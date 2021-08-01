Пожары в Анталье и Мармарисе: пять очагов пока не удается взять под контроль, туристов эвакуируют с пляжей
В Турции за последние дни удалось потушить более 100 лесных пожаров, но по состоянию на воскресенье пока не удается остановить распространение пяти пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла.
По информации властей страны, пожар в районе курортного города Бодрум, из-за которого ранее эвакуировали туристов из нескольких отелей, удалось взять под контроль.
Туристов эвакуировали с пляжей на юго-западе Турции, где находится в том числе Бодрум, из-за опасений, что бушующие пожары могут охватить гостиницы и дома.
По данным турецких СМИ, для обеспечения безопасности туристов были задействованы суда береговой охраны. Также им помогали частные катера и яхты.Ранее сообщалось, что в Бодруме были эвакуированы три пятизвездочных отеля.
Местное издание EHA News выложило видео, как люди покидают Бодрум с чемоданами.
При этом обращений от российских туристов по поводу проблем, связанных с пожарами в Турции, не поступало, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье.
В результате пожаров, которые продолжаются в Турции с начала недели, погибли восемь человек, пострадали более четырехсот.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган накануне посетил город Манавгат в провинции Анталья, где из-за пожаров погибли пять человек.
Следователи пытаются установить, были ли поджоги совершены кем-то умышленно. Накануне стало известно, что в турецкой провинции Мугла задержали подозреваемого в поджоге лесов.
Эрдоган пообещал, что правительство окажет помощь всем пострадавшим от пожаров.
Ранее Эрдоган подвергся критике турецкой общественности из-за нехватки в стране противопожарных самолетов.
Президент Турции в ответ сослался на то, что Турецкая авиационная ассоциация не обновила свой парк и технологии.
По словам Эрдогана, на данный момент в операции по тушению пожаров задействовано большое количество самолетов и вертолетов из Азербайджана, Ирана, России и Украины.
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