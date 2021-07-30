Внезапное включение двигателей российского модуля "Наука" развернуло МКС

час назад

Автор фото, NASA

У российского модуля "Наука" спустя несколько часов после стыковки с Международной космической станцией (МКС) внезапно включились двигатели. Это привело к изменению положения станции в пространстве, экипаж провел операцию по его восстановлению.

Как сообщили в НАСА, незапланированное включение двигателей модуля "Наука" произошло в четверг в 19:45 по московскому времени. В результате МКС развернулась на 45 градусов.

Чтобы компенсировать возмущение от включившихся двигателей "Науки", экипажу пришлось включить двигатели служебного модуля "Звезда", а также двигатели грузового корабля "Прогресс МС-17", пристыкованного к модулю "Поиск".

В настоящее время ситуация стабильна, однако из-за инцидента НАСА отложило на сутки запуск к МКС корабля Starliner, запланированный на 30 июля. Также на сутки отложено открытие переходных люков в причаливший модуль.

В "Роскосмосе" после инцидента заявили, что на модуле проводится работа с остатками топлива, его переводят из полетного режима в режим "состыкован с МКС".

Ситуация с модулем "Наука" - это не первый случай, когда у состыкованных с МКС аппаратов неожиданно начинали работать двигатели, но это происходит редко, отметил руководитель американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Определенно, такое не происходит регулярно. Я бы сказал, что это, может быть, третий или четвертый случай за более чем 20-летнюю историю существования [МКС]", - сказал он.

Модуль "Наука", предназначенный для проведения экспериментов в области биологии и физики, пристыковался к МКС в 16:26 по московскому времени.

"Наука" стала первым пополнением российского сегмента орбитальной станции с 2010 года, когда американский шаттл "Атлантис" доставил на орбиту стыковочно-грузовой модуль "Рассвет".