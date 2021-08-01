Кристина Тимановская: легкоатлетка, критиковавшая чиновников, попросит убежища в Европе. Ее пытались вывезти из Токио в Минск

1 августа 2021, 13:54 GMT Обновлено 34 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тимановская была доставлена в аэропорт Токио в сопровождении белорусских чиновников и японской полиции

24-летнюю белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытались насильно вывезти из Токио, куда она приехала для участия в Олимпиаде, сообщил оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности. Однако самолет, на котором она должна была отправиться в направлении Беларуси, улетел из Японии без нее. По данным информационных агентств, сейчас она находится в японском полицейском участке.

Ранее спортсменка заявила о намерении просить убежище в посольстве одной из европейских стран. Фотограф агентства Рейтер сообщает, что видел спортсменку рядом с япоонскими полицейскими. "Я думаю, я в безоопасности. Я с полицией", - цитирует ее агентство. Оно также ссылается на источник в Белорусском фонде спортивной солидарности, по данным которого Тимановская в понедельник попросит убежище в Австрии или Германии.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси заявил, что Тимановская прекращает участие в Олимпиаде "в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады", - говорится в официальном заявлении НОК страны.

Сама Тимановская заявила, что врачи ее не осматривали. "Это неправда, меня не осматривали врачи", - цитирует ее белорусское спортивное издание Tribuna.com.

О том, что Тимановскую насильно вывозят из Токио, утром в воскресенье сообщил Белорусский фонд спортивной солидарности. "Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт", - говорилось в сообщении.

Позже стало известно, что спортсменка доставлена в токийский аэропорт. По данным фонда, ее вылет должен был состояться в 16:50 мск. Однако позже ТАСС сообщил со ссылкой на представителей аэропорта и авиакомпании "Турецкие авиалинии", что самолет из Токио в Стамбул, на котором должна была вылететь Тимановская, улетел без нее. По данным агентства, онаа находится в полицейском участке в Токио.

В разговоре с агентством Рейтер Тимановская сказала, что не планирует возвращаться в Беларусь. По ее словам, она обратилась в японскую полицию в аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на рейс в Минск. "Я не вернусь в Беларусь", - подчеркнула она. По словам спортсменки, в воскресенье утром тренерский штаб пришел к ней в комнату и велел собираться. После этого ее доставили в аэропорт, рассказала она Рейтер.

Тимановская также опубликовала видеообращение, в котором призвала МОК вмешаться в ситуацию. "Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, - сказала она. - На меня было оказано давление. Меня пытаются вывезти из страны без моего согласия. Поэтому я прошу Международный олимпийские комитет вмешаться в это".

Что произошло?

Кристина Тимановская - 24-летняя белорусская легкоатлетка, которая специализируется на беге на короткие дистанции (100 и 200 метров). Олимпиада в Токио - ее первые Олимпийские игры.

Несколько дней назад спортсменка раскритиковала в своем "Инстаграме" белорусских спортивных чиновников, которые решили поставить Тимановскую без ее ведома на эстафету 4 по 400 метров (на таких дистанциях она не специализируется).

Автор фото, kristi_timanovskaya/instagram Подпись к фото, Игры в Токио - первая Олимпиада в спортивной карьере 24-летней атлетки

"Оказывается, наше "очень крутое начальство" решило все, как обычно, за нас. Они накосячили с девчонками, у которых не хватает достаточно тестов, чтобы прилететь на их первую в жизни Олимпиаду - и они решили сделать ход конем и запустить меня в эстафету. Класс, ребята! Молодцы!", - говорилось в посте, который на данный момент уже удален.

Трех белорусских легкоатлеток, которые должны были выступать в эстафете 4 по 400 метров, в итоге не допустили до Олимпиады из-за того, что они сдали недостаточно допинг-тестов.

"Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали могу ли я пробежать 400 м и готова ли я? - написала позже Тимановская в "Инстаграме". - Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор".

"Поверьте, даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и девочек и выйти с ними на одну дорожку, Но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!" - сообщила она.

Сторонники спортсменки обратились к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию.