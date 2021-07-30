Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах.
Такое решение принято на фоне улучшения ситуации с распространением коронавируса, пояснил мэр.
"Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций - в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями июня. В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений. Отменяем обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах", - написал Собянин в "Твиттере".
Ношение масок в общественных местах остается обязательным.
"Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений", - отметил Собянин в своем блоге.
18 июня в Москве было зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом - 9 056. С тех пор число новых случаев, согласно данным оперативного штаба, снижалось.
В понедельник, 26 июля, было зарегистрировано 2 629 новых заражений, во вторник - 2 623, в среду - 2 445. В четверг был отмечен рост заболеваемости - заразились 3 356 человек.
Ношение масок и перчаток в общественных местах Москвы стало обязательным с 12 мая 2020 года. За их отсутствие в транспорте предусмотрен административный штраф в размере 5 тысяч руб. Получить штраф за отсутствие перчаток можно было не только в общественном транспорте, но и в такси.
При этом избыточной мерой ношение перчаток называли даже в минздраве. Люди, не имеющие отношения к медицине, не умеют пользоваться перчатками, что делает их ношение бессмысленным и даже опасным, говорил главный внештатный инфекционист минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.
Снять перчатки без помощи рук невозможно, и если вирус попал на перчатки, то он все равно окажется и на руках. Но если руки можно обработать антисептиком или просто помыть, то перчатки, которые люди используют многократно, превращаются в источник заразы, указывали противники обязательного ношения перчаток.
Не рекомендует широкое использование перчаток населением и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). "Ношение перчаток может повысить риск инфекции: человек может заразить себя или окружающих, прикоснувшись руками к лицу после прикосновения к зараженной поверхности", - говорится в рекомендациях организации.
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