы либо плохо о них заботились (как в случае с дубайским заповедником) либо нарушили новым строительством их первозданный облик (так случилось с Ливерпулем).

Такая же участь грозила центру Петербурга и Московскому Кремлю - из-за планов строительства небоскреба "Охта-центр" для штаб-квартиры "Газпрома" и установки на Боровицкой площади 25-метрового памятника князю Владимиру Крестителю. В обоих случаях был найден компромисс: небоскреб построили в другом месте и переименовали в "Лахта-центр", а памятник водрузили на низкий постамент.

Включение в список Всемирного наследия напрямую не приносит денег, но является престижным и увеличивает приток туристов.