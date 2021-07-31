В Турции задержали подозреваемого в поджоге лесов. Юг страны объявлен зоной бедствия

51 минуту назад

Автор фото, Anadolu Agency

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о задержании в турецкой провинции Мугла подозреваемого в поджоге лесов.

Лесные пожары на юге страны продолжаются около недели. В субботу пострадавшая от огня территория была объявлена зоной бедствия.

"Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных - наш долг", - сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в провинции Мугла.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Эрдоган пообещал оказать помощь пострадавшим жителям

По данным турецких властей, пожары охватили шесть провинций на юге страны.

Как сообщил ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, в результате пожаров погибли шесть и пострадали 410 человек.

Пожары затронули популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис. В субботу в трех отелях в качестве меры предосторожности была снова проведена эвакуация.

Эрдоган в субботу облетел пострадавшие районы на вертолете и встретился с местными жителями.

Автор фото, Anadolu Agency

Он пообещал в течение года отстроить дома для пострадавших, а также сообщил о выделении 50 млн лир (около 6 млн долларов или 430 млн рублей) на помощь пострадавшим.