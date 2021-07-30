Мошенничество со спермой: 226 жертвы врача-репродуктолога могут получить 10,5 млн долларов компенсации

20 минут назад

Автор фото, Courtesy of Rebecca Dixon Подпись к фото, Семья Ребекки Диксон, которая была зачата с помощью искусственного оплодотворения, случайно выяснила, что ее биологический отец - доктор, который помогал семье зачать ребенка

Бывшим пациентам канадского врача по лечению бесплодия Нормана Барвина, который использовал свою собственную сперму или сперму неизвестных доноров для оплодотворения женщин, предложено заключить мировое соглашение на сумму 13 млн канадских долларов (10,5 млн долларов США).

Иск к Норману Барвину направили 226 человек, среди них 17 детей, зачатых в результате искусственного оплодотворения, для которых Барвин, как выяснилось в результате анализа ДНК, является биологическим отцом.

Максимальная выплата каждому заявителю составит 50 тыс. долларов.

Считается, что это первое судебное решение подобного рода.

"Хотя мне известно о нескольких других врачах в мире, которые сделали то же самое, что и доктор Барвин, я не знаю ни о каком другом коллективном иске или урегулировании подобного рода где-либо еще в мире", - сказал Питер Кронин, юрист, представляющий интересы семей.

По мировому соглашению также будут выделены деньги для анализа ДНК остальных детей, чтобы они могли идентифицировать своих биологических отцов. В результате анализа ДНК дети также смогут получить доступ к истории семейных болезней и найти своих сводных братьев и сестер.

По оценкам Питера Кронина, за период практики Нормана Барвина, с 1973 по 2012 годы прошло около 500 успешных родов с помощью искусственного оплодотворения, поэтому число заявителей может вырасти сверх нынешних 226 истцов.

Доктор Барвин работал в двух клиниках в Оттаве, штат Онтарио. Условием договора с клиниками было то, что для оплодотворения будет использоваться сперма партнера-мужчины, но вместо этого им ввели сперму неизвестных мужчин или сперму доктора Барвина.

Доктору Барвину сейчас за 80, и он не практикует с 2014 года. В 2019 году доктор Барвин был лишен медицинской лицензии Колледжем врачей и хирургов Онтарио, который назвал его действия совершенно предосудительными.

Автор фото, CBC Подпись к фото, Доктору Норману Барвину сейчас за 80 и он отвергает все обвинения в мошенничестве со спермой в период с 1973 по 2021 годы

Предложенное адвокатами мировое соглашение должно быть одобрено судьей, прежде чем какие-либо деньги будут доступны для выплаты жертвам врача.

Основной заявитель по этому делу - 31-летняя Ребекка Диксон. Она узнала, что ее настоящим отцом был доктор Барвин, в клинике которого лечились ее родители, после того, как заболела болезнью, которой никто в ее семье никогда не болел. Она и ее родители подали иск к доктору в 2016 году.

"Я не уверена, что мы когда-нибудь сможем забыть это, - сказала она газете Ottawa Citizen. - Это останется с нами на всю оставшуюся жизнь. Но юридическая точка в этом споре позволит людям примириться с ситуацией".

Норман Барвин согласился на мировое соглашение, по его словам, чтобы избежать потери времени, рисков и затрат, связанных с продолжением судебного разбирательства.

Однако он отвергал и продолжает отвергать все обвинения истцов.