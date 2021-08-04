Льва Шлосберга восстановили на выборах в Псковской области
Избирательная комиссия Псковской области восстановила Льва Шлосберга и Николая Кузьмина в списке кандидатов в местное законодательное собрание от партии "Яблоко", сообщают "Псковская лента новостей" и "МБХ Медиа".
Кандидатов 3 августа исключили из списка за связь с организациями, которые суд признал экстремистскими - речь шла о структурах, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным. Однако, как пояснили в комиссии, теперь это решение пересмотрено в связи с тем, что постановление Мосгорсуда о признании экстремистскими организаций "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и "Штабы Навального" еще не вступило в законную силу.
Таким образом, в итоге комиссия зарегистрировала всех 42 кандидатов в региональный парламент от "Яблока".
Информация о связи Шлосберга со структурами Навального поступила в областной избирком из министерства юстиции. В партии "Яблоко" предполагали, что так в ведомстве расценили тот факт, что 23 января Шлосберг был задержан и получил штраф на акции сторонников Навального.
Шлосберг зарегистрирован кандидатом не только на выборах в законодательное собрание Псковской области - его также выдвинули в депутаты Госдумы по 207-му (Ховринскому) одномандатному округу Москвы.
Лев Шлосберг получил широкую известность в августе 2014 года, после того как его газета "Псковская губерния" опубликовала фотографии могил двух российских десантников, которые предположительно воевали на юго-востоке Украины.
Спустя несколько дней после публикации на Шлосберга избили неизвестные - сам он связал нападение со статьей о погибших военных.
На тот момент Шлосберг был единственным депутатом Псковского областного собрания от "Яблока", однако в сентябре 2015 года его оттуда исключили. За досрочное прекращение его полномочий проголосовал 41 депутат, против высказались трое. Перед голосованием депутаты обвинили Шлосберга во лжи - как раз из-за публикации о псковских десантниках.
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