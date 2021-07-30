"Добро пожаловать на новую родину!" США эвакуируют своих помощников из Афганистана

9 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Всего в рамках операции "Убежище для союзников" в США могут переехать более 50 тыс. афганцев. На фото - афганский переводчик (справа) помогает опрашивать местных жителей

Первый самолет, на борту которого находились 200 афганских переводчиков и другой местный персонал, работавший на американскую армию, а также члены их семей, приземлился на военной базе Форт-Ли в штате Вирджиния.

После оформления документов и медицинского освидетельствования, которые займут порядка семи дней, они начнут новую жизнь в Америке.

Всего в рамках операции "Убежище для союзников" в США могут переехать 50 тыс. афганцев или даже больше. 20 тыс. из них - бывшие сотрудники, работавшие по контрактам с американскими военными, остальные - их близкие.

Вашингтон решил не оставлять этих людей на произвол судьбы и талибов.

Они получат специальные иммиграционные визы (SIV), позволяющие ввезти в США семью.

"Мы должны сдержать слово, данное нами тысячам афганцев, которые служили плечом к плечу с нашими военными и дипломатами. Это прибытие - первое из многих. Мы, не теряя времени, работаем над тем, чтобы переместить афганцев, имеющих право претендовать на SIV, из зоны риска в Соединенные Штаты или третьи страны, где они смогут в безопасности дожидаться предоставления виз", - заявил президент Джо Байден.

Заместитель советника президента по внутренней безопасности Русс Траверс сообщил, что визы уже получили около 2,5 тыс. человек, включая прилетевших в пятницу.

"Я с радостью говорю им: добро пожаловать на новую родину!" - сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

Он заверил, что США сполна используют все свои дипломатические и экономические возможности, чтобы продолжить оказывать поддержку афганскому народу.

По словам Траверса, все прибывшие прошли тщательную проверку их прошлого и сдали тесты на Covid-19. Те из них, кто еще не привился, сделают это в Форт-Ли.

Работу с иммигрантами там будут вести около 300 сотрудников, рассказал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, на американцах лежит моральный долг помочь тем, кто им помогал.

За последние 10 лет в США переселилось в общей сложности около 75 тыс. афганцев.

"Запоздалая мера"

Вывод американского контингента из Афганистана близится в концу, тем временем талибы развернули наступление на правительственные силы и уже контролируют около половины территории страны, хотя пока не заняли ни одного крупного города.

Есть неподтвержденные сообщения о случаях убийства ими соотечественников, работавших на американскую армию и учреждения.

Автор фото, EPA Подпись к фото, КПП правительственных сил в районе Пули-Малан в Герате, 30 июля 2021 года

Со-основатель некоммерческой организации "Ассоциация военных союзников" Ким Стаффьери утверждает, что около половины тех, кому грозит опасность, физически не могут добраться до американского посольства в Кабуле или кабульского аэропорта.

Программа специальных иммиграционных виз была начата в 2006 году специально для иракцев и афганцев. Их получение - сложная и долгая бюрократическая процедура. Число необработанных заявок выросло до 20 тыс. Госдепартамент выделил дополнительный штат, чтобы ускорить процесс.

Сейчас вашингтонская администрация и Конгресс хотят упростить формальности. Советник проекта "Помощь беженцам" Адам Бейтс называет эту меру запоздалой.

"Это просто невообразимо, - говорит он. - Мы 20 лет знали, что вывод войск рано или поздно неизбежен, и должны были представлять, как все будет выглядеть".

Конгресс в четверг выделил 1,1 миллиарда долларов на переселение и обустройство дружественных афганцев.