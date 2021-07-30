Дайджест: главред "Проекта" Роман Баданин не вернется в Россию; федеральных служащих США обяжут вакцинироваться

38 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Роман Баданин сейчас находится в Нью-Йорке, но где он в итоге обоснуется, он пока не знает

Главный редактор "Проекта" Роман Баданин не вернется в Россию

Главный редактор расследовательского издания "Проект" Роман Баданин принял решение не возвращаться в Россию и вывезти оттуда своих сотрудников, опасаясь уголовного преследования.

После того как "Проект" опубликовал результаты целой серии тщательно проведенных расследований в отношении российской элиты, власти объявили издание "нежелательной" организацией, угрожающей национальной безопасности, фактически поставив ее вне закона.

В интервью, которое Баданин дал агентству Рейтер в Нью-Йорке, он собщил, что не планирует возвращаться в Россию, поскольку там в его отношении может быть заведено уголовное дело. Также в Нью-Йорке, по словам Баданина, сейчас находится и его заместитель Михаил Рубин; оба журналиста в России внесены в реестр "иностранных агентов".

Баданин рассказал, что в Нью-Йорке он находится временно и где в итоге обоснуется, пока не знает, в момент, когда "Проект" объявили нежелательной организацией, он находился в отпуске с семьей и принял решение не возвращаться на родину.

При этом сразу два источника в правоохранительных органах заверили агентство Интерфакс, что в отношении руководителей издания "Проект" Романа Баданина и Михаила Рубина уголовных дел в России не возбуждалось.

100 долларов за прививку: как Джо Байден предлагает стимулировать вакцинацию

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Президент США Джо Байден предложил штатам выплачивать по 100 долларов каждому желающему получить первую прививку от ковида в попытке ускорить вакцинацию на фоне роста случаев заражения ковидом.

"Люди продолжают умирать, умирают те, кто мог бы этого избежать", - заявил президент.

Деньги будут выделяться из фонда помощи пострадавшим от пандемии размером в 1,9 трлн долларов.

Байден также ввел новые жесткие требования по вакцинации для работников федеральных организаций, в них работает около 2 миллионов человек, и это не считая военнослужащих. По новым правилам все такие работники обязаны предъявить справку о вакцинации или сдавать регулярные обязательные тесты на ковид и постоянно носить маски.

Вскоре после выступления Байдена Пентагон объявил, что для полутора миллионов американских военных вакцинация также станет обязательной.

По официальным данным на настоящий момент в США полностью вакцинировано чуть менее половины населения.

Олимпиада: прыжки в высоту, метание диска, гребля и плавание

Автор фото, Clive Rose/Getty Images Подпись к фото, Дайя Сэто

В пятницу в Токио начнутся соревнования по прыжкам в высоту и метанию диска среди мужчин и первые забеги на 100 и 800 метров среди женщин и бег с барьерами на 400 метров среди мужчин.

В последний день состязаний по гребле у британской мужской восьмерки есть хороший шанс повторить успех Рио и принести в командную копилку новое золото.

В женских же восьмерках все прочат четвертое подряд золото американкам.

Чемпион мира в комплексном плавании на 200 метров японец Дайя Сэто в пятницу намерен взять золото и заодно восстановить свою репутацию после того, как в прошлом году он признался в супружеской измене, и эта тема бурно обсуждалась в японских СМИ.

Сэто придется бросить вызов Майклу Эндрю, самому быстрому на этой дистанции американцу (после Майкла Фелпса и Райана Лохте, которые уже ушли из большого спорта).

"Рейвах Прайд": музыкальный протест в центре Киева

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В пятницу в центре Киева у Офиса президента запланирован креативный музыкальный протест "Рейвах Прайд".

Его участники намерены выступить в защиту прав ЛГБТ-сообщества и в поддержку принятия законопроекта об усилении ответственности за любую дискриминацию на почве нетерпимости.

Защита Сечина

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Защитник издателя говорит, что в книге описывается "постыдное поведение" главы "Роснефти" Игоря Сечина, а никак не самой компании, поэтому у "Роснефти" нет оснований для судебных претензий

В Королевском суде Лондона продолжаются слушания по иску "Роснефти" к издательству HarperCollins и автору книги "Люди Путина", журналистке Кэтрин Белтон.

Российская госкорпорация обвиняет их в публикации порочащих ее репутацию сведений. В частности, в книге описано приобретение активов "ЮКОСа" и поглощение "Северной нефти", что, как утверждает автор, привело к обогащению окружения президента России Владимира Путина.

Такая трактовка не соответствует истине, считают юристы "Роснефти".

Адвокаты издательства, в свою очередь, настаивают, что все приведенные в книге обвинения со стороны Михаила Ходорковского и анонимных источников направлены против главы "Роснефти" Игоря Сечина, Путина или "силовиков" - но не "Роснефти", и у корпорации нет оснований для судебных претензий.

МКС получила новый модуль: чем займется в космосе "Наука"?

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К Международной космической станции пристыковался новый модуль российского производства "Наука".

Модуль, уже 15-й по счету, стал первым пополнением российского сегмента орбитальной станции с 2010 года, когда американский шаттл "Атлантис" доставил на орбиту стыковочно-грузовой модуль "Рассвет".

Длина модуля превышает 13 метров, максимальный диаметр - 4,25 метра, а его общий вес - больше 20 тонн.

Помимо жилого отсека, на борту нового модуля находятся солнечные батареи, система регенерации кислорода, космическая мастерская и дополнительный, четвертый по счету туалет.

Внутри модуля расположено 20 рабочих мест, специально оборудованных для проведения научных опытов. Основные направления исследований - квантовая физика, материаловедение, биоинженерия, космология и другие отрасли знания, в том числе сельское хозяйство.

Американцы озабочены судьбой бывшего морпеха в мордовской колонии

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пол Уилан, фото 2020 года

Законодательница от Мичигана, демократка Хейли Стивенс намерена возглавить межпартийные усилия по освобождению из российской колонии бывшего морского пехотинца Пола Уилана, осужденного за шпионаж на 16 лет. Об этом пишет газета New York Times.

"Мы ничего не слышим о нем и не можем связаться с ним с начала июля", - заявила она в интервью журналистам.

По словам Стивенс, Уилан находится в колонии уже более 900 дней, там он вынужден работать на швейной фабрике по шесть дней в неделю и недавно повредил себе руку на производстве.

В начале июня, как пишет газета, бывший морпех дал интервью компании Си-эн-эн, после чего руководство колонии отказало ему в доступе к мобильному телефону, хотя он по-прежнему мог звонить семье со стационарного телефона. Последний звонок родителям Уилан сделал 4 июля, и как говорит его сестра, в том разговоре он упомянул, что если на следующий день звонка не будет, значит с ним все плохо. С тех пор ни посольство, ни родственники не получали от него звонков.

Как пишет газета, доказательства вины, представленные на суде российскими прокурорами, не убедили американцев в том, что Уилан мог быть причастен к шпионажу.

По словам Стивенс, Москва использует Пола Уилана и еще одного заключенного американца, Тревора Рида, в политических целях.

"Американские граждане ни в коем случае не должны использоваться в качестве пешек в политической игре, - заявила член Конгресса, - это неприемлемо, и точка".

В ходе июньского саммита с российским президентом Джо Байден поднимал вопрос Уилана и Рида, однако он пока остается без ответа.

Джонсон против зонтика

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на официальном мероприятии 28 июля изо всех сил пытался справиться с зонтом, который вывернулся наизнанку из-за ветра.

Джонсон находился на открытии памятника погибшим полицейским в графстве Стаффордшир. Борьба с зонтом развеселила присутствующих, среди которых был и принц Чарльз.

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