В Самарской области жестоко убита школьница. По подозрению в преступлении задержан полицейский

час назад

Автор фото, Rostislav Koshelev/TASS

В Самарской области по подозрению в убийстве 15-летней школьницы задержан полицейский. СМИ сообщают, что это начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений одного из отделов полиции Самары.

Тело девушки 2006 года рождения с множественными телесными повреждениями обнаружили накануне вечером в поселке Петра Дубрава Волжского района, сообщает управление Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в преступлении задержан мужчина, который является сотрудником полиции. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении СКР.

По данным СМИ, речь может идти о начальнике отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности отдела уголовного розыска отдела полиции № 3 управления МВД по Самаре Антоне Безчетвертеве. Об этом, в частности, сообщил Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

В МВД эту информацию пока не подтвердили. Пресс-служба управления МВД по Самарской области сообщила лишь, что врио начальника главка Андрей Токарев назначил проведение служебной проверки по факту убийства.

Позже в управлении сообщили, что полицейский, подозреваемый в убийстве школьницы, уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

Агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что полицейский сбил девочку на автомобиле, а затем ударил ножом, чтобы скрыть факт ДТП.

Об этом же заявил источник Интерфакса. "По предварительным данным, подозреваемый сбил на своей машине школьницу, которая вечером отправилась на пробежку. Чтобы замести следы преступления, он решил ее убить. Нанес ей ножом множество ранений", - сказал собеседник агентства.

Другой источник Интерфакса утверждает, что между полицейским и школьницей могли быть отношения, а убийство было совершено на личной почве.