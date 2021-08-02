Дайджест: белорусская бегунья просит убежища в Токио; в Москве вынесут приговор соратнице Навального

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Белорусский спринтер Кристина Тимановская убежала от спортивных чиновников и лиц в гражданском

Спортсменка из олимпийской сборной Беларуси отказалась возвращаться из Токио

У белорусских властей, во многом копирующих советские порядки, появилась и собственная "невозвращенка" из числа спортсменов. Легкоатлетка Кристина Тимановская, которую руководители команды и сопровождающие ее лица попытались отправить из олимпийского Токио домой, спряталась в полицейском участке в аэропорту и просит убежища в Европе.

24-летняя спортсменка, зная, что происходит с оппонентами власти в ее стране, испугалась репрессий за то, что публично раскритиковала руководство своей команды.

Визу ей предлагает Чехия, сама спортсменка, по некоторым данным, собиралась просить убежища в Австрии или Германии.

Судя по тому, что рассказывают Тимановская и официальные преставители команды, конфликт изначально был чисто спортивным - спортсменку-бегунью, не спросив, поставили на непрофильную для нее дистанцию - но из-за специфических манер белорусских чиновников, которые за критику отстранили спортсменку от соревнований и решили насильно отправить ее домой, быстро перерос в скандал международного масштаба.

Теперь лента белорусского официального агентства БелТА полна заявлениями разных чиновников и спортсменов, обвиняющих Тимановскую в черной неблагодарности и предательстве родины.

Начало дня на Олимпиаде

Пока в Европе была ночь, в Токио уже разыграли пару комплектов медалей.

В прыжках в длину победил грек Мильтиадос Тентоглу, серебро и бронза достались двум кубинцам, Хуану Эчеварии и Майкелу Массо.

В беге на 100 метров с барьерами золото уверенно забрала Жасмин Камачо-Куинн из Пуэрто-Рико, серебро досталось Кендре Харрисон из США, а бронза - Меган Таппер с Ямайки.

Олимпиада - 22 комплекта медалей

На Олимпийских играх в Токио в понедельник разыгрывают 22 комплекта медалей в легкой атлетике, тяжелой атлетике, гимнастике, велоспорте, бадминтоне, конном спорте, стрельбе, борьбе и парусном спорте.

Сегодня начинаются соревнования на велотреке и в синхронном плавании, в котором безраздельно царят российские спортсменки.

Приговор Любови Соболь

В Преображенском районном суде Москвы вынесут приговор соратнице Алексея Навального Любови Соболь. Это будет первый приговор по "санитарному делу" о протестах против ареста Навального 23 января в Москве. Прокурор требует для Соболь двух лет ограничения свободы.

Приговор Майклу Калви

Другой районный суд Москвы, Мещанский, огласит приговор американцу Майклу Калви, основателю инвестиционного фонда Baring Vostok и еще шестерым обвиняемым. Калви обвинили в растрате 2,5 млрд руб, но подтверждений растраты не нашли, и прокуроры требуют приговорить подсудимых не к реальным, а к условным срокам от четырех до шести лет.

Первое заседание нового парламента Армении

В Ереване пройдет первое заседание нового состава парламента Армении, избранного на внеочередных выборах 20 июня. Эти выборы были объявлены из-за политического кризиса, в котором Армения оказалась из-за проигрыша в прошлогодней войне в Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян, однако, одержал на них неожиданно уверенную победу: его партия получила 71 из 107 депутатских мандатов. На первом заседании Национальное собрание Армении выберет себе руководство, а позже утвердит премьера, которым, очевидно, останется Пашинян.

Афганистан: талибы штурмуют столицы трех провинций

Автор фото, AFP Подпись к фото, Боец правительственных сил Афганистана под Гератом

По сообщениям из Афганистана, Талибан (запрещен в России) штурмует три важнейших города, три столицы провинций: Кандагар, Герат и Лашкаргах.

В административном центре провинции Гильменд Лашкаргахе идут уличные бои, на улицах лежат трупы, талибы дошли до центра города; в Герате они перерезали дорогу между городом и аэропортом; в Кандагаре аэропорт закрыт, так как ракета попала во взлетно-посадочную полосу.

До последнего времени талибы брали под контроль сельские районы и небольшие города, но центры провинций оставались в руках правительственных сил. Талибы развернули наступление по всей стране после вывода почти всего американского контингента.

New York Times: российские кибервымогатели - новая угроза миру

Автор фото, Symantec Подпись к фото, Так выглядело сообщение одной из старых программ-вымогателей на экране зараженного компьютера. Американские спецслужбы и вслед за ними New York Times говорят, что сейчас большая часть этих вымогателей укрывается в России

Американская газета New York Times пишет в редакционной статье (нужна подписка) об угрозе, которую, по мнению газеты, представляют для западного мира кибервымогатели, которых предположительно покрывают власти России, Китая, Ирана и других стран.

Газета напоминает о последних громких случаях кибератак с применением программ-вымогателей на американские фирмы - трубопроводную компанию Colonial Pipeline, мясной концерн JBS и другие - и заявляет, что борьба с этим новым злом должна начинаться с России, поскольку эти хакеры, как выяснили американские спецслужбы, базируются именно там.

"Из России, по данным экспертов, идет большинство таких кибератак. Три других серьезных игрока - это Китай, Иран и Северная Корея. Очевидная общая черта: они все - автократии, чьи органы безопасности, вне всякого сомнения, прекрасно знают, кто эти хакеры, и могут накрыть их за одну минуту. Поэтому предполагается, что этих преступников покрывают - либо за взятки, которые, учитывая доходы кибервымогателей, могут быть очень щедрыми, либо за то, что работают на власть, либо и за то, и за другое", - пишет New York Times.

Газета пишет со ссылкой на экспертов, что программа-вымогатель связываемой с Россией группы хакеров REvil написана так, чтобы не трогать компьютеры, где языком по умолчанию сделан русский, украинский, белорусский, таджикский, армянский, грузинский, казахский, киргизский, туркменский, узбекский, татарский или румынский.

По мнению New York Times и цитируемых газетов специалистов, российские власти рассматривают кибервымогательство как одну из карт в геополитических играх с США и Западом, но новый президент США Джо Байден настроен жестко, и добивается от Москвы, чтобы она прекратила деятельность хакеров, а в противном случае готов ввести новые санкции.

Группа REvil, как отмечает газета, исчезла из киберпространства после очередной атаки и последовавшего звонка Байдена Путину - хотя доподлинно не известно, заставили ее это сделать, или она сама легла на дно.

Олимпийское движение на пути к кризису

Автор фото, FABRICE COFFRINI/AFP

Международному Олимпийскому комитету все труднее найти желающих провести Олимпиаду - города и страны не хотят проводить Игры из-за дороговизны и неочевидного экономического эффекта; спортивными достижениями по-прежнему гордится большинство населения небогатых стран, в том числе России и Китая, но в развитых государствах таких меньше половины; престиж Олимпийских игр упал из-за скандалов, в том числе допинговой катастрофы в Сочи.

Олимпийское движение еще не в кризисе, но явно движется к нему, и потому срочно нуждается в реформах, - говорят собеседники нашего корреспондента Анастасии Успенской.

Можно ли играть в футбол, потеряв зрение? Можно, если тебя поддерживают все вокруг. Посмотрите, как здорово это получается у мальчика из Англии Майки Поули.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Иди за своей мечтой". Как слепой мальчик стал футболистом