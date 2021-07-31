В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов. Юг страны объявлен зоной бедствия
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов.
Лесные пожары на юге страны продолжаются около недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.
"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в провинции Мугла.
По данным турецких властей, пожары охватили шесть провинций на юге страны.
Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли шесть и пострадали 410 человек.
Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. В субботу в трех отелях в качестве меры предосторожности была снова проведена эвакуация.
Эрдоган в субботу облетел пострадавшие районы на вертолете и встретился с местными жителями.
Он пообещал в течение года отстроить дома для пострадавших, а также сообщил о выделении 50 млн лир (около 6 млн долларов или 430 млн рублей) на помощь пострадавшим.
"Пострадавшим гражданам будет оказана материальная помощь, выданы беспроцентные кредиты, погашение ранее взятых кредитов для них будет отложено. Также будет оказана помощь потерявшим теплицы и домашних животных", - заявил турецкий президент.
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