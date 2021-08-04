Решение о признании структур Навального экстремистскими вступило в силу

18 минут назад

Автор фото, Babushkinsky District Court/TASS

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на признание экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и региональных штабов Алексея Навального (первые две структуры ранее также были признаны организациями, выполняющими функции иностранного агента).

Теперь решение Мосгорсуда, в июне признавшего структуры Навального экстремистскими, вступает в силу.

Рассмотрение апелляции проходило в закрытом режиме. Во всех ходатайствах по апелляции на решение о признании ФБК экстремистской организацией было отказано, писал в "Твиттере" адвокат Владимир Воронин.

Иван Павлов, еще один защитник, представлявший ФБК, сообщал при этом, что адвокатов попросили сдать мобильные телефоны, чтобы они не могли транслировать происходящее на заседании в реальном времени. Кроме того, Павлов предположил, что в здании суда глушили связь.

По словам директора ФБК Ивана Жданова, все жалобы физических лиц на признание фонда экстремистской организацией, которые привезли адвокаты, суд решил не рассматривать, поскольку "не затронуты их права".

Как структуры Навального признавали экстремистскими

Решение о внесении трех связанных с Навальным организаций - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (оба признаны в России организациями, осуществляющими функции иностранного агента), а также штабов политика в российских регонах - было принято Мосгорсудом 9 июня.

Иск о признании этих структур экстремистскими 16 апреля подала прокуратура Москвы. Рассмотрение этих требований проходило в закрытом режиме, поскольку ведомство присвоило гриф "секретно" части материалов дела.

Засекреченные документы - это четыре тома, которые адвокат Иван Павлов, возглавляющий "Команду 29", описал как "информационно-справочный материал, представляющий собой хронику репрессий против всего, что связано с Навальным".

Адвокаты обжаловали решение суда - и до рассмотрения апелляции оно не считалось вступившим в законную силу.

В "Инстаграме" самого Навального после оглашения решения суда появилось сообщение следующего содержания: "Когда коррупция - основа государственной власти, борцы с коррупцией - экстремисты".

В соответствии с законом, который Владимир Путин подписал 4 июня - за несколько дней до решения Мосгорсуда - россиянам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими или террористическими, временно запрещено избираться. Причем причастностью может считаться как непосредственное участие в работе таких структур, так и поддержка в соцсетях.