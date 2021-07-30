Первый приговор по китайскому закону в Гонконге. Активисту дали девять лет
Суд в Гонконге в пятницу приговорил 24-летнего гражданского активиста Тун Ин-кита к девяти годам лишения свободы. Он стал первым человеком, осужденным по новому закону о безопасности Гонконга, принятому 30 июня прошлого года.
Бывшего официанта признали виновным в призывах к отделению Гонконга от Китая и в террористической деятельности.
Конкретно его обвиняли в том, что 1 июля 2020 года в ходе протестов против нового закона он направил свой мотоцикл на группу из трех полицейских, размахивая флагом с надписью: "Свободу Гонконгу! Революция сейчас!"
За последний год по новому закону в Гонконге арестовали свыше 60 человек, включая крупного медиа-магната и владельца ныне закрытой газеты Apple Daily Джимми Лая, но лишь дело Тун Ин-кита пока закончилось вынесением приговора.
В апреле Лая приговорили к году тюрьмы за участие в несанкционированном митинге, но обвинение относилось к 2019 году, то есть к периоду до вступления в силу нового закона.
Предстали перед судом также ветеран демократического движения Гонконга Бенни Тай и адвокат-правозащитница Чоу Ханьтун, но приговоры им еще не вынесены.
Адвокат Тун Ин-кита Клайв Гроссман сказал собравшимся у здания суда репортерам, что подаст апелляцию, и воздержался от дальнейших комментариев.
Вопреки обычаям Гонконга, присяжные в процессе не участвовали. Судьи Эстер Тох, Антеа Пан и Вильсон Чан были назначены главой пропекинской администрации Гонконга Керри Лэм специально для рассмотрения дел о государственной безопасности.
Международные правозащитники, включая Amnesty International, осудили приговор, который, по их мнению, нарушает право на свободное самовыражение, создает опасный прецедент и идет вразрез с правовыми традициями Гонконга.
С момента ареста Тун Ин-кит находился под стражей, как лицо, представляющее угрозу общественной безопасности.
Правительство Гонконга пока не комментировало случившееся.
Власти КНР и Гонконга неоднократно утверждали, что права и свободы жителей Гонконга, гарантированные им на 50 лет при передаче бывшей британской колонии, остаются неприкосновенными, но безопасность государства - это "красная линия".
В четверг адвокат Гроссман попросил суд оправдать его подзащитного, сказав, что инцидент был незначительный, а сам Тун Ин-кит - достойный молодой человек, который просто "сделал глупость".
Он добавил, что Тун материально поддерживал отца, сестру и больную раком бабушку, которая мечтает в последний раз обнять внука.
Судья Тох в ответ заявила, что смягчающие вину обстоятельства не имеют значения, поскольку Тун Ин-кит не признал себя виновным и не проявлял признаком раскаяния.
"Каждый, кто занимается терроризмом, преследуя политические цели, должен нести наказание, а если эти цели заключается в подрыве единства страны, то его вина еще больше", - сказала она.
Свое последнем слово Тун Ин-кит посвятил главным образом толкованию лозунга, который был написан на его флаге, включая экскурсы в историю древнего Китая, но суд постановил, что эти слова несли в себе недвусмысленный призыв к независимости.
Чья теперь очередь?
По мнению наблюдателей, вынесенный приговор в корне меняет правовой ландшафт Гонконга и показывает, что за слова или демонстрацию лозунгов теперь можно получить длительный срок.
В частности, Чоу Ханьтун судят за призыв к согражданам отметить очередную годовщину расправы на площади Тяньаньмэнь.
Она отказалась признать себя виновной, заявив в суде: "Поминовение - не преступление".
Профессора Бенни Тая судят за лозунги "Свободу Гонконгу!", "Коррумпированные копы, отправляйтесь в ад!" и "Долой Компартию!"
В пятницу полиция заявила, что начинает расследование в отношении группы гонконгцев, которые во время трансляции токийской Олимпиады на большом уличном экране неодобрительно кричали во время исполнения гимна КНР.
26-летний мужчина и несовершеннолетний подросток были на днях задержаны за посты в "Фейсбуке" с призывом бойкотировать товары компаний, размещающих рекламу на гонконгском телеканале, считающемся проправительственным.
Поводом для принятия нового закона о безопасности послужили массовые протесты в Гонконге в 2019 году. Их участники требовали, чтобы глава местной администрации избирался населением, а не назначался из Пекина, и отзыва непопулярного законопроекта об экстрадиции.
Наблюдатели видят связь между ужесточением политики в отношении Гонконга и усилением личной власти генсека КПК и президента КНР Си Цзиньпина. В марте 2018 года он провел поправку к конституции, позволяющую ему править без ограничения срока.
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