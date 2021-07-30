В Британии открылся первый центр командования космическими войсками

47 минут назад

Автор фото, Ministry of Defence Подпись к фото, Работать в космическом командном центре будут совместно специалисты армии, ВВС и флота

Британские вооруженные силы открыли первый космический командный центр на базе ВВС Хай-Уиком. Центр будет обеспечивать защиту интересов Соединенного Королевства в космосе. Одной из угроз безопасности Британии военные называют Россию и Китай.

Церемония открытия прошла в четверг. В присутствии журналистов первые восемь сотрудников центра получили форменные значки "Космический оператор".

Открытие центра - часть инвестпрограммы, о которой премьер-министр Борис Джонсон объявил в ноябре прошлого года. В течение четырех лет британскому министерству обороны будет выделено 16 млрд фунтов сверх годового бюджета.

Оборона в космосе - один из приоритетов инвестиционной программы. Британские военные оглядываются на Россию и Китай, которые активно испытывают космические вооружения.

"На фоне того, как наши соперники наращивают космические мощности, очень важно, чтобы мы сохраняли решающие боевые преимущества в этом быстроразвивающемся пространстве", - комментирует открытие командного центра заместитель министр по военно-техническому обеспечению Джереми Квин.

Потенциальных противников назвал главный маршал авиации сэр Майкл Вигстон в интервью накануне открытия центра.

"Сейчас мы видим, что такие страны, как Китай и Россия испытывают и демонстрируют антиспутниковое вооружение - это спутники со всеми характеристиками размещенного на орбите оружия. Мы видим, как они репетируют, проводят маневры - если честно, с единственной возможной целью - уничтожать спутники. Это нас беспокоит, и мы хотели бы, чтобы международное сообщество об этом говорило", - сказал он.

Китай, в свою очередь, продолжает "разрабатывать антиспутниковые технологии - от ракет, которые бьют по спутникам и лазерного оружия, до электронного глушения и физического тарана", добавил Вигстон в интервью Telegraph.

"Конфликт будущего может быть и не начнется в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро перейдет в космос, и вполне возможно именно в космосе лишится его исход", - говорит маршал.

Восемь первых сотрудников центра - это шесть офицеров королевских ВВС, офицер британской армии, а также офицер армии США, который будет работать в центре в рамках программы обмена. В центре будут совместно работать специалисты армии, флота и ВВС. Возглавит его вице-маршал авиации Пол Годфри.

Автор фото, Ministry of Defence Подпись к фото, Значок "космического оператора" выглядит так. Он символизирует "мастерство профессионалов космоса", говорят в британском минобороны

Британия не планирует запускать собственные космические вооружения и планирует использовать центр для отслеживания угроз. Также с его помощью будут управлять сетью военно-коммуникационных спутников SKYNET, радиолокационной станцией RAF Flyingdales и другими объектами.

Мировые державы все больше тратят на оборону в космосе, а сами армии становятся меньше и технологичнее.

В августе 2018 года администрация экс-президента США Дональда Трампа инициировала создание космических войск. Новый род войск в американской армии появился впервые с 1947 года.

Вице-президент США Майк Пенс тогда тоже заявил, что Китай и Россия разрабатывают боевые лазеры авиационного базирования и противоспутниковые ракеты.

В июле нынешнего года власти США заявили, что намерены построить в Великобритании гигантский радар, предназначенный для отслеживания объектов в глубоком космосе. Он должен стать частью глобальной радарной системы Космических сил, способной идентифицировать потенциальные цели на расстоянии до 36 тыс. километров от Земли, то есть в районах космоса, где расположены многие военные спутники.