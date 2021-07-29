Глава СКР потребовал проверить спектакль в "Современнике". Из-за чего?
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить один из спектаклей театра "Современник" на предмет оскорбления ветеранов ВОВ. Ранее организация "Офицеры России" пожаловалась на постановку "Первый хлеб" с Лией Ахеджаковой в главной роли.
Такое поручение Бастрыкин дал в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ, заявили в СКР.
"Негативная реакция общественности вызвана тем, что в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны", - уточняется в сообщении.
"Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК России. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство", - подчеркнули в СКР.
О каком именно спектакле идет речь, в пресс-релизе ведомства не уточняется.
"Первый хлеб"
Агентство ТАСС пишет, что Бастрыкин поручил проверить спектакль "Первый хлеб", главную роль в котором играет Лия Ахеджакова. На сайте "Современника" у этого спектакля стоит возрастная маркировка 18+.
21 июля организация "Офицеры России" обратилась из-за этого спектакля к руководству "Современника", а также в генпрокуратуру и мэрию Москвы.
"В адрес нашей организации не первый день поступают многочисленные обращения от ветеранов, в том числе Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, которые возмущены предельной неуважительностью к защитникам Отечества со стороны спектакля "Первый хлеб", премьера которого не так давно состоялась", - говорилось в обращении, опубликованном на сайте организации.
"Офицеры России" также обратили внимание на "бесконтрольное и чрезмерное использование актерами ненормативной лексики и неприкрытой пропаганды однополой любви и ценностей ЛГБТ-сообщества".
Оскорбление ветеранов "Офицеры" усмотрели в монологе Ахеджаковой, в котором она, по мнению организации, "буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов".
По сюжету, героиня Ахеджаковой - бабушка Нурия - оказывается пьяной на кладбище, где находится могила ее мужа. Рядом с ним похоронен ветеран Великой отечественной войны Фумкин (вымышленный персонаж).
В монологе, который вызвал возмущение "Офицеров", Ахеджакова, обращаясь к Фумкину, называет его "говнюком", и, помимо всего прочего, говорит: "***** [надоели] вы, со своей войной носитесь".
После жалобы "Офицеров" "Современник" внес изменения в монолог актрисы и убрал из него нецензурную брань, сообщало "Эхо Москвы" со ссылкой на зрителей.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды