Глава СКР потребовал проверить спектакль в "Современнике". Из-за чего?

час назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить один из спектаклей театра "Современник" на предмет оскорбления ветеранов ВОВ. Ранее организация "Офицеры России" пожаловалась на постановку "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли.

Такое поручение Бастрыкин дал в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ, заявили в СКР.

"Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны", - уточняется в сообщении.

"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство", - подчеркнули в СКР.

О каком именно спектакле идет речь, в пресс-релизе ведомства не уточняется.

"Первый хлеб"

Агентство ТАСС пишет, что Бастрыкин поручил проверить спектакль "Первый хлеб", главную роль в котором играет Лия Ахеджакова. На сайте "Современника" у этого спектакля стоит возрастная маркировка 18+.

21 июля организация "Офицеры России" обратилась из-за этого спектакля к руководству "Современника", а также в генпрокуратуру и мэрию Москвы.

"В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля "Первый хлеб", премьера которого не так давно состоялась", - говорилось в обращении, опубликованном на сайте организации.

"Офицеры России" также обратили внимание на "бесконтрольное и чрезмерное использование актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества".

Оскорбление ветеранов "Офицеры" усмотрели в монологе Ахеджаковой, в котором она, по мнению организации, "буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов".

По сюжету, героиня Ахеджаковой - бабушка Нурия - оказывается пьяной на кладбище, где находится могила ее мужа. Рядом с ним похоронен ветеран Великой отечественной войны Фумкин (вымышленный персонаж).

В монологе, который вызвал возмущение "Офицеров", Ахеджакова, обращаясь к Фумкину, называет его "говнюком", и, помимо всего прочего, говорит: "***** [надоели] вы, со своей войной носитесь".