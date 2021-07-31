Российские пограничники задержали трех кубинцев. Они хотели уплыть в Эстонию на надувных матрасах

32 минуты назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, По мнению ФСБ, кубинцы планировали переплыть через Нарву - и таким образом незаконно попасть в Евросоюз

На границе России и Эстонии задержаны три кубинца. По данным погранслужбы ФСБ, они собирались переплыть Нарву на надувных матрасах и таким образом перебраться из России в Эстонию.

По словам пограничников, кубинцы объяснили им, что конечной целью их путешествия была Испания - там живет дочь одного из них. Но виз у них не было, и поэтому сначала им нужно было как-то проникнуть на территорию Евросоюза - например, через Эстонию.

"Для реализации своего плана граждане Кубы, тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние, приобрели надувные матрасы для преодоления реки Нарва. При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность", - цитирует агентство РИА Новости сообщение погранслужбы ФСБ по Ленинградской области.

В свою очередь "Фонтанка" со ссылкой на пограничников отмечает, что чуть позже была задержана еще одна группа кубинцев, также планировавшая перебраться из России в Эстонию. Их было уже четверо, а задержали их возле Ивангорода.

Задержанные помещены в центр содержания иностранных граждан. По словам пограничников, на них составлены протоколы об административном правонарушении. После разбирательства кубинцев депортируют на родину.