Пожары в Анталье и Мармарисе: пять очагов пока не удается взять под контроль, туристов эвакуируют с пляжей

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Домой не собираемся": как туристы отдыхают в горящей Анталье

В Турции за последние дни удалось потушить более 100 лесных пожаров, но по состоянию на воскресенье пока не удается остановить распространение пяти пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.

По информации властей страны, пожар в районе курортного города Бодрум, из-за которого ранее эвакуировали туристов из нескольких отелей, удалось взять под контроль.

Туристов эвакуировали с пляжей на юго-западе Турции, где находится в том числе Бодрум, из-за опасений, что бушующие пожары могут охватить гостиницы и дома.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лесные пожары угрожают отелям и жилым домам в Бодруме

По данным турецких СМИ, для обеспечения безопасности туристов были задействованы суда береговой охраны. Также им помогали частные катера и яхты.Ранее сообщалось, что в Бодруме были эвакуированы три пятизвездочных отеля.

Местное издание EHA News выложило видео, как люди покидают Бодрум с чемоданами.

При этом обращений от российских туристов по поводу проблем, связанных с пожарами в Турции, не поступало, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье.

В результате пожаров, которые продолжаются в Турции с начала недели, погибли восемь человек, пострадали более четырехсот.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне посетил город Манавгат в провинции Анталья, где из-за пожаров погибли пять человек.

Следователи пытаются установить, были ли поджоги совершены кем-то умышленно. Накануне стало известно, что в турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге лесов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Помощь в борьбе с пожарами оказывает авиация, прибывшая из соседних стран

Автор фото, EPA Подпись к фото, К воскресенью удалось сдержать дальнейшее распространение более сотни пожаров

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В связи с пожарами были эвакуированы туристы из нескольких отелей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По информации российского консульства, ни с какими проблемами, связанными с пожарами, соотечественники к ним не обращались

Эрдоган пообещал, что правительство окажет помощь всем пострадавшим от пожаров.

Ранее Эрдоган подвергся критике турецкой общественности из-за нехватки в стране противопожарных самолетов.

Президент Турции в ответ сослался на то, что Турецкая авиационная ассоциация не обновила свой парк и технологии.